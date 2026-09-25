Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi

·30·Texno
Huawei Mate 90 Pro Max flagmani tashqi 1-dyuymli kamera moduli bilan chiqadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Huawei Mate 90 Pro Max Collector’s Edition modeli 1-dyuymli sensorli Huawei Ruiying Z10 nomli maxsus tashqi kamera moduli bilan taqdim etiladi.
  • Ushbu modul 10 karrali optik zoom, motorlashtirilgan PZ mexanizmi, Red Maple optik tizimi va f/2,0–4,5 oʻzgaruvchan diafragmali linzalarga ega boʻlib, 24–240 mm ekvivalent fokus masofasini taqdim etadi.

Huawei kompaniyasi Xitoy bozorida yangi Mate 90 flagmanlar seriyasini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu turkumdagi eng ilgʻor model boʻlgan Mate 90 Pro Max Collector’s Edition oʻzining gʻayrioddiy tashqi fotoaksessuari bilan mobil bozor eʼtiborini tortishga intilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xosligi Huawei Ruiying Z10 deb nomlangan maxsus tashqi modul boʻlib, u 1-dyuymli yirik sensor hamda 9,1–91 mm jismoniy fokus masofasiga ega. Ekvivalentda bu koʻrsatkich 24–240 mm diapazonini tashkil etib, foydalanuvchilarga professional darajadagi imkoniyatlarni taqdim etadi.

Tashqi modulning ilgʻor optik imkoniyatlari

Maʼlum qilinishicha, taqdim etilayotgan tashqi modul 10 karrali optik zoom va motorlashtirilgan PZ mexanizmi bilan jihozlanadi. Oddiy telerulonlardan farqli oʻlaroq, Ruiying Z10 oʻzining alohida yirik sensori va toʻlaqonli optik tizimiga tayanadi.

Shuningdek, qurilma Red Maple optik tizimi va f/2,0–4,5 oʻzgaruvchan diafragma linzalari bilan boyitilgan. Bu yechim oddiy smartfon imkoniyatlarini butunlay yangi bosqichga koʻtarib, uni alohida professional fotouskunaga aylantiradi.

Smartfonning asosiy texnik xususiyatlari

ixbt.com xabar berishicha, Mate 90 Pro Max Collector’s Edition modeli nafaqat tashqi aksessuar, balki kuchli ichki qism bilan ham jihozlanadi. Smartfon 1/1,28 dyuymli kattalikka ega 200 megapikselli periskopik kamera hamda xuddi shunday oʻlchamdagi, oʻzgaruvchan diafragma va infraqizil qoplamali 50 megapikselli asosiy kamera oladi.

Qurilmaning apparat taʼminoti quyidagi texnik parametrlarni oʻz ichiga oladi:

  • Kirin 9050 Pro protsessori va 16 GB tezkor xotira
  • 100 W quvvat olish quvvatiga ega 6800 mA•soat sigʻimli akkumulyator
  • 1–144 Hz chastotali LTPO texnologiyali 1,5K OLED-displey
Smartfonlar kiradigan yangi Mate 90 seriyasining rasmiy taqdimoti joriy yilning 29-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, mazkur taqdimot texnologiya olamida muhim voqealardan biriga aylanishi kutilmoqda.

HuaweiMate 90 Pro MaxSmartfonlarTexnologiyalarYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladiHuawei Mate 90 Pro Max flagmani kuchli kamera va linzaga ega boʻladi17 sentabr 20:57Huawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadiHuawei Nova 16s Pro global bozorga 200 megapikselli kamera bilan chiqadi27 avgust 22:25Honor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildiHonor Magic 9 Pro Max maxsus toʻplami professional kameraga aylantirildi23 sentabr 12:52Motorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovoziMotorola Signature 27 taqdim etildi: Snapdragon 8 Elite va Bang & Olufsen ovozi23 sentabr 10:50Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Huawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdiHuawei Pura X Max yangi ranglarda bozorga chiqdi13 sentabr 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi