Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi

·31·Sport
Xorxe Jezus Krishtianu Ronalduni nima uchun almashtirganini tushuntirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya bosh murabbiyi Xorxe Jezus Uelsga qarshi o'yinda Krishtianu Ronalduni almashtirishining sababini tushuntirdi.
  • Murabbiyning aytishicha, Ronaldu o'yin oxirida jismoniy jihatdan charchagan va oldingi chiziqda talab qilinadigan yuqori pressingni bajara olmagan.
  • Shuningdek, Jezus o'yinning so'nggi daqiqalari jamoaga faollik va tezkorlik talab qilganini, shuning uchun tezkor o'yinchini maydonga tushirishni rejalashtirganini ta'kidladi.

Millatlar ligasi doirasida boʻlib oʻtgan Uelsga qarshi oʻyin Portugaliya terma jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu uchun biroz omadsiz keldi. Uchrashuv davomida qulay imkoniyatdan foydalana olmagan tajribali hujumchi ikkinchi boʻlimda maydonni tark etishga majbur boʻldi. Goal.com xabar qilishicha, bosh murabbiy Xorxe Jezus mazkur keskin qarorning taktik sabablarini ochiq-oydin tushuntirib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Payshanba kuni oʻtkazilgan bahsda portugaliyaliklar qiyin 1:0 hisobidagi gʻalabani qoʻlga kiritishdi. 41 yoshli hujumchi oʻyin davomida oʻzini koʻrsatishga qiynaldi va juda qulay imkoniyatni golga aylantira olmadi. Yarim himoyachi Ruben Nevesning ajoyib uzatmasidan keyin Ronaldu deyarli yuz foizlik vaziyatdan foydalana olmadi.

Shu boisdan bosh murabbiy Xorxe Jezus 68-daqiqada keskin oʻzgarishga qoʻl qaror qildi va sardorni zaxiraga oldi. Kanal 11 telekanaliga bergan intervyusida mutaxassis Ronalduning jismoniy holatiga bergan bahosi va bu qaror ortidagi sabablarni bayon etdi.

Taktik ehtiyoj va jismoniy holat

Jezusning soʻzlariga koʻra, uchrashuvning soʻnggi daqiqalari butunlay boshqacha yondashuvni talab qilgan. Maydonda uch ochkoni saqlab qolish uchun jamoaga faollik va tezkorlik zarur boʻlgan edi.

«Oʻyin bizdan shunday oʻzgarishni talab qildi», – dedi Jezus jurnalistlarga bergan intervyusida. Oʻyin yakunlanishiga 25 daqiqa qolganida, murabbiy raqib markaziy himoyachilariga bosim uyushtira oladigan tezkor oʻyinchini maydonga tushirishni rejalashtirgan.

Terma jamoa safida 234 ta uchrashuvda oʻtkazib, 146 ta gol muallifiga aylangan Ronaldu bellashuv oxiriga kelib jismoniy jihatdan charchagani sezildi. Jezus oʻzining yulduz futbolchisi oldingi chiziqda talab qilinadigan yuqori pressingni bajarishga kuchi qolmaganini tan oldi.

«Cris endi buni uddalay olmasdi», – deya izoh berdi Benfikaning sobiq ustozi. Shuningdek, murabbiy hujum chizigʻida ham futbolchidan bundan ortiq natija kutib boʻlmasligini yaxshi tushunganini qoʻshimcha qildi.

Krishtianu RonalduXorxe JezusPortugaliyaMillatlar ligasiFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediXorxe Jezus Krishtianu Ronaldu haqida nima dediKecha 09:17Krishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiKrishtianu Ronaldu golidan mahrum boʻlgan oʻyinda Portugaliya Uelsni magʻlub etdiBugun 02:18Krishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKrishtianu Ronaldu tanqidarga eʼtibor bermay, 1000-golini nishonlashni maqsad qildiKecha 09:12Cristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamaymanCristiano Ronaldo: Mendan qutulmoqchi boʻlishdi, ammo men toʻxtamayman23 sentabr 23:35Jorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydiJorge Jesus: Beshta Oltin toʻp Krishtianuga imtiyoz bermaydi19 sentabr 09:35Xorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildiXorxe Xesus Portugaliya termasidagi ilk tarkibini eʼlon qildi18 sentabr 17:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?