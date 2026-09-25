Rossiyada sentabrdayoq ilk qor: ayrim hududlarda tabiat kutilmagan syurpriz tayyorladi

·0·Dunyo
Rossiyada sentabrdayoq ilk qor: ayrim hududlarda tabiat kutilmagan syurpriz tayyorladi

Rossiyaning ayrim hududlarida 24-sentabrdayoq qor va ho‘l qor kuzatildi. Kuzning ilk oyi hali tugamagan bo‘lsa-da, mamlakatning shimoliy va sovuqroq hududlarida qish nafasi sezila boshladi.

Rossiya Gidrometeorologiya markazi ma’lumotlariga ko‘ra, 23–24-sentyabr kunlari Taymir hududida yomg‘ir, ho‘l qor va qor ko‘rinishidagi yog‘ingarchilik qayd etilgan. Ayrim hududlarda esa tungi harorat noldan pastga tushgan.

Biroq bu Rossiya bo‘ylab qish to‘liq kirib kelganini anglatmaydi.

Sinoptiklar birinchi qor avvalo mamlakatning shimoliy va shimoli-sharqiy hududlarida kuzatilishini, boshqa joylarda esa kuzgi ob-havo davom etishini bildirgan.

24-sentyabr prognozlarida Rossiyaning ayrim hududlarida sovuq va yog‘ingarchilik kutilgan bo‘lsa, mamlakat janubida havo harorati kunduz kuni +20…+25 darajagacha, ayrim joylarda esa +26…+28 darajagacha ko‘tarilishi prognoz qilingan. Shu tariqa, Rossiyaning ayrim hududlarida sentabrdayoq qor ko‘rinishi ijtimoiy tarmoqlarda e’tibor tortgan bo‘lsa-da, mamlakatning katta qismida kuzgi ob-havo saqlanib qolmoqda.

RossiyaTaymirGidrometeorologiya markazi24-sentyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...21 sentabr 18:2114 cho‘qqini zabt etgan mashhur alpinist qor ko‘chkisida halok bo‘ldi14 cho‘qqini zabt etgan mashhur alpinist qor ko‘chkisida halok bo‘ldi2 avgust 15:42Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)1 sentabr 07:30Moskvada qor yogʻmoqda: kuchli shamol hayotni izdan chiqardi (video)Moskvada qor yogʻmoqda: kuchli shamol hayotni izdan chiqardi (video)27 aprel 16:55Ayiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdiAyiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdi21 avgust 16:18Rossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostidaRossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostida1 avgust 07:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota