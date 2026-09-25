Erling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadi

·31·Sport
Erling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken Erling Xolandning gol urishdagi noyob instinktini alohida ta'kidladi.
  • Manchester Siti hujumchisi Daniyaga qarshi o'yinda 56 ta uchrashuvda 64-goliga erishib, zamonaviy futbolda rekord darajadagi samaradorlikni ko'rsatdi.
  • Solbakkenning fikricha, Xolandning muvaffaqiyati uning tug'ma sezgisi va maydondagi o'ziga xos harakatlariga bog'liq.

Norvegiya terma jamoasi bosh murabbiyi Stale Solbakken jamoaning yulduz hujumchisi Erling Xolandning maydondagi noyob qobiliyati va gollar urish instinktini alohida e'tirof etdi. Manchester Siti klubi hujumchisi Daniyaga qarshi kechgan o'yindan so'ng o'zining milliy jamoadagi gollari sonini 56 ta uchrashuvda 64 taga yetkazdi. Ushbu ko'rsatkich zamonaviy futbol olamida mutlaq rekord darajadagi samaradorlikni namoyon etmoqda va mutaxassislarni hayratga solishda davom etmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Norvegiya Millatlar ligasidagi bahslardan so'ng bosh murabbiy o'z shogirdining harakatlarini izohlab, uning tug'ma iste'dodi shunchaki mashg'ulotlar orqali o'rgatib bo'lmaydigan darajada noyob ekanini ta'kidladi. Tahlilchilar ko'pincha futbolchining jismoniy ustunligi va yuqori tezligiga e'tibor qaratishsa-da, Solbakken uning muvaffati ortida boshqa sirli omil turganiga iyunonadi.

Tug'ma instinkt va taktikadan ustun sezgi

TV2 telekanaliga bergan intervyusida Norvegiya ustozi Xolandning maydondagi harakatlari shunchaki taktik ko'rsatmalarga emas, balki ichki sezgi va biologik xususiyatlarga asoslanganini tushuntirdi. Murabbiy o'zining boshi va burniga ishora qilib, to'p qayerga tushishini oldindan sezish qobiliyati faqat insonning o'zida tug'ma bo'lishi kerakligini bildirdi.

Solbakkenning so'zlariga ko'ra, 24 yoshli sobiq Borussiya Dortmund futbolchisi raqib jarima maydonchasida o'zgacha chastotada harakat qiladi. Uni boshqa o'yinchilardan ajratib turuvchi asosiy jihat ham aynan mana shu tushuntirib bo'lmaydigan, faqat tabiat bergan noyob gol urish sezgisidir.

Murabbiy ko'rsatmasiga qarshi chiqqan Xoland

O'yin davomidagi qiziqarli vaziyatlardan biri standart vaziyatlar bo'yicha murabbiy Pal Fjelde va Erling Xoland o'rtasida sodir bo'ldi. Tanaffus paytida hujumchi Fjeldedan to'pni pastlatib yoki baland ko'tarib uzatish kerakligini so'ragan. Murabbiy aniq qilib uni pastdan uzatishni buyurganiga qaramay, Xoland o'z bilganicha ish tutib, to'pni baland ko'tarishni afzal ko'rgan.

Fjelde Daniya terma jamoasining himoyaviy tuzilmasini o'rganish chog'ida ba'zi imkoniyatlarni topganini, biroq ularni amalga oshirish uchun ko'plab omillar birdek to'g'ri kelishi lozimligini ta'kidladi. Shunga qaramay, Xoland kabi futbolchilarning o'ziga ishongan holda qabul qilgan qarorlari ko'pincha kutilmagan natijalarni berishi mumkin.

Erling Xoland ham klub, ham milliy jamoa miqyosida rekordlarni yangilashda davom etar ekan, uning jismoniy holati va o'yinni o'qiy olish qobiliyati har qanday raqib himoyasi uchun bosh og'rig'iga aylanmoqda. Norvegiya terma jamoasining kelgusi o'yinlarida ham mazkur yulduz hujumchining harakatlari asosiy e'tibor markazida bo'lishi kutilmoqda.

Erling HaalandStale SolbakkenNorvegiyaManchester CityFutbol yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi15 sentabr 17:31Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaStale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaBugun 12:34Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiErling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiBugun 01:54Enso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdiEnso Fernandes Manchester Siti safidagi debyutida yorqin oʻyin koʻrsatdi5 sentabr 22:59Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?Erling Xolandni toʻxtatish yoʻli bormi?13 avgust 14:19Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi16 sentabr 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?