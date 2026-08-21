Ayiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdi

·30·Dunyo
Ayiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdi

Rossiyaning Oltoy tog‘larida sayyohlar uchun mo‘ljallangan oddiy dam olish kechasi dahshatli fojia bilan yakunlandi. Tabiat qo‘ynida tunni palatkada o‘tkazayotgan 29 yoshli ayol yovvoyi ayiq hujumi oqibatida halok bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, ayol bir necha hamrohlari bilan tog‘li hududda dam olish uchun palatka qurib, tunni shu yerda o‘tkazgan. Biroq kechasi ular turgan joyga yovvoyi ayiq yaqinlashgan.

Yirtqich sayyohlar palatkasiga hujum qilib, uning ichida bo‘lgan ayolni ushlab olgan va o‘rmon tomon sudrab ketgan. Hamrohlari uni qutqarishga uringan bo‘lsa-da, katta va xavfli hayvonga qarshi turishning iloji bo‘lmagan.

Shundan so‘ng hududda qidiruv ishlari boshlangan. Qutqaruvchilar va tegishli xizmatlar tomonidan olib borilgan izlash ishlari natijasida ayolning jasadi topilgan.

Hodisadan keyin mutasaddilar xavfli yirtqichni aniqlash va hududdagi boshqa sayyohlar xavfsizligini ta’minlash choralarini ko‘rmoqda.

Mutaxassislar yovvoyi tabiat qo‘ynida dam olayotgan sayyohlarni ehtiyotkor bo‘lishga chaqirib keladi. Ayniqsa, ayiqlar yashaydigan hududlarda oziq-ovqat qoldiqlarini palatka yaqinida saqlamaslik va hayvonlarni ataylab yaqinlashtirmaslik muhim.

Oltoydagi ushbu fojia esa tabiat qo‘ynidagi dam olish qanchalik xavfli tus olishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.

AltaiRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!Qizil gilamchada barchaning e’tiborini tortgan Chanel kolleksiyasidan “oyoq kiyimsiz” poyabzal!Bugun, 16:24Fransiyada evtanaziya rasman qonuniylashtirildiFransiyada evtanaziya rasman qonuniylashtirildiBugun, 16:22“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamadaBugun, 16:18Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!Bugun, 16:12TikTok yulduzining kuydirilgan jasadi uzumzordan topildi: ikki gumondor ushlandiTikTok yulduzining kuydirilgan jasadi uzumzordan topildi: ikki gumondor ushlandiBugun, 15:51Turkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildiTurkiyada 54 yoshli o‘zbekistonlikning jasadi topildiBugun, 15:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi