Galaktikamizda ilk bor mikroblazar topildi: uning jeti Yerga qaratilgan

·0·Texno
Galaktikamizda ilk bor mikroblazar topildi: uning jeti Yerga qaratilgan

Xalqaro olimlar guruhi qariyb oʻttiz yillik izlanishlardan soʻng Somon Yoʻli galaktikasida ilk marta mikroblazar — oʻta yorqin uzoq galaktikalar yadrosining kichraytirilgan nusxasini aniqladi. 1983-yildayoq qayd etilgan IRAS 18293−0941 tizimi mazkur noyob obʼyekt ekanligi tasdiqlandi. Ushbu kashfiyot zamonaviy astrofizika uchun kosmik nurlarning kelib chiqish sirini ochishda muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kashfiyot Ispaniyaning Xaen universiteti tadqiqotchilari boshchiligidagi xalqaro guruh tomonidan dunyodagi eng sezgir radioteleskoplar tarmogʻi boʻlgan European VLBI Network (EVN) yordamida tasdiqlangan. Mazkur kosmik tizim taxminan oʻnlab quyosh massasiga teng qora tuynuk va ixcham obʼyektga modda tortib olayotgan massiv yulduz-hamrohdan iborat. Qora tuynuk atrofida akkretsion disk shakllanib, kuchli magnit maydonlari qarama-qarshi yoʻnalgan ikkita jetni harakatga keltiradi.

Tadqiqotlar davomida aniqlanishicha, ana shu jetlardan biri deyarli aniq Yer sari yoʻnalgan boʻlib, undagi modda yorugʻlik tezligining qariyb 0,75 qismiga teng tezlikda harakatlanmoqda. Tizimgacha boʻlgan masofa 12 000 yorugʻlik yilini tashkil etadi. Olimlarning taʼkidlashicha, kosmik nurlanishni oʻrganishda bu kabi yaqin va yaqqol namoyon boʻladigan tabiiy laboratoriyaning topilishi katta ilmiy ahamiyatga ega.

Noyob topilmaning ilmiy ahamiyati

Mutaxassislarning tushuntirishicha, olimlar nima uchun faqat bitta jetni koʻrganini nisbiylikning Doppler effekti bilan izohlash mumkin. Kuzatuvchiga suborugʻlik tezligida harakatlanayotgan jet nurlanishi koʻp marta kuchayadi, qarama-qarshi yoʻnaldagisi esa deyarli koʻrinmas boʻlib qoladi. Aynan shu effekt tufayli mikroblazar oʻta massiv qora tuynuk oʻrniga yulduz massali qora tuynuk asosida xuddi shunday tamoyilda ishlaydi.

Qoʻshimcha optik kuzatuvlar tizim tarkibiy qismlari bir-biri atrofida taxminan 11,38 kunda aylanishini koʻrsatdi. Janubiy afrikalik MeerKAT radioteleskopi yordamida esa ikkinchi jet yulduzlararo gazda uzunligi 100 yorugʻlik yiliga teng ulkan pufak hosil qilgani aniqlandi. Uning chekkasi zich gaz-chang bulutiga urilib, zaryadlangan zarralarni yer usti tezlatgichlaridan millionlab marta yuqori energiyagacha tezlashtirishga qodir tabiiy hududni yuzaga keltirmoqda.

Endilikda olimlar bitta tizimning oʻzida uchta muhim jarayonni kuzatish imkoniyatiga ega boʻldilar: qora tuynuk tomonidan jetning ishga tushishi, muhitda hosil boʻlgan ulkan boʻshliq va zarralar energiya toʻplaydigan toʻqnashuv nuqtasi. Tadqiqotchilar yaqin orada ushbu jet va toʻqnashuv zonasini yanada chuqurroq kuzatib, energiya yulduzlararo gazga qanday uzatilishini oʻrganishni rejalashtirmoqda.

MikroblazarQora tuynukAstronomiyaSomon YoʻliRadioteleskop
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaktika markazidan kelgan qadimiy yulduz: DESI-HVS1 siriGalaktika markazidan kelgan qadimiy yulduz: DESI-HVS1 siri9 may 04:21Astronomlar oʻrta massa qora tuynugining ilk jetini aniqlashdiAstronomlar oʻrta massa qora tuynugining ilk jetini aniqlashdi6 avgust 18:51Somon yoʻli galaktikasi qadimda kuchli toʻqnashuv tufayli agʻdarilib ketgan boʻlishi mumkinSomon yoʻli galaktikasi qadimda kuchli toʻqnashuv tufayli agʻdarilib ketgan boʻlishi mumkin22 iyul 03:57Yerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildiYerga eng yaqin qora tuynukni oʻrganish loyihasi taqdim etildi30 iyul 18:58Somon yoʻli biz oʻylagandan kattaroq boʻlib chiqdi: astronomlar yangi kashfiyot qilishdiSomon yoʻli biz oʻylagandan kattaroq boʻlib chiqdi: astronomlar yangi kashfiyot qilishdi14 iyul 19:24Hubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiHubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladi18 iyul 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi