Xiaomi 18 Pro va Pro Max Xitoyda katta navbatlarni keltirib chiqardi

·26·Texno
Xiaomi 18 Pro va Pro Max Xitoyda katta navbatlarni keltirib chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlari Xitoyda sotuvga chiqqanidan so'ng katta qiziqish uyg'otdi, natijada savdo nuqtalarida uzun navbatlar paydo bo'ldi.
  • Ushbu qurilmalar 200 megapikselli kamera va orqa panelida qo'shimcha ekran kabi ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan.
  • Xiaomi 18 Pro narxi 5999 yuandan boshlanib, 9999 yuanigacha, Pro Max esa 6999 yuandan 9999 yuanagacha baholangan, shaffof versiyalari esa undan qimmat.

Xitoyning Xiaomi kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi flagman seriyasi — Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max bozorda misli koʻrilmagan qiziqishga sabab boʻldi. Sotuvlar boshlanganining ikkinchi kunidayoq Xitoy boʻylab Xiaomi Home chakana savdo doʻkonlari xaridorlar bilan toʻlib-toshdi. Ushbu qadam brend muxlislari orasida yuqori talab saqlanib qolayotganini va yangi qurilmalar texnologik jihatdan jiddiy eʼtiborga loyiqligini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi Group prezidenti Lu Veybing va Xiaomi Mobile rasmiy akkaunti Oʻrta kuz bayrami davomida savdo nuqtalarida olingan qiziqarli suratlarni eʼlon qildi. Hnan, Shandun, Szyansu va boshqa provinsiyalardagi doʻkonlar oldida yuzaga kelgan uzun navbatlar hamda namoyish stendlari atrofidagi gavjumlik Xitoy bozorida yangi flagmanlarga boʻlgan ulkan ishtiyoqni yaqqol namoyon etdi.

Flagman smartfonlarning texnik imkoniyatlari va narxlari

Mazkur turkumdagi smartfonlar oʻzining oʻziga xos dizayni va ilgʻor funksiyalari bilan ajralib turadi. Qurilmalar orqa panelida joylashgan qoʻshimcha ekran hamda 200 megapikselli ilgʻor kamera tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Eslatib oʻtamiz, Xiaomi 18 Pro seriyasi joriy yilning 23-sentabr oqshomida rasman taqdim etilib, darhol sotuvga chiqarilgan edi.

Ushbu qatorga Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max modellari hamda oʻziga xos shaffof versiyalar kiritilgan. Narxlarga toʻxtaladigan boʻlsak, Xiaomi 18 Proʼning 12 GB va 256 GB xotiraga ega boshlangʻich konfiguratsiyasi 5999 yuanni tashkil etsa, 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotirali varianti 8999 yuanga baholangan. Yanada ilgʻor boʻlgan Xiaomi 18 Pro Max esa oʻzining xotira hajmiga qarab 6999 yuandan 9999 yuanagacha boʻlgan narxlarda sotilmoqda. Shaffof versiyalarni xohlovchilar uchun Xiaomi 18 Pro modeli 9999 yuandan, Pro Max shaffof versiyasi esa 10999 yuandan boshlanadi.

Xalqaro bozorga chiqish rejalari

Xaridorlarni quvontiradigan yana bir muhim xabar — Xiaomi ushbu seriyaning global bozorga chiqishini rasman eʼlon qildi. Kompaniya bayonotiga koʻra, Xiaomi 18 Pro smartfonlari 2026-yil oxiriga qadar jahon bozorida ham sotuvga chiqariladi. Shunga qaramay, xalqaro xaridorlar uchun tayyorlanadigan global versiyalar biroz kichraytirilgan akkumulyatorlar bilan jihozlanishi maʼlum qilindi.

XiaomiXiaomi 18 ProSmartfonXitoyTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqdaXiaomi 18 Pro va Pro Max premyerasi boʻlib oʻtmoqda23 sentabr 16:25Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladiXiaomi 18 Pro va 18 Pro Max smartfonlari 23-sentabr kuni taqdim etiladi20 sentabr 16:55Xiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildiXiaomi 18 Pro va Pro Max flagmanlari rasman namoyish etildi20 sentabr 14:51Xiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladiXiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladiBugun 00:55Xiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi qizil rangli Transparent Special Edition modellarini taqdim etdiKecha 03:56Xiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildiXiaomi 18 Pro smartfonining jonli suratlari rasmiy taqdimot oldidan oshkor etildi20 sentabr 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi