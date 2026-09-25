Nyu-Yorkda 10 daqiqadan so‘ng eshigi avtomatik ochiladigan hojatxonalar paydo bo‘ldi
Nyu-York shahrida 4 million dollarlik loyiha doirasida 17 ta zamonaviy jamoat hojatxonasini o‘rnatish boshlandi. Ular shaharning beshta tumanidagi aholi gavjum hududlar va jamoat maydonlariga joylashtirilmoqda.
Hojatxonalar bepul bo‘lib, har kuni soat 07:00 dan 22:00 gacha ishlaydi. Ulardan foydalanish uchun QR-kodni skanerlash, maxsus ilova yoki telefon orqali eshikni ochish mumkin.
Qurilmalarning o‘ziga xos jihati — ularda foydalanish vaqti 10 daqiqa bilan cheklangan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 10 daqiqa o‘tgach, chiroq va ovozli signal ishga tushadi hamda eshik avtomatik ravishda ochiladi.
Foydalanuvchilarga vaqt tugashidan oldin ham ogohlantirish beriladi. Xususan, besh daqiqada foydalanuvchiga yarim vaqt o‘tgani, sakkiz daqiqada esa vaqt yakunlanayotgani haqida xabar beriladi.
Shahar ma’muriyati bu tizim orqali jamoat hojatxonalaridan imkon qadar ko‘proq odam foydalanishini ta’minlashni ko‘zlamoqda. Qurilmalarda nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun sharoit, qo‘l tekkizmasdan foydalaniladigan kirish tizimi, qo‘l yuvish joyi, chaqaloqlarni almashtirish stoli va iqlim nazorati mavjud.
17 ta hojatxonani o‘rnatish ishlari 2026 yil sentyabr oyining o‘rtalaridan boshlangan va oktyabr oxirigacha davom etishi rejalashtirilgan.
Izohlar 0
…