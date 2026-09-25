Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladi

·1·Texno
Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani rekord darajadagi akkumulyatorga ega boʻladi

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining kelgusi avlod flagman smartfonlarida quvvat manbai sigʻimini sezilarli darajada oshirishni rejalashtirmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi regulyator hujjatlarida Galaxy S27 Ultra hamda Galaxy S27 Pro modellarining baʼzi texnik tavsilotlari oshkor etilgan boʻlib, ular orasida akkumulyator va tezkor quvvat olish imkoniyatlari diqqatni tortadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, seriyaning eng ilgʻor vakili hisoblangan Samsung Galaxy S27 Ultra 5700 mA•soat sigʻimli akkumulyator bilan jihozlanadi. Bu koʻrsatkich kompaniya uchun soʻnggi yillardagi sezilarli oʻzgarish boʻlib, foydalanuvchilar kutgan yangiliklardan biri boʻlishi kutilmoqda. Shuningdek, qurilma 60 W quvvatga ega simli tezkor quvvatlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi.

Flagmanlar seriyasidagi uzoq kutilgan oʻzgarishlar

Eslatib oʻtamiz, Samsung anʼanaviy tarzda oʻzining Ultra seriyasidagi eng yuqori toifali smartfonlariga bir necha yildan beri 5000 mA•soat sigʻimli batareya oʻrnatib kelar edi. Yangi maʼlumotlar tasdiqlansa, akkumulyator sigʻimining 5700 mA•soatga yetkazilishi flagman smartfonlarning avtonom ishlash vaqtini sezilarli darajada uzaytirishga xizmat qiladi. Bu esa bozordagi raqobat sharoitida muhim qadam hisoblanadi.

Qatorning yana bir vakili — Galaxy S27 Pro modeli esa 5200 mA•soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda. Kichikroq versiya ham kattasi kabi 60 W quvvat olish quvvatiga ega boʻladi. Bu esa kompaniya oʻz qurilmalarining quvvat olish tezligini bosqichma-bosqich yaxshilab borayotganini koʻrsatadi.

Texnik imkoniyatlar va xotira

Bundan tashqari, insayderlar avvalroq Samsung Galaxy S27 Pro va Ultra modellari eng soʻnggi avlod xotira turlariga — LPDDR6 hamda UFS 5.1 standartlariga oʻtishi haqida xabar berishgandi. Biroq, taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, faqatgina Ultra versiyasigina 16 GB tezkor xotira (OZJ) bilan taʼminlanadi. Bu esa qurilmaning umumiy unumdorligi va koʻp vazifali rejimdagi imkoniyatlarini yanada oshiradi.

Hozircha Samsung rasmiy ravishda yangi flagman seriyasi haqida batafsil maʼlumot bermagan va taqdimot sanasini eʼlon qilmagan. Shunga qaramay, regulyator organlaridan sizib chiqayotgan bunday maʼlumotlar kelgusi yilda taqdim etilishi kutilayotgan qurilmalar bozorga qanday oʻzgarishlar olib kelishini oldindan baholash imkonini beradi.

SamsungGalaxy S27 UltraSmartfonAkkumulyatorTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadiSamsung Galaxy S27 Ultra smartfoni yirikroq akkumulyator bilan taʼminlanadi19 sentabr 21:28Samsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqdaSamsung Galaxy S27 flagmanlari uchun yirik kamera yangilanishini hozirlamoqda17 sentabr 20:25Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldiSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida kamera oʻzgarmasligi maʼlum boʻldi14 sentabr 13:22Samsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra flagmanida 4 karrali zoom sinovdan oʻtkazilmoqda1 sentabr 17:50Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasi qanday oʻzgarishi mumkin31 avgust 20:54Samsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkinSamsung Galaxy S27 Ultra flagmani Exynos 2700 chipiga oʻtishi mumkin29 avgust 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi