Toshkentda ofitsiant suvga tushgan bolani qutqarib qoldi

·23·Jamiyat
Toshkentda ofitsiant suvga tushgan bolani qutqarib qoldi

oshkent shahri Olmazor tumanida oddiy kun kutilmagan voqeaga aylandi. Suvga tushib ketgan bola kafe ofitsiantining jasorati tufayli omon qoldi.

Hodisa 23 sentyabr kuni tuman hududidagi suv bo‘yida joylashgan mahallalardan birida sodir bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, bir guruh bolalar ko‘chada koptok o‘ynayotgan paytda to‘p suvga tushib ketgan. Bolalardan biri uni olib chiqish maqsadida katta quvur ustiga chiqqan. Biroq koptokni olayotgan vaqtida muvozanatini yo‘qotib, suvga qulab tushgan.

Kuchli oqim bolani suv bo‘ylab olib keta boshlagan. Shu paytda yaqin atrofdagi kafelardan birida ishlayotgan ofitsiant yigit voqeani ko‘rib qolgan.

U vaqtni boy bermay, suvga sakrab tushgan va bolani oqimdan olib chiqib, hayotini saqlab qolgan.

Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi ma’lumotiga ko‘ra, bolaning qutqarib qolinishida ofitsiantning tezkor harakati muhim ahamiyat kasb etgan.

Qahramonlik ko‘rsatgan ofitsiant yigitni munosib taqdirlash masalasi ko‘rib chiqilmoqda.

Olmazor tumaniTashkentsuvga tushib ketgan bolaofitsiant qahramoni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda ofitsiant kanalga tushib ketgan bolani qutqarib qoldiToshkentda ofitsiant kanalga tushib ketgan bolani qutqarib qoldi23 sentabr 20:03Toshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardiToshkentda erkak kanalga tushib ketgan bolani qutqardi2 sentabr 19:09Chorvoqda cho‘kib ketgan ota va ikki o‘g‘ildan ikkinchisining jasadi topildiChorvoqda cho‘kib ketgan ota va ikki o‘g‘ildan ikkinchisining jasadi topildi10 sentabr 14:08Chorvoqda cho‘kib ketgan oila a’zolaridan birining jasadi topildiChorvoqda cho‘kib ketgan oila a’zolaridan birining jasadi topildi9 sentabr 14:58Qashqadaryoda mayor cho‘kayotgan bolani qutqarib qoldiQashqadaryoda mayor cho‘kayotgan bolani qutqarib qoldi24 may 19:32PPX xodimining jasorati: Toshkentda cho‘kayotgan 13 yoshli bola qutqarildiPPX xodimining jasorati: Toshkentda cho‘kayotgan 13 yoshli bola qutqarildi7 avgust 13:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq