Xiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdi

·31·Texno
Xiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Insayder Ice Universe'ning taqqoslashlariga ko'ra, Xiaomi 18 Pro'ning ekran sifati va o'qish darajasi avvalgi Xiaomi 17 Ultra'dan sezilarli darajada past.
  • Bu holat, ayniqsa, ekranga qiya qaralganda yaqqol ko'zga tashlanadi, garchi maxfiylik rejimi o'chirilgan bo'lsa ham.
  • Maxfiylik texnologiyasi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun ishlab chiqilgan bo'lsa-da, u kundalik foydalanishda ham ekran sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, taniqli insayder Ice Universe kelgusi avlod flagmani sanalgan Xiaomi 18 Pro hamda avvalgi Xiaomi 17 Ultra smartfonlarining ekran imkoniyatlarini oʻzaro taqqosladi. Mutaxassis yangi qurilma displeyida qoʻllanilgan maxsus texnologiya tufayli yorqinlik va kontent koʻrinishi sezilarli darajada pasayganiga eʼtibor qaratdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tahlilchining kuzatuvlariga koʻra, Xiaomi 18 Pro ekranida oʻrnatilgan maxfiylik rejimi — Privacy Mode oʻchirilgan holatning oʻzida ham tasvir sifati va oʻqish darajasi avvalgi Ultra modelidan sezilarli darajada ortda qolmoqda. Bu holat ayniqsa ekranga toʻgʻri burchak ostida emas, balki qiya holatda qaralganda yaqqol koʻzga tashlanishi taʼkidlandi.

Maxfiylik texnologiyasining kundalik foydalanishga taʼsiri

Mazkur texnologiya dastlab smartfon egasining shaxsiy maʼlumotlarini atrofdagilarning qiziqishidan himoya qilish va ularning koʻrinishini cheklash maqsadida ishlab chiqilgan edi. Biroq, amaldagi taqqoslashlar shuni koʻrsatdiki, himoya funksiyasi faol boʻlmagan odatiy foydalanish sharoitida ham ekran sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Insayderning fikricha, bunday innovatsion yechimlar kundalik rejimda kontentni tomosha qilishni qiyinlashtirib, foydalanuvchi tajribasiga putur yetkazadi. Natijada, maxfiylikni taʼminlash afzalliklari ekran sifatining pasayishi kabi sezilarli murosalar evaziga qoʻlga kiritilmoqda.

Kelgusidagi flagmanlar uchun tavsiyalar

Mutaxassislar bunday texnologik yechimlarni joriy etishda foydalanuvchilarning kundalik qulayliklarini ham inobatga olish muhimligini taʼkidlashmoqda. Ice Universe oʻz xulosalarida Xiaomi kompaniyasiga kelgusidagi flagman smartfonlarni ishlab chiqish jarayonida ushbu tajribani hisobga olishni tavsiya qildi.

Hozirgi kunda smartfon bozorida ekranlarning yorqinligi va koʻrish burchaklari asosiy raqobat ustunliklaridan biri boʻlib qolmoqda. Shu boisdan ham, ishlab chiqaruvchilar xavfsizlik va vizual qulaylik oʻrtasidagi muvozanatni topish ustida jiddiy bosh qotirishlariga toʻgʻri keladi.

XiaomiSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlarIce Universe
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro flagmanining Galaxy Blue nomli yangi rangi oshkor etildiXiaomi 18 Pro flagmanining Galaxy Blue nomli yangi rangi oshkor etildiKecha 19:25Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiXiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildi9 sentabr 13:52Xiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildiXiaomi 18 Fold flagmani ilk kunda rekord darajada sotildi8 sentabr 12:58Xiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladiXiaomi 18 Fold smartfoni o‘z sinfida eng yirik akkumulyatorga ega bo‘ladi3 sentabr 10:52Xiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiXiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiKecha 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi