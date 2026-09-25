Brian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Millatlar ligasi doirasidagi bahsda Norvegiya Daniyani 3:2 hisobida mag‘lub etdi, bunda Erling Xoland dubl qayd etdi.
- O‘yin taqdirini hal qilgan Xolandning mahoratiga yuqori baho bergan Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brian Riemer uni dunyodagi eng yaxshi markaziy hujumchi deb atadi.
- Riemerning so‘zlariga ko‘ra, Xoland kabi futbolchiga qarshi 90 daqiqa davomida diqqatni jamlab turish qiyin, chunki u maydonda ko‘zdan g‘oyib bo‘lib, imkoniyat tug‘ilganda gol ura oladi.
Millatlar ligasi doirasida kechgan Skandinaviya derbisida Norvegiya terma jamoasi Daniyani 3:2 hisobida taslim etdi. Mazkur bahsda dubl qayd etib, jamoasiga g‘alaba keltirgan Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland o‘yin taqdirini hal qilgan asosiy figuraga aylandi. Uchrashuvdan so‘ng Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brian Riemer raqib yetakchisining mahoratiga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL.com xabar qilishicha, shiddatli kechgan o‘yinda norvegiyaliklar Oskar Bobb va Erling Xolandning gollari evaziga dastlab hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq ikkinchi bo‘limda daniyaliklar faollashib, muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘lishdi. Shunga qaramay, maydon egalarining asosiy to‘purari o‘ta muhim palla o‘z so‘zini aytib, jamoasiga uch ochkoni taqdim etdi.
Maydonda g‘oyib bo‘lib, hal qiluvchi pallada paydo bo‘ladigan hujumchiDaniya ustozi Brian Riemer o‘yindan keyingi matbuot anjumanida Erling Xolandni dunyodagi eng zo‘r markaziy hujumchi deb atadi. Uning fikricha, bunday darajadagi futbolchiga qarshi 90 daqiqa davomida diqqatni bir joyga jamlab turish o‘ta mushkul vazifa hisoblanadi.
«Men o‘ylamaymanki, uning o‘yinini yanada yaxshilashning iloji bo‘lsa. Erling — o‘yin davomida maʼlum muddatga ko‘zdan g‘oyib bo‘la oladigan hujumchi. Uni umuman sezmaysiz. Ammo unga chorak imkoniyat bersangiz bas — u darhol gol uradi», — dedi Riemer Dagbladet nashriga tayanib.
Himoyadagi xatolar va standart vaziyatlarDaniya bosh murabbiyi jamoasining mag‘lubiyatiga izoh berar ekan, himoyadagi sodda xatolarga, xususan, standart vaziyatlardagi eʼtiborsizlikka alohida to‘xtaldi. Hal qiluvchi gol burchak to‘pidan keyin urildi va bu vaziyatda mehmonlar himoyachilari Haalandni butunlay eʼtiborsiz qoldirgandi.
Riemer shunday vaziyatlarda Martin Edeгор kabi yetakchilarning individual mahorati o‘yin taqdirini hal qilishini tan oldi. Shunga qaramay, mutaxassis o‘z jamoasi Norvegiyadan keskin ortda qolmayotganini va hali o‘z so‘zini aytishini qo‘shimcha qildi.
Izohlar 0
…