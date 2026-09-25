To‘yda qo‘chqorning tuyog‘iga paypoq kiydirildi: ammo boshqa bir jihat ko‘pchilikni hayron qoldirdi
O‘zbek to‘ylaridan birida kuyov jo‘ralarning noodatiy hazili ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi. Videoda bir guruh kuyov navkarlar dasturxon yozilgan xonaga katta qora qo‘chqorni yetaklab kirgani ko‘rinadi.
Ammo mehmonlarning e’tiborini eng ko‘p tortgan jihat boshqa edi — qo‘chqorning tuyoqlariga paypoq kiydirilgan.
Videoda kuyov navkarlar qo‘chqorni xonaga olib kirayotgani aks etgan. Qizig‘i, hayvonning tuyoqlari gilamni iflos qilmasligi uchun ularga paypoq kiydirilgan.
Biroq shu paytda ayrim mehmonlar va kuyov navkarlarning o‘zlari gilam ustida tufli hamda krossovkalarda yurgani ko‘rinadi.
Aynan mana shu tafsilot ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabatlarga sabab bo‘ldi. Foydalanuvchilar orasida videodagi holat yuzasidan hazilomuz fikrlar ham bildirildi. Ayrimlar qo‘chqorning tuyog‘i uchun paypoq o‘ylanganiga e’tibor qaratgan bo‘lsa, boshqalar gilam ustida ko‘cha poyabzalida yurilganini muhokama qilgan.
Izohlar 0
…