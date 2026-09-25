Ajdodlarimiz tasviri tushirilgan kartalar tarqaldi: surat ijtimoiy tarmoqlarda muhokamada

·52·Jamiyat
Ajdodlarimiz tasviri tushirilgan kartalar tarqaldi: surat ijtimoiy tarmoqlarda muhokamada

Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonning tarixiy merosiga oid suvenirlar orasida ajdodlarimiz tasvirlari tushirilgan o‘yin kartalari aks etgan surat tarqaldi. Kartalardagi tarixiy siymolar va qadimiy shaharlar manzaralari foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.

Suratda an’anaviy kiyimdagi tarixiy siymolar, shuningdek, Samarqand va boshqa qadimiy shaharlarga xos me’moriy obidalar aks etgan kartalarni ko‘rish mumkin.

Ular turli milliy bezaklar, kulolchilik buyumlari va boshqa suvenirlar qatorida sotuvga qo‘yilgani ko‘rinadi.

Kartalarda aynan qaysi tarixiy shaxslar tasvirlangani esa suratning o‘zida aniq ko‘rsatilmagan.

Tarixiy siymolar obrazining oddiy o‘yin kartalarida qo‘llangani foydalanuvchilar o‘rtasida turlicha fikrlarni yuzaga keltirdi. Ayrimlar bunday mahsulotlarni milliy tarix va madaniyatni targ‘ib qiluvchi suvenir sifatida ko‘rsa, boshqalar tarixiy shaxslar obrazidan foydalanish masalasini muhokama qilmoqda. O‘zbekiston tarixida Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abu Ali ibn Sino va Abu Rayhon Beruniy kabi ko‘plab buyuk siymolar muhim o‘rin tutadi.

Amir TemurMirzo Ulug‘bekAlisher NavoiyO‘zbekiston suvenirlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»7 iyul 12:01Markaziy bankka 6 oyda 4,1 mingdan ortiq murojaat: Moliya bozorida nimalar bo‘lmoqda?Markaziy bankka 6 oyda 4,1 mingdan ortiq murojaat: Moliya bozorida nimalar bo‘lmoqda?19 sentabr 17:53O‘zbekistonda noodatiy kelin salom: Messi tasviri oldida bajarildi (video)O‘zbekistonda noodatiy kelin salom: Messi tasviri oldida bajarildi (video)1 iyun 20:12«Dollardan libos» kiygan ayol ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi«Dollardan libos» kiygan ayol ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi22 iyul 17:09Buxorolik ayol birgina qo‘ng‘iroq ortidan 1 milliard pulidan ayrildiBuxorolik ayol birgina qo‘ng‘iroq ortidan 1 milliard pulidan ayrildi12 may 15:30P2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldiP2P o‘tkazmalar mojarosi: bank siri masalasi ochiq qoldi13 iyul 13:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq