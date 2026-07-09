NATO sammitining kutilmagan yulduzlari — Anqara mushuklari
NATO sammiti davomida e’tibor markazida faqat siyosiy uchrashuvlar va xalqaro muzokaralar emas, balki Prezident majmuasida yashovchi mashhur Anqara mushuklari ham bo‘ldi.
Anqaradagi Prezident Millat kutubxonasi hududida tashkil etilgan Xalqaro media markaziga tashrif buyurgan mahalliy va xorijiy jurnalistlarni kutubxonaning doimiy “mezbonlari” — ona mushuk Lokum va uning mushukchasi Ak Kiz samimiy tarzda qarshi oldi.
Turk angora zotiga mansub ushbu oppoq mushuklar qisqa fursatda sammit ishtirokchilari va OAV vakillarining e’tiborini tortdi. Ko‘plab jurnalistlar ular bilan suratga tushib, videolarni ijtimoiy tarmoqlarda ulashdi. Natijada mushuklar sammitning eng yoqimli va ko‘p muhokama qilingan “mehmonlari”dan biriga aylandi.
Ma’lum qilinishicha, Turk angora zotiga mansub mushuklar Prezident Millat kutubxonasida uzoq yillardan buyon alohida parvarish qilinadi va majmuaning o‘ziga xos ramzlaridan biri hisoblanadi. Ularning sammit davomida jurnalistlar orasida mashhurlikka erishgani esa tadbirga iliq va samimiy muhit bag‘ishladi.
…