Olmaota tog‘larida sayyohlar oldida qor barsi paydo bo‘ldi (video)

·0·Dunyo
Olmaota tog‘larida sayyohlar oldida qor barsi paydo bo‘ldi (video)

Olmaota tog‘larida sayyohlar kamdan-kam uchraydigan qor barsiga duch keldi. Nodir yirtqich tog‘ so‘qmog‘ida sayyohlar guruhiga hamroh bo‘lib kelgan itni quvib, kutilmaganda ularning ko‘z o‘ngida paydo bo‘lgan.

Voqea guvohlaridan biri bu lahzalarni videoga muhrlashga ulgurgan.

Olmaotada yashovchi Oksana Perekupkoning so‘zlariga ko‘ra, sayr davomida guruhga mahalliy it ham qo‘shilgan. Dastlab hayvon sayyohlar oldida yugurib borgan. Biroq dam olish paytida uning xatti-harakatlari keskin o‘zgargan.

Itning juni tikka bo‘lib, diqqati bir nuqtaga qaratilgan. Oradan ko‘p o‘tmay, u to‘satdan yugurib ketgan. Bir necha soniyadan so‘ng esa uning ortidan qor barsi paydo bo‘lgan.

Sayyohlar it uchun xavotirlanib, baqira boshlagan. Ammo yirtqich odamlarga yaqinlashmagan. U bir necha soniya davomida sayyohlar tomon qarab turgan va so‘ng archa ortiga o‘tib, ko‘zdan g‘oyib bo‘lgan.

Biroz vaqt o‘tgach, qor barsi so‘qmoqning yuqoriroq qismida yana ko‘ringan. Sayyohlar yirtqich o‘sha yerda o‘z o‘ljasini qo‘riqlayotgan bo‘lishi mumkin, deb taxmin qilgan.

Shundan so‘ng guruh a’zolari itni o‘zlari bilan olib, yaqin aholi punktiga tushirib qo‘ygan.

Qor barsi Qozog‘istonning Qizil kitobiga kiritilgan noyob yirtqich hisoblanadi va davlat muhofazasida. Mamlakat hududida uning taxminan 200 ga yaqin vakili borligi qayd etilgan.

Sayyohlar tasvirga olgan ushbu kamyob uchrashuv esa tog‘larda tabiat bilan yuzma-yuz kelishning naqadar kutilmagan bo‘lishini yana bir bor ko‘rsatdi.

kor barsiOlmaota tog‘lariQozog‘istonyirtqich
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)Pezeshkiyon qirg‘iz yoshlariga 100 yevrodan berdi: sababi ma’lum (video)1 sentabr 07:30Olmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiOlmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldi30 avgust 19:17Xitoylik o‘qituvchi o‘quvchilari bilan 4 metrlik suv raketasini yasadiXitoylik o‘qituvchi o‘quvchilari bilan 4 metrlik suv raketasini yasadiBugun 14:49Nyu-Yorkda 10 daqiqadan so‘ng eshigi avtomatik ochiladigan hojatxonalar paydo bo‘ldiNyu-Yorkda 10 daqiqadan so‘ng eshigi avtomatik ochiladigan hojatxonalar paydo bo‘ldiBugun 14:22Rossiyada sentabrdayoq ilk qor: ayrim hududlarda tabiat kutilmagan syurpriz tayyorladiRossiyada sentabrdayoq ilk qor: ayrim hududlarda tabiat kutilmagan syurpriz tayyorladiBugun 13:13Ravzada pokistonlik ziyoratchining sajda holatida vafot etgani haqida xabar tarqaldiRavzada pokistonlik ziyoratchining sajda holatida vafot etgani haqida xabar tarqaldiBugun 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota