Sayyora Qosimova kasallikdan shifo topdi: xonanda o‘ziga yig‘ilgan hayriya pullarini olmay... (video)
Chiroyli ovozi bilan muxlislar mehrini qozongan xonanda Sayyora Qosimovaning sog‘lig‘i yaxshilangani ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda aks etdi. Xonandaning kasallikdan tuzalib, o‘zini yaxshi his qilayotgani haqidagi xabar muxlislarini quvontirdi.
Xonandaning davolanishi uchun berilgan va yig‘ilgan hayriya mablag‘lari ham muhokama markazida bo‘ldi. Sayyora Qosimova ko‘zlarida yosh bilan bu pullarni o‘zi uchun olmasligini bildirgan.
"Men olmayman, mendan ham muhtojlar ko‘p. O‘shalarga o‘zim borib tarqataman", — deya ta’kidlagan xonanda.
Sayyora Qosimovaning bu qarori ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlarga sabab bo‘lmoqda. Uning muxlislari xonandani qo‘llab-quvvatlab, sog‘lig‘i tiklangani munosabati bilan ezgu tilaklarini bildirishmoqda.
Xonandaning hayriya mablag‘larini o‘zidan ko‘ra ko‘proq yordamga muhtoj insonlarga yo‘naltirish istagi ham kuzatuvchilarning e’tiborini tortdi.
Izohlar 0
…