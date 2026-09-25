Nyu-Yorkda 10 daqiqadan so‘ng eshigi avtomatik ochiladigan hojatxonalar paydo bo‘ldi

·8·Dunyo
Nyu-Yorkda 10 daqiqadan so‘ng eshigi avtomatik ochiladigan hojatxonalar paydo bo‘ldi

Nyu-York shahrida 4 million dollarlik loyiha doirasida 17 ta zamonaviy jamoat hojatxonasini o‘rnatish boshlandi. Ular shaharning beshta tumanidagi aholi gavjum hududlar va jamoat maydonlariga joylashtirilmoqda.

Hojatxonalar bepul bo‘lib, har kuni soat 07:00 dan 22:00 gacha ishlaydi. Ulardan foydalanish uchun QR-kodni skanerlash, maxsus ilova yoki telefon orqali eshikni ochish mumkin.

Qurilmalarning o‘ziga xos jihati — ularda foydalanish vaqti 10 daqiqa bilan cheklangan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 10 daqiqa o‘tgach, chiroq va ovozli signal ishga tushadi hamda eshik avtomatik ravishda ochiladi.

Foydalanuvchilarga vaqt tugashidan oldin ham ogohlantirish beriladi. Xususan, besh daqiqada foydalanuvchiga yarim vaqt o‘tgani, sakkiz daqiqada esa vaqt yakunlanayotgani haqida xabar beriladi.

Shahar ma’muriyati bu tizim orqali jamoat hojatxonalaridan imkon qadar ko‘proq odam foydalanishini ta’minlashni ko‘zlamoqda. Qurilmalarda nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun sharoit, qo‘l tekkizmasdan foydalaniladigan kirish tizimi, qo‘l yuvish joyi, chaqaloqlarni almashtirish stoli va iqlim nazorati mavjud.

17 ta hojatxonani o‘rnatish ishlari 2026 yil sentyabr oyining o‘rtalaridan boshlangan va oktyabr oxirigacha davom etishi rejalashtirilgan.

Nyu-Yorkjamoat hojatxonaQR-kod2026 yil sentyabr
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi«Isroilga Nyu-Jersini bering!»: Suriya prezidenti Tramp bilan bo‘lgan keskin suhbatni oshkor qildi23 sentabr 22:15Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?Suriya prezidenti Nyu-Yorkda bayonot berdi: uning o‘tmishi bo‘yicha yolg‘oni fosh bo‘ldimi?23 sentabr 12:48BMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqdaBMTning 81-sessiyasi: O‘zbekiston delegatsiyasi Nyu-Yorkdagi munozaralarda ishtirok etmoqda23 sentabr 16:45Ahmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildiAhmad ash-Sharaa maxfiy kelishuvlar va xorijiy bazalarni tozalash tafsilotlarini fosh qildi23 sentabr 13:05Tramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdiTramp ma’muriyati Mahmud Abbosga BMT Bosh Assambleyasi uchun viza berishdan bosh tortdi17 sentabr 15:02Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)Erdo‘g‘an Nyu-Yorkda ko‘z yosh to‘kkan bolakayga noyob oltin tanga hadya qildi (video)22 sentabr 09:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota