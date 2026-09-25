Xitoylik o‘qituvchi o‘quvchilari bilan 4 metrlik suv raketasini yasadi

·44·Dunyo
Xitoylik o‘qituvchi o‘quvchilari bilan 4 metrlik suv raketasini yasadi

Xitoyning Szyansi provinsiyasida fan o‘qituvchisi Van In o‘quvchilari bilan balandligi 4 metrga yetadigan ko‘p bosqichli suv raketasini yaratdi. Qurilma parvoz vaqtida kuchaytirgichlarini ajratishi va parashyut yordamida yerga qaytishi bilan e’tibor qozondi.

Ma’lum bo‘lishicha, raketa plastik chelaklar, ichimlik idishlari va boshqa oddiy materiallardan yig‘ilgan. U suv hamda siqilgan havo bosimi yordamida harakatlanadi. Parvoz davomida raketaning yon kuchaytirgichlari, shuningdek, birinchi va ikkinchi bosqichlari ketma-ket ajraladi. Shundan so‘ng raketa qismlarida parashyutlar ochilib, ular xavfsiz tarzda yerga qaytariladi.

Van In bunday tajribalar orqali o‘quvchilarga darslikdagi nazariy bilimlarni amaliy tarzda tushuntirishni maqsad qilgan. O‘quvchilar raketani loyihalash, yig‘ish va sinovdan o‘tkazish jarayonida mexanika, havo bosimi hamda parvoz tamoyillarini amalda o‘rganadi.

O‘qituvchi suv raketalari bilan ishlashni bir necha yildan beri davom ettirmoqda. The Paper ma’lumotiga ko‘ra, uning tajribasi boshqa pedagoglarga ham ta’sir ko‘rsatgan va Xitoy bo‘ylab qariyb 3 ming nafar o‘qituvchi suv raketalarini dars jarayoniga olib kirgan.

Van In va o‘quvchilarining raketani muvaffaqiyatli uchirishdan oldin 60 martadan ortiq muvaffaqiyatsiz sinovlarni boshdan kechirgani ham qayd etilgan. O‘qituvchi bunday tajribalar nafaqat ilmiy bilim, balki xatolardan saboq olish va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga yordam berishini ta’kidlaydi.

Van InSzyansi provinsiyasisuv raketalarisuv raketalari ta’limda
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandiO‘qituvchi talabani ishidan ayrilishdan qo‘rqib o‘ldirganlikda ayblandi15 sentabr 00:00Dunyodagi chuchuk suv zaxiralari: ushbu reytingda qaysi davlat yetakchi?Dunyodagi chuchuk suv zaxiralari: ushbu reytingda qaysi davlat yetakchi?6 avgust 09:48Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...Mintaqa chanqoqlik yoqasida: Markaziy Osiyo muzliklari erib ketmoqda...21 sentabr 18:212,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi4 sentabr 13:56Xitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdiXitoylik strimer qiz jonli efirda 1 mlrd rubllik Rossiya mahsulotlarini sotdi5 sentabr 14:29AQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydiAQSH maktabida darslarda ilk bor odamsimon robot ish boshlaydi18 iyul 23:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota