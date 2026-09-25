Qashqadaryoda YPX xodimini obro‘sizlantiruvchi video tarqatgan fuqaro qamaldi

·51·Jamiyat
Qashqadaryoda YPX xodimini obro‘sizlantiruvchi video tarqatgan fuqaro qamaldi

Qashqadaryoda yo‘l-patrul xizmati (YPX) xodimining xizmat faoliyatiga oid videoni ijtimoiy tarmoqda tarqatgan fuqaroga 10 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bu haqda Qashqadaryo viloyati IIB JXX YHXB axborot xizmati xabar berdi.

Qayd etilishicha, fuqaro joriy yil iyun oyida YPX xodimining to‘xtash haqidagi ishorasiga bo‘ysunmay, harakatini davom ettirgan. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan tegishli bayonnoma rasmiylashtirilgan.

Shundan so‘ng fuqaro YPX xodimining xizmat faoliyatiga oid videoni o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joylashtirgan.

Holat yuzasidan unga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 195-2-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik alomatlari bo‘yicha ma’muriy ish qo‘zg‘atilgan.

Ish Qarshi shahar jinoyat ishlari bo‘yicha sudida ko‘rib chiqilgan. Sudning 24 sentyabrdagi qaroriga ko‘ra, fuqaroga 10 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlangan.

Sud majlisida fuqaro qilgan ishiga iqror bo‘lib, pushaymonligini bildirgan va bunday holatni boshqa takrorlamasligini aytgan.

Qashqadaryo viloyatiyo‘l‑patrul xizmatima’muriy qamoq jazosiIIB JXX YHXB
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqdaQoidaga amal qilgan skuter va mopedchilar sovg‘a bilan taqdirlanmoqda14 sentabr 02:03Qashqadaryoda YPX mashinasiga urilgan haydovchi qamaldiQashqadaryoda YPX mashinasiga urilgan haydovchi qamaldi23 avgust 20:02Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)Qashqadaryoda YPXdan qochgan haydovchi xizmat mashinasiga urildi (video)13 avgust 16:04Kanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardiKanalga tushgan Cobalt'dagi ayolni YPX xodimi qutqardi2 sentabr 18:55YPX xodimi Durdona Qurbonovani to‘xtatdi — sababi kutilmagan... (video)YPX xodimi Durdona Qurbonovani to‘xtatdi — sababi kutilmagan... (video)6 avgust 08:59YPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqdaYPX bilan to‘qnashgan Onix haydovchisi ham vafot etgani aytilmoqda27 iyul 14:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq