Xiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Insayder Ice Universe'ning taqqoslashlariga ko'ra, Xiaomi 18 Pro'ning ekran sifati va o'qish darajasi avvalgi Xiaomi 17 Ultra'dan sezilarli darajada past.
- Bu holat, ayniqsa, ekranga qiya qaralganda yaqqol ko'zga tashlanadi, garchi maxfiylik rejimi o'chirilgan bo'lsa ham.
- Maxfiylik texnologiyasi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun ishlab chiqilgan bo'lsa-da, u kundalik foydalanishda ham ekran sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Ice Universe kelgusi avlod flagmani sanalgan Xiaomi 18 Pro hamda avvalgi Xiaomi 17 Ultra smartfonlarining ekran imkoniyatlarini oʻzaro taqqosladi. Mutaxassis yangi qurilma displeyida qoʻllanilgan maxsus texnologiya tufayli yorqinlik va kontent koʻrinishi sezilarli darajada pasayganiga eʼtibor qaratdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tahlilchining kuzatuvlariga koʻra, Xiaomi 18 Pro ekranida oʻrnatilgan maxfiylik rejimi — Privacy Mode oʻchirilgan holatning oʻzida ham tasvir sifati va oʻqish darajasi avvalgi Ultra modelidan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu holat ayniqsa ekranga toʻgʻri burchak ostida emas, balki qiya holatda qaralganda yaqqol koʻzga tashlanishi taʼkidlandi.
Maxfiylik texnologiyasining kundalik foydalanishga taʼsiriMazkur texnologiya dastlab smartfon egasining shaxsiy maʼlumotlarini atrofdagilarning qiziqishidan himoya qilish va ularning koʻrinishini cheklash maqsadida ishlab chiqilgan edi. Biroq, amaldagi taqqoslashlar shuni koʻrsatdiki, himoya funksiyasi faol boʻlmagan odatiy foydalanish sharoitida ham ekran sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.
Insayderning fikricha, bunday innovatsion yechimlar kundalik rejimda kontentni tomosha qilishni qiyinlashtirib, foydalanuvchi tajribasiga putur yetkazadi. Natijada, maxfiylikni taʼminlash afzalliklari ekran sifatining pasayishi kabi sezilarli murosalar evaziga qoʻlga kiritilmoqda.
Kelgusidagi flagmanlar uchun tavsiyalarMutaxassislar bunday texnologik yechimlarni joriy etishda foydalanuvchilarning kundalik qulayliklarini ham inobatga olish muhimligini taʼkidlashmoqda. Ice Universe oʻz xulosalarida Xiaomi kompaniyasiga kelgusidagi flagman smartfonlarni ishlab chiqish jarayonida ushbu tajribani hisobga olishni tavsiya qildi.
Hozirgi kunda smartfon bozorida ekranlarning yorqinligi va koʻrish burchaklari asosiy raqobat ustunliklaridan biri boʻlib qolmoqda. Shu boisdan ham, ishlab chiqaruvchilar xavfsizlik va vizual qulaylik oʻrtasidagi muvozanatni topish ustida jiddiy bosh qotirishlariga toʻgʻri keladi.
Izohlar 0
…