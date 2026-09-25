Dam olish kunlari O‘zbekistonda yomg‘ir yog‘ishi mumkin

·4·O‘zbekiston
Dam olish kunlari O‘zbekistonda yomg‘ir yog‘ishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Dam olish kunlari O‘zbekistonning Farg‘ona vodiysi va tog‘li hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin, ba’zi joylarda momaqaldiroq ham kutilmoqda.
  • Toshkent viloyatida ham 25 sentyabr kuni kunduzning ikkinchi yarmida yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor.
  • Umuman olganda, mamlakatning katta qismida yog‘ingarchilik kutilmaydi, biroq havo harorati asta-sekin pasayib boradi.

Dam olish kunlari O‘zbekistonning aksariyat hududlarida havo biroz bulutli bo‘lishi, ayrim paytlarda esa bulutlilik o‘zgarib turishi kutilmoqda. Bu haqda O‘zgidromet ma’lum qildi.

25 sentyabr kuni kunduzi va 26 sentyabrga o‘tar kechasi Farg‘ona vodiysining ayrim hududlarida, shuningdek respublikaning tog‘ oldi va tog‘li joylarida ba’zi joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Ayrim hududlarda momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoli ham bor.

Bugun, 25 sentyabr kuni Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli mavjud.

Umuman olganda, dam olish kunlari mamlakat hududining katta qismida yog‘ingarchilik kutilmaydi, biroq tog‘li va ayrim vodiy hududlarida ob-havo o‘zgaruvchan bo‘lishi mumkin.

Havo haroratining asta-sekin pasayishi davom etadi. Harorat bugun kunduzi 26-30 darajani tashkil etadi, janubiy hududlarda 31-33 darajagacha bo‘ladi, joriy yilning 26-27 sentyabr kunlari asta-sekin 22-25 darajagacha, janubda 27-30 darajagacha pasayadi. Havo harorati kechalari 9-14 daraja bo‘ladi.

Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi, 26-27 sentyabrda shimolda va cho‘l hududlarda ba’zi joylarda 13-18 m/s gacha kuchayishi, ayrim joylarda chang-to‘zonlar bilan kuzatilishi mumkin.

Toshkentda havo biroz bulutli, vaqti-vaqti bilan o‘zgaruvchan bo‘ladi. Bugun kunning ikkinchi yarmida biroz qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin, 26-27 sentyabr kunlari yog‘ingarchilik kutilmaydi.

Harorat asosan kechalari 11-14 daraja, kunduzi 25 sentyabrda 26-28 daraja bo‘ladi, dam olish kunlari asta-sekin 23-25 darajagacha pasayadi. Shamol sharqdan 3-8 m/s tezlikda esadi.

UzgidrometFarg‘ona vodiysiToshkentdam olish kunlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dam olish kunlari yomg‘irli havo saqlanib turadiDam olish kunlari yomg‘irli havo saqlanib turadi22 may 15:2122 may kuni O‘zbekistonning qator hududlarida kuchli yomg‘ir kutilmoqda22 may kuni O‘zbekistonning qator hududlarida kuchli yomg‘ir kutilmoqda21 may 16:12Shamol, yomg‘ir va tuman! 8 aprelda O‘zbekistonida qanday havo bo‘ladi?Shamol, yomg‘ir va tuman! 8 aprelda O‘zbekistonida qanday havo bo‘ladi?7 aprel 17:55Respublika bo‘yicha dam olish kunlari ob‑havo qanday bo‘lishi maʼlum bo‘ldiRespublika bo‘yicha dam olish kunlari ob‑havo qanday bo‘lishi maʼlum bo‘ldi3 aprel 12:20Ertaga ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqdaErtaga ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda21 aprel 19:56O‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqdaO‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqda14 iyun 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari