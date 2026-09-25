Sayyora Qosimova kasallikdan shifo topdi: xonanda o‘ziga yig‘ilgan hayriya pullarini olmay... (video)

·0·Madaniyat
Sayyora Qosimova kasallikdan shifo topdi: xonanda o‘ziga yig‘ilgan hayriya pullarini olmay... (video)

Chiroyli ovozi bilan muxlislar mehrini qozongan xonanda Sayyora Qosimovaning sog‘lig‘i yaxshilangani ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda aks etdi. Xonandaning kasallikdan tuzalib, o‘zini yaxshi his qilayotgani haqidagi xabar muxlislarini quvontirdi.

Xonandaning davolanishi uchun berilgan va yig‘ilgan hayriya mablag‘lari ham muhokama markazida bo‘ldi. Sayyora Qosimova ko‘zlarida yosh bilan bu pullarni o‘zi uchun olmasligini bildirgan.

"Men olmayman, mendan ham muhtojlar ko‘p. O‘shalarga o‘zim borib tarqataman", — deya ta’kidlagan xonanda.

Sayyora Qosimovaning bu qarori ijtimoiy tarmoqlarda turli fikrlarga sabab bo‘lmoqda. Uning muxlislari xonandani qo‘llab-quvvatlab, sog‘lig‘i tiklangani munosabati bilan ezgu tilaklarini bildirishmoqda.

Xonandaning hayriya mablag‘larini o‘zidan ko‘ra ko‘proq yordamga muhtoj insonlarga yo‘naltirish istagi ham kuzatuvchilarning e’tiborini tortdi.

Sayyora QosimovaHayriyaSog‘liqni tiklash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)Surayyo Qosimova: "Men uchun duoda bo‘linglar” (video)8 sentabr 19:29“Osmondagi oy edi”: Surayyo Qosimova turmush o‘rtog‘i bilan ajrashgani haqida gapirdi“Osmondagi oy edi”: Surayyo Qosimova turmush o‘rtog‘i bilan ajrashgani haqida gapirdi6 may 18:21Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)Surayyo Qosimova yana muxlislarini quvontirdi: “Trend-Brend” premyera qilindi (video)19 iyul 19:55Jastin Biber bog‘da muxlislariga kutilmagan jonli konsert berdi (video)Jastin Biber bog‘da muxlislariga kutilmagan jonli konsert berdi (video)Bugun 02:49Kerem Byursin va Lizge Jөmert munosabatlari haqidagi mish-mishlar kuchaydiKerem Byursin va Lizge Jөmert munosabatlari haqidagi mish-mishlar kuchaydiBugun 02:07Million dollarlik tuflilar egasi Imelda Markos qanday qilib hokimiyat tepasiga keldi?Million dollarlik tuflilar egasi Imelda Markos qanday qilib hokimiyat tepasiga keldi?Kecha 22:02
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi