To‘yda qo‘chqorning tuyog‘iga paypoq kiydirildi: ammo boshqa bir jihat ko‘pchilikni hayron qoldirdi

·3·Jamiyat
To‘yda qo‘chqorning tuyog‘iga paypoq kiydirildi: ammo boshqa bir jihat ko‘pchilikni hayron qoldirdi

O‘zbek to‘ylaridan birida kuyov jo‘ralarning noodatiy hazili ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi. Videoda bir guruh kuyov navkarlar dasturxon yozilgan xonaga katta qora qo‘chqorni yetaklab kirgani ko‘rinadi.

Ammo mehmonlarning e’tiborini eng ko‘p tortgan jihat boshqa edi — qo‘chqorning tuyoqlariga paypoq kiydirilgan.

Videoda kuyov navkarlar qo‘chqorni xonaga olib kirayotgani aks etgan. Qizig‘i, hayvonning tuyoqlari gilamni iflos qilmasligi uchun ularga paypoq kiydirilgan.

Biroq shu paytda ayrim mehmonlar va kuyov navkarlarning o‘zlari gilam ustida tufli hamda krossovkalarda yurgani ko‘rinadi.

Aynan mana shu tafsilot ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabatlarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar orasida videodagi holat yuzasidan hazilomuz fikrlar ham bildirildi. Ayrimlar qo‘chqorning tuyog‘i uchun paypoq o‘ylanganiga e’tibor qaratgan bo‘lsa, boshqalar gilam ustida ko‘cha poyabzalida yurilganini muhokama qilgan.

Kuyov navkarlarQo‘chqorO‘zbek to‘yIjtimoiy tarmoqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiydagi dahshat: 6 oylik bolasining yig‘isiga chidolmagan erkak og‘ziga paypoq tiqib o‘dirib qo‘ydi!Navoiydagi dahshat: 6 oylik bolasining yig‘isiga chidolmagan erkak og‘ziga paypoq tiqib o‘dirib qo‘ydi!27 iyun 17:40Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...Asalari nega chaqqandan keyin o‘ladi? Uning chaqishi ortida hayratlanarli mexanizm bor...13 sentabr 19:36Samarqand viloyatida Angus zotli buqa narxi bilan ko‘pchilikni hayron qoldirdi!Samarqand viloyatida Angus zotli buqa narxi bilan ko‘pchilikni hayron qoldirdi!28 iyul 16:51Xatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldiXatirchida olti oylik o‘g‘lini o‘ldirgan ota 15 yilga qamaldi27 iyun 23:04To‘yda noodatiy holat: kuyov kelin uchun "fast food" buyurtma qildiTo‘yda noodatiy holat: kuyov kelin uchun "fast food" buyurtma qildi10 may 13:15Jizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandiJizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandiBugun 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq