Vincenzo Montella Turkiya terma jamoasida nima uchun qolganini tushuntirdi

·4·Sport
Vincenzo Montella Turkiya terma jamoasida nima uchun qolganini tushuntirdi

Turkiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Vincenzo Montella Shimoliy Amerikada oʻtgan 2026 yilgi Jahon chempionatidagi omadsiz ishtirokidan keyin isteʼfoga chiqarilishi mumkin boʻlganini tan oldi. La Gazzetta dello Sport nashri xabar qilishicha, italiyalik mutaxassis Turkiya futbol federatsiyasi rahbarlari shoshma-tasarqar qaror qabul qilmay, uning uch yillik faoliyatiga kengroq nuqtai nazardan yondashganidan minnatdor ekanini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yuqori umidlar bilan boshlangan mundialdagi erta chiqib ketish mamlakat matbuotida va muxlislar orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlgan edi. Shunga qaramay, federatsiya rahbariyati faqatgina ikkita muvaffaqiyatsiz uchrashuv natijasiga tayanib qolmasdan, butun boshli davrdagi umumiy yutuqlarni baholashni maʼqul koʻrdi. Montellaning qoʻl ostida turklar Yevro-2024 musobaqasining chorak finaliga qadar yetib borgan va Millatlar ligasining A divizioniga tarixiy yoʻllanmani qoʻlga kiritgandi.

Hal qiluvchi omillar va yakuniy xulosalar

Shimoliy Amerikadagi musobaqada nima uchun kutilgan natijaga erishilmaganini tahlil qilar ekan, Montella jamoaning oʻyini raqobatbardosh boʻlganini, biroq hal qiluvchi pallalarda vaziyatlardan foydalana olmaslik qimmatga tushganini taʼkidladi. Guruhdagi ilk oʻyinlardayoq imkoniyatlarning koʻkka sovurilishi jamoaga ruhiy bosimni oshirib yuborgan va bu oxir-oqibat turnirdagi muvaffaqiyatsizlikka olib kelgan.

Tajribali murabbiy hech qanday bahona qidirmasdan, Turkiya futbol federatsiyasiga uzoq yillik loyihaga ishongani uchun oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, federatsiya faqat ikki uchrashuv natijasiga qarab hukm chiqarmagan, balki kelajakka nazar tashlagan.

Kelajak sari qadam va infratuzilma rivoji

Montella mamlakatdagi keng koʻlamli sport sarmoyalariga alohida toʻxtalib oʻtdi. U Turkiyani Yevropaning ilgʻor mamlakatlari bilan raqobatrlasha oladigan zamonaviy futbol madaniyatiga ega davlat sifatida eʼtirof etdi. Jumladan, infratuzilmaning jadal oʻsishi va klublarga qilinayotgan investitsiyalar kelgusida yanada yirik gʻalabalarni taʼminlashiga ishonch bildirildi.

Hozirgi kunda Millatlar ligasining A divizionidagi debyutiga tayyorgarlik koʻrayotgan jamoa uchun bu tajriba kelgusidagi saralash bosqichlari oldidan muhim saboq boʻlishi kutilmoqda. Rahbariyatning murabbiyga bildirgan ishonchi esa terma jamoada barqarorlikni saqlab qolish va uzoq muddatli strategiyani davom ettirish imkonini beradi.

Vincenzo MontellaTurkiya terma jamoasiJahon chempionatiMillatlar ligasiLa Gazzetta dello Sport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdiGianluigi Donnarumma Italiya termasini qutqarishga chaqirdi16 sentabr 18:59Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusda16 sentabr 09:11Montella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadiMontella qoladi, Turkiya terma jamoasida katta o‘zgarishlar boshlanadi1 iyul 12:47Montella Avstraliyadan mag‘lubiyatdan keyin jamoasiga ishonch bildirdiMontella Avstraliyadan mag‘lubiyatdan keyin jamoasiga ishonch bildirdi14 iyun 14:15Artur Melo faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkinArtur Melo faoliyatini Turkiyada davom ettirishi mumkin8 avgust 20:35Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»Montella: «Futbolchilarim bunday tanqidlarga loyiq emasdi»26 iyun 21:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?