Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladi
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining kelgusi avlod flagman smartfonlarida quvvat manbai sigʻimini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi regulyator hujjatlarida Galaxy S27 Ultra hamda Galaxy S27 Pro modellarining baʼzi texnik tavsilotlari oshkor etilgan boʻlib, ular orasida akkumulyator va tezkor quvvat olish imkoniyatlari diqqatni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, seriyaning eng ilgʻor vakili hisoblangan Samsung Galaxy S27 Ultra 5700 mA•soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi. Bu koʻrsatkich kompaniya uchun soʻnggi yillardagi sezilarli oʻzgarish boʻlib, foydalanuvchilar kutgan yangiliklardan biri boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, qurilma 60 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.
Flagmanlar seriyasidagi uzoq kutilgan oʻzgarishlarEslatib oʻtamiz, Samsung anʼanaviy tarzda oʻzining Ultra seriyasidagi eng yuqori toifali smartfonlariga bir necha yildan beri 5000 mA•soat sigʻimli batareya oʻrnatib kelar edi. Yangi maʼlumotlar tasdiqlansa, akkumulyator sigʻimining 5700 mA•soatga yetkazilishi flagman smartfonlarning avtonom ishlash vaqtini sezilarli darajada uzaytirishga xizmat qiladi. Bu esa bozordagi raqobat sharoitida muhim qadam hisoblanadi.
Qatorning yana bir vakili — Galaxy S27 Pro modeli esa 5200 mA•soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda. Kichikroq versiya ham kattasi kabi 60 W quvvat olish quvvatiga ega boʻladi. Bu esa kompaniya oʻz qurilmalarining quvvat olish tezligini bosqichma-bosqich yaxshilab borayotganini koʻrsatadi.
Texnik imkoniyatlar va xotiraBundan tashqari, insayderlar avvalroq Samsung Galaxy S27 Pro va Ultra modellari eng soʻnggi avlod xotira turlariga — LPDDR6 hamda UFS 5.1 standartlariga oʻtishi haqida xabar berishgandi. Biroq, taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, faqatgina Ultra versiyasigina 16 GB tezkor xotira (OZJ) bilan taʼminlanadi. Bu esa qurilmaning umumiy unumdorligi va koʻp vazifali rejimdagi imkoniyatlarini yanada oshiradi.
Hozircha Samsung rasmiy ravishda yangi flagman seriyasi haqida batafsil maʼlumot bermagan va taqdimot sanasini eʼlon qilmagan. Shunga qaramay, regulyator organlaridan sizib chiqayotgan bunday maʼlumotlar kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan qurilmalar bozorga qanday oʻzgarishlar olib kelishini oldindan baholash imkonini beradi.
Izohlar 0
…