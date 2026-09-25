Erling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Erling Xolandning gol urishdagi noyob instinktini alohida ta'kidladi.
- Manchester Siti hujumchisi Daniyaga qarshi o'yinda 56 ta uchrashuvda 64-goliga erishib, zamonaviy futbolda rekord darajadagi samaradorlikni ko'rsatdi.
- Solbakkenning fikricha, Xolandning muvaffaqiyati uning tug'ma sezgisi va maydondagi o'ziga xos harakatlariga bog'liq.
Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken jamoaning yulduz hujumchisi Erling Xolandning maydondagi noyob qobiliyati va gollar urish instinktini alohida e'tirof etdi. Manchester Siti klubi hujumchisi Daniyaga qarshi kechgan o'yindan so'ng o'zining milliy jamoadagi gollari sonini 56 ta uchrashuvda 64 taga yetkazdi. Ushbu ko'rsatkich zamonaviy futbol olamida mutlaq rekord darajadagi samaradorlikni namoyon etmoqda va mutaxassislarni hayratga solishda davom etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Norvegiya Millatlar ligasidagi bahslardan so'ng bosh murabbiy o'z shogirdining harakatlarini izohlab, uning tug'ma iste'dodi shunchaki mashg'ulotlar orqali o'rgatib bo'lmaydigan darajada noyob ekanini ta'kidladi. Tahlilchilar ko'pincha futbolchining jismoniy ustunligi va yuqori tezligiga e'tibor qaratishsa-da, Solbakken uning muvaffati ortida boshqa sirli omil turganiga iyunonadi.
Tug'ma instinkt va taktikadan ustun sezgiTV2 telekanaliga bergan intervyusida Norvegiya ustozi Xolandning maydondagi harakatlari shunchaki taktik ko'rsatmalarga emas, balki ichki sezgi va biologik xususiyatlarga asoslanganini tushuntirdi. Murabbiy o'zining boshi va burniga ishora qilib, to'p qayerga tushishini oldindan sezish qobiliyati faqat insonning o'zida tug'ma bo'lishi kerakligini bildirdi.
Solbakkenning so'zlariga ko'ra, 24 yoshli sobiq Borussiya Dortmund futbolchisi raqib jarima maydonchasida o'zgacha chastotada harakat qiladi. Uni boshqa o'yinchilardan ajratib turuvchi asosiy jihat ham aynan mana shu tushuntirib bo'lmaydigan, faqat tabiat bergan noyob gol urish sezgisidir.
Murabbiy ko'rsatmasiga qarshi chiqqan XolandO'yin davomidagi qiziqarli vaziyatlardan biri standart vaziyatlar bo'yicha murabbiy Pal Fjelde va Erling Xoland o'rtasida sodir bo'ldi. Tanaffus paytida hujumchi Fjeldedan to'pni pastlatib yoki baland ko'tarib uzatish kerakligini so'ragan. Murabbiy aniq qilib uni pastdan uzatishni buyurganiga qaramay, Xoland o'z bilganicha ish tutib, to'pni baland ko'tarishni afzal ko'rgan.
Fjelde Daniya terma jamoasining himoyaviy tuzilmasini o'rganish chog'ida ba'zi imkoniyatlarni topganini, biroq ularni amalga oshirish uchun ko'plab omillar birdek to'g'ri kelishi lozimligini ta'kidladi. Shunga qaramay, Xoland kabi futbolchilarning o'ziga ishongan holda qabul qilgan qarorlari ko'pincha kutilmagan natijalarni berishi mumkin.
Erling Xoland ham klub, ham milliy jamoa miqyosida rekordlarni yangilashda davom etar ekan, uning jismoniy holati va o'yinni o'qiy olish qobiliyati har qanday raqib himoyasi uchun bosh og'rig'iga aylanmoqda. Norvegiya terma jamoasining kelgusi o'yinlarida ham mazkur yulduz hujumchining harakatlari asosiy e'tibor markazida bo'lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…