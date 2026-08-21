Ayiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdi
Rossiyaning Oltoy tog‘larida sayyohlar uchun mo‘ljallangan oddiy dam olish kechasi dahshatli fojia bilan yakunlandi. Tabiat qo‘ynida tunni palatkada o‘tkazayotgan 29 yoshli ayol yovvoyi ayiq hujumi oqibatida halok bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, ayol bir necha hamrohlari bilan tog‘li hududda dam olish uchun palatka qurib, tunni shu yerda o‘tkazgan. Biroq kechasi ular turgan joyga yovvoyi ayiq yaqinlashgan.
Yirtqich sayyohlar palatkasiga hujum qilib, uning ichida bo‘lgan ayolni ushlab olgan va o‘rmon tomon sudrab ketgan. Hamrohlari uni qutqarishga uringan bo‘lsa-da, katta va xavfli hayvonga qarshi turishning iloji bo‘lmagan.
Shundan so‘ng hududda qidiruv ishlari boshlangan. Qutqaruvchilar va tegishli xizmatlar tomonidan olib borilgan izlash ishlari natijasida ayolning jasadi topilgan.
Hodisadan keyin mutasaddilar xavfli yirtqichni aniqlash va hududdagi boshqa sayyohlar xavfsizligini ta’minlash choralarini ko‘rmoqda.
Mutaxassislar yovvoyi tabiat qo‘ynida dam olayotgan sayyohlarni ehtiyotkor bo‘lishga chaqirib keladi. Ayniqsa, ayiqlar yashaydigan hududlarda oziq-ovqat qoldiqlarini palatka yaqinida saqlamaslik va hayvonlarni ataylab yaqinlashtirmaslik muhim.
Oltoydagi ushbu fojia esa tabiat qo‘ynidagi dam olish qanchalik xavfli tus olishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.
…