Jizzaxda kuyov va qarindoshlari erkakni ko‘r qilib qo‘ydi

·55·Jamiyat
Jizzaxda kuyov va qarindoshlari erkakni ko‘r qilib qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jizzaxda qizining buyumlarini olib ketish uchun kelgan ota kuyovi va uning qarindoshlari bilan janjal oqibatida og‘ir tan jarohati olib, bir ko‘zidan ayrildi.
  • Jabrlanuvchi voqeadan avval 102 xizmatiga murojaat qilgan bo‘lsa-da, janjal avj olib, u bir necha shaxs tomonidan do‘pposlangan.
  • Tibbiy hujjatlarda erkakda bosh miya jarohati, miya chayqalishi va chap ko‘z shikastlanishi qayd etilgan, natijada u chap ko‘zining ko‘rish qobiliyatini yo‘qotgan.

Jizzaxda qizining buyumlarini olib ketish uchun kelgan ota kuyovi va uning qarindoshlari bilan janjal oqibatida og‘ir tan jarohati oldi. Ma’lum qilinishicha, erkak bir ko‘zidan ayrilgan.

Bu haqda «Nemolchi» loyihasi xabar bergan. Holatni Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohruh G‘iyosov QALAMPIR.UZ'ga tasdiqlagan.

Ma’lum bo‘lishicha, jabrlanuvchining qizi 2024 yilda U.A.ga turmushga chiqqan. Biroq nikohdan keyin oilada janjallar boshlangani, ayol muntazam ravishda tazyiq va zo‘ravonlikka duch kelgani aytilmoqda. Hatto uning homiladorligi ham bu holatni to‘xtatmagan.

Qiz ota-onasini tashvishga solmaslik uchun vaziyatni yashirib kelgan. 2026 yil 23 may kuni esa otasidan uni olib ketishini so‘ragan. Shundan so‘ng ota qizini Toshkentga olib kelgan.

Oradan bir necha kun o‘tib, u yaqinlari bilan birga qizining shaxsiy buyumlari, hujjatlari va nabirasiga tegishli narsalarni olib ketish uchun Jizzaxga borgan.

Ota va uning yaqinlari nizo kelib chiqishi mumkinligini taxmin qilib, voqeadan taxminan bir soat avval 102 xizmatiga murojaat qilgan. Ammo keyin vaziyat keskinlashib, erkak do‘pposlangan.

Jabrlanuvchining aytishicha, unga bir nechta shaxs zarba bergan. U yiqilganidan keyin ham tepilgan va hushini yo‘qotgan. Yaqinlari yordam berishga uringanida esa ular ham ushlab turilgani aytilmoqda.

Tibbiy hujjatlarda erkakda bosh miya jarohati, miya chayqalishi, chap ko‘z shikastlanishi hamda peshona va qosh sohasidagi jarohatlar qayd etilgan. Oqibatda u chap ko‘zining ko‘rish qobiliyatini yo‘qotgan, hozirda o‘ng ko‘zida ham ko‘rish bilan bog‘liq muammolar paydo bo‘layotgani aytilgan.

Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Ayni paytda Jizzax viloyati ichki ishlar organlari tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda.

Tergov yakunlari va voqeaga aloqador shaxslarga nisbatan huquqiy baho qanday bo‘lishi hozircha ma’lum qilinmagan.

JizzaxNemolchiShohruh G‘iyosov102 xizmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi« Bo‘lajak xotinimni urish uchun mashq qilyapman»: sportchiga yirik jarima solindi30 iyul 21:21To‘yda qo‘chqorning tuyog‘iga paypoq kiydirildi: ammo boshqa bir jihat ko‘pchilikni hayron qoldirdiTo‘yda qo‘chqorning tuyog‘iga paypoq kiydirildi: ammo boshqa bir jihat ko‘pchilikni hayron qoldirdiBugun 13:10O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdiO‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi14 sentabr 04:03Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)11 sentabr 04:23Jizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandiJizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandiBugun 12:52Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi14 sentabr 17:45
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq