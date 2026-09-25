Xiaomi 18 Pro va Pro Max Xitoyda katta navbatlarni keltirib chiqardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlari Xitoyda sotuvga chiqqanidan so'ng katta qiziqish uyg'otdi, natijada savdo nuqtalarida uzun navbatlar paydo bo'ldi.
- Ushbu qurilmalar 200 megapikselli kamera va orqa panelida qo'shimcha ekran kabi ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan.
- Xiaomi 18 Pro narxi 5999 yuandan boshlanib, 9999 yuanigacha, Pro Max esa 6999 yuandan 9999 yuanagacha baholangan, shaffof versiyalari esa undan qimmat.
Xitoyning Xiaomi kompaniyasi tomonidan taqdim etilgan yangi flagman seriyasi — Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max bozorda misli koʻrilmagan qiziqishga sabab boʻldi. Sotuvlar boshlanganining ikkinchi kunidayoq Xitoy boʻylab Xiaomi Home chakana savdo doʻkonlari xaridorlar bilan toʻlib-toshdi. Ushbu qadam brend muxlislari orasida yuqori talab saqlanib qolayotganini va yangi qurilmalar texnologik jihatdan jiddiy eʼtiborga loyiqligini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xiaomi Group prezidenti Lu Veybing va Xiaomi Mobile rasmiy akkaunti Oʻrta kuz bayrami davomida savdo nuqtalarida olingan qiziqarli suratlarni eʼlon qildi. Hnan, Shandun, Szyansu va boshqa provinsiyalardagi doʻkonlar oldida yuzaga kelgan uzun navbatlar hamda namoyish stendlari atrofidagi gavjumlik Xitoy bozorida yangi flagmanlarga boʻlgan ulkan ishtiyoqni yaqqol namoyon etdi.
Flagman smartfonlarning texnik imkoniyatlari va narxlariMazkur turkumdagi smartfonlar oʻzining oʻziga xos dizayni va ilgʻor funksiyalari bilan ajralib turadi. Qurilmalar orqa panelida joylashgan qoʻshimcha ekran hamda 200 megapikselli ilgʻor kamera tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu mobil suratga olish imkoniyatlarini yangi bosqichga olib chiqadi. Eslatib oʻtamiz, Xiaomi 18 Pro seriyasi joriy yilning 23-sentabr oqshomida rasman taqdim etilib, darhol sotuvga chiqarilgan edi.
Ushbu qatorga Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max modellari hamda oʻziga xos shaffof versiyalar kiritilgan. Narxlarga toʻxtaladigan boʻlsak, Xiaomi 18 Proʼning 12 GB va 256 GB xotiraga ega boshlangʻich konfiguratsiyasi 5999 yuanni tashkil etsa, 16 GB tezkor va 1 TB doimiy xotirali varianti 8999 yuanga baholangan. Yanada ilgʻor boʻlgan Xiaomi 18 Pro Max esa oʻzining xotira hajmiga qarab 6999 yuandan 9999 yuanagacha boʻlgan narxlarda sotilmoqda. Shaffof versiyalarni xohlovchilar uchun Xiaomi 18 Pro modeli 9999 yuandan, Pro Max shaffof versiyasi esa 10999 yuandan boshlanadi.
Izohlar 0
…