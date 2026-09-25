Vincenzo Montella Turkiya terma jamoasida nima uchun qolganini tushuntirdi
Turkiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Vincenzo Montella Shimoliy Amerikada oʻtgan 2026 yilgi Jahon chempionatidagi omadsiz ishtirokidan keyin isteʼfoga chiqarilishi mumkin boʻlganini tan oldi. La Gazzetta dello Sport nashri xabar qilishicha, italiyalik mutaxassis Turkiya futbol federatsiyasi rahbarlari shoshma-tasarqar qaror qabul qilmay, uning uch yillik faoliyatiga kengroq nuqtai nazardan yondashganidan minnatdor ekanini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yuqori umidlar bilan boshlangan mundialdagi erta chiqib ketish mamlakat matbuotida va muxlislar orasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlgan edi. Shunga qaramay, federatsiya rahbariyati faqatgina ikkita muvaffaqiyatsiz uchrashuv natijasiga tayanib qolmasdan, butun boshli davrdagi umumiy yutuqlarni baholashni maʼqul koʻrdi. Montellaning qoʻl ostida turklar Yevro-2024 musobaqasining chorak finaliga qadar yetib borgan va Millatlar ligasining A divizioniga tarixiy yoʻllanmani qoʻlga kiritgandi.
Hal qiluvchi omillar va yakuniy xulosalarShimoliy Amerikadagi musobaqada nima uchun kutilgan natijaga erishilmaganini tahlil qilar ekan, Montella jamoaning oʻyini raqobatbardosh boʻlganini, biroq hal qiluvchi pallalarda vaziyatlardan foydalana olmaslik qimmatga tushganini taʼkidladi. Guruhdagi ilk oʻyinlardayoq imkoniyatlarning koʻkka sovurilishi jamoaga ruhiy bosimni oshirib yuborgan va bu oxir-oqibat turnirdagi muvaffaqiyatsizlikka olib kelgan.
Tajribali murabbiy hech qanday bahona qidirmasdan, Turkiya futbol federatsiyasiga uzoq yillik loyihaga ishongani uchun oʻz minnatdorchiligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, federatsiya faqat ikki uchrashuv natijasiga qarab hukm chiqarmagan, balki kelajakka nazar tashlagan.
Kelajak sari qadam va infratuzilma rivojiMontella mamlakatdagi keng koʻlamli sport sarmoyalariga alohida toʻxtalib oʻtdi. U Turkiyani Yevropaning ilgʻor mamlakatlari bilan raqobatrlasha oladigan zamonaviy futbol madaniyatiga ega davlat sifatida eʼtirof etdi. Jumladan, infratuzilmaning jadal oʻsishi va klublarga qilinayotgan investitsiyalar kelgusida yanada yirik gʻalabalarni taʼminlashiga ishonch bildirildi.
Hozirgi kunda Millatlar ligasining A divizionidagi debyutiga tayyorgarlik koʻrayotgan jamoa uchun bu tajriba kelgusidagi saralash bosqichlari oldidan muhim saboq boʻlishi kutilmoqda. Rahbariyatning murabbiyga bildirgan ishonchi esa terma jamoada barqarorlikni saqlab qolish va uzoq muddatli strategiyani davom ettirish imkonini beradi.
Izohlar 0
…