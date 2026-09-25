Toshkentda ofitsiant suvga tushgan bolani qutqarib qoldi
oshkent shahri Olmazor tumanida oddiy kun kutilmagan voqeaga aylandi. Suvga tushib ketgan bola kafe ofitsiantining jasorati tufayli omon qoldi.
Hodisa 23 sentyabr kuni tuman hududidagi suv bo‘yida joylashgan mahallalardan birida sodir bo‘lgan.
Ma’lum qilinishicha, bir guruh bolalar ko‘chada koptok o‘ynayotgan paytda to‘p suvga tushib ketgan. Bolalardan biri uni olib chiqish maqsadida katta quvur ustiga chiqqan. Biroq koptokni olayotgan vaqtida muvozanatini yo‘qotib, suvga qulab tushgan.
Kuchli oqim bolani suv bo‘ylab olib keta boshlagan. Shu paytda yaqin atrofdagi kafelardan birida ishlayotgan ofitsiant yigit voqeani ko‘rib qolgan.
U vaqtni boy bermay, suvga sakrab tushgan va bolani oqimdan olib chiqib, hayotini saqlab qolgan.
Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, bolaning qutqarib qolinishida ofitsiantning tezkor harakati muhim ahamiyat kasb etgan.
Qahramonlik ko‘rsatgan ofitsiant yigitni munosib taqdirlash masalasi ko‘rib chiqilmoqda.
Izohlar 0
…