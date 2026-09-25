Ajdodlarimiz tasviri tushirilgan kartalar tarqaldi: surat ijtimoiy tarmoqlarda muhokamada
Ijtimoiy tarmoqlarda O‘zbekistonning tarixiy merosiga oid suvenirlar orasida ajdodlarimiz tasvirlari tushirilgan o‘yin kartalari aks etgan surat tarqaldi. Kartalardagi tarixiy siymolar va qadimiy shaharlar manzaralari foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.
Suratda an’anaviy kiyimdagi tarixiy siymolar, shuningdek, Samarqand va boshqa qadimiy shaharlarga xos me’moriy obidalar aks etgan kartalarni ko‘rish mumkin.
Ular turli milliy bezaklar, kulolchilik buyumlari va boshqa suvenirlar qatorida sotuvga qo‘yilgani ko‘rinadi.
Kartalarda aynan qaysi tarixiy shaxslar tasvirlangani esa suratning o‘zida aniq ko‘rsatilmagan.
Tarixiy siymolar obrazining oddiy o‘yin kartalarida qo‘llangani foydalanuvchilar o‘rtasida turlicha fikrlarni yuzaga keltirdi. Ayrimlar bunday mahsulotlarni milliy tarix va madaniyatni targ‘ib qiluvchi suvenir sifatida ko‘rsa, boshqalar tarixiy shaxslar obrazidan foydalanish masalasini muhokama qilmoqda. O‘zbekiston tarixida Amir Temur, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abu Ali ibn Sino va Abu Rayhon Beruniy kabi ko‘plab buyuk siymolar muhim o‘rin tutadi.
Izohlar 0
…