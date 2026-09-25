Jizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandi

·1·Jamiyat
Jizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandi

Jizzaxda ikki nafar Damas haydovchisi har bir avtomobilda 28 nafardan, jami 56 nafar bog‘cha tarbiyalanuvchisini tashiyotgani aniqlandi. Bu haqda Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi.

YHXX tomonidan e’lon qilingan videoda birinchi Damas'dan 28 nafar bola tushayotgani, ikkinchi avtomobilda ham shuncha bola tashilgani aks etgan.

Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati bunday ko‘p sonli bolalarni avtomobilda tashish ularning xavfsizligi talablariga javob bermasligini qayd etgan. Haydovchilar, ta’lim muassasalari mas’ullari va ota-onalarga bolalarni tashishda belgilangan xavfsizlik talablariga qat’iy rioya qilish zarurligi tushuntirilgan. Holat yuzasidan qonuniy chora ko‘rilishi ma’lum qilingan.

Ma’lumot uchun, 2026 yil iyun oyida Bosh prokuratura bolalarni tashish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirishni taklif qilgan qonun loyihasini jamoatchilik muhokamasiga chiqargan.

Loyihaga ko‘ra, bolalarni tashish qoidalarini buzgan haydovchiga BHMning 30 baravari miqdorida, ya’ni o‘sha paytdagi hisob-kitob bo‘yicha 12,36 million so‘m jarima solish hamda uni 1 yildan 3 yilgacha transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish taklif etilgan.

Agar qoidabuzarlik transport vositasini boshqarish huquqiga ega bo‘lmagan yoki bunday huquqdan mahrum etilgan shaxs tomonidan sodir etilsa, BHMning 50 baravari — 20,6 million so‘mgacha jarima yoki 15 sutkagacha ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanishi mumkin. Shuningdek, bolalarni tashishni tashkil etish qoidalarini buzganlik uchun ham alohida javobgarlik belgilash taklif qilingan.

JizzaxDamasYo‘l harakati xavfsizligi xizmatiBosh prokuratura
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38Farg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiFarg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldi1 avgust 00:59Bir «Damas»da 17 bola: Qiziltepada xavfli holat aniqlandiBir «Damas»da 17 bola: Qiziltepada xavfli holat aniqlandi26 iyul 06:07Andijonda mikroavtobusga 58 nafar bola sig‘dirildiAndijonda mikroavtobusga 58 nafar bola sig‘dirildi9 may 11:59Quvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdiQuvib o‘tishga uringan Damas haydovchisi uchib ketdi15 iyun 19:42Samarqandda Damas ishtirokidagi YTH muhokamalarga sabab bo‘lmoqdaSamarqandda Damas ishtirokidagi YTH muhokamalarga sabab bo‘lmoqda15 iyun 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq