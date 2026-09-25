Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Huawei Mate 90 Pro Max Collector’s Edition modeli 1-dyuymli sensorli Huawei Ruiying Z10 nomli maxsus tashqi kamera moduli bilan taqdim etiladi.
- Ushbu modul 10 karrali optik zoom, motorlashtirilgan PZ mexanizmi, Red Maple optik tizimi va f/2,0–4,5 oʻzgaruvchan diafragmali linzalarga ega boʻlib, 24–240 mm ekvivalent fokus masofasini taqdim etadi.
Huawei kompaniyasi Xitoy bozorida yangi Mate 90 flagmanlar seriyasini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu turkumdagi eng ilgʻor model boʻlgan Mate 90 Pro Max Collector’s Edition oʻzining gʻayrioddiy tashqi fotoaksessuari bilan mobil bozor eʼtiborini tortishga intilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xosligi Huawei Ruiying Z10 deb nomlangan maxsus tashqi modul boʻlib, u 1-dyuymli yirik sensor hamda 9,1–91 mm jismoniy fokus masofasiga ega. Ekvivalentda bu koʻrsatkich 24–240 mm diapazonini tashkil etib, foydalanuvchilarga professional darajadagi imkoniyatlarni taqdim etadi.
Tashqi modulning ilgʻor optik imkoniyatlariMaʼlum qilinishicha, taqdim etilayotgan tashqi modul 10 karrali optik zoom va motorlashtirilgan PZ mexanizmi bilan jihozlanadi. Oddiy telerulonlardan farqli oʻlaroq, Ruiying Z10 oʻzining alohida yirik sensori va toʻlaqonli optik tizimiga tayanadi.
Shuningdek, qurilma Red Maple optik tizimi va f/2,0–4,5 oʻzgaruvchan diafragma linzalari bilan boyitilgan. Bu yechim oddiy smartfon imkoniyatlarini butunlay yangi bosqichga koʻtarib, uni alohida professional fotouskunaga aylantiradi.
Smartfonning asosiy texnik xususiyatlariixbt.com xabar berishicha, Mate 90 Pro Max Collector’s Edition modeli nafaqat tashqi aksessuar, balki kuchli ichki qism bilan ham jihozlanadi. Smartfon 1/1,28 dyuymli kattalikka ega 200 megapikselli periskopik kamera hamda xuddi shunday oʻlchamdagi, oʻzgaruvchan diafragma va infraqizil qoplamali 50 megapikselli asosiy kamera oladi.
Qurilmaning apparat taʼminoti quyidagi texnik parametrlarni oʻz ichiga oladi:
- Kirin 9050 Pro protsessori va 16 GB tezkor xotira
- 100 W quvvat olish quvvatiga ega 6800 mA•soat sigʻimli akkumulyator
- 1–144 Hz chastotali LTPO texnologiyali 1,5K OLED-displey
Izohlar 0
…