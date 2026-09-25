Brian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisi

·34·Sport
Brian Riemer: Erling Xoland — dunyoning eng yaxshi hujumchisi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Millatlar ligasi doirasidagi bahsda Norvegiya Daniyani 3:2 hisobida mag‘lub etdi, bunda Erling Xoland dubl qayd etdi.
  • O‘yin taqdirini hal qilgan Xolandning mahoratiga yuqori baho bergan Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brian Riemer uni dunyodagi eng yaxshi markaziy hujumchi deb atadi.
  • Riemerning so‘zlariga ko‘ra, Xoland kabi futbolchiga qarshi 90 daqiqa davomida diqqatni jamlab turish qiyin, chunki u maydonda ko‘zdan g‘oyib bo‘lib, imkoniyat tug‘ilganda gol ura oladi.

Millatlar ligasi doirasida kechgan Skandinaviya derbisida Norvegiya terma jamoasi Daniyani 3:2 hisobida taslim etdi. Mazkur bahsda dubl qayd etib, jamoasiga g‘alaba keltirgan Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland o‘yin taqdirini hal qilgan asosiy figuraga aylandi. Uchrashuvdan so‘ng Daniya terma jamoasi bosh murabbiyi Brian Riemer raqib yetakchisining mahoratiga yuqori baho berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL.com xabar qilishicha, shiddatli kechgan o‘yinda norvegiyaliklar Oskar Bobb va Erling Xolandning gollari evaziga dastlab hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq ikkinchi bo‘limda daniyaliklar faollashib, muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘lishdi. Shunga qaramay, maydon egalarining asosiy to‘purari o‘ta muhim palla o‘z so‘zini aytib, jamoasiga uch ochkoni taqdim etdi.

Maydonda g‘oyib bo‘lib, hal qiluvchi pallada paydo bo‘ladigan hujumchi

Daniya ustozi Brian Riemer o‘yindan keyingi matbuot anjumanida Erling Xolandni dunyodagi eng zo‘r markaziy hujumchi deb atadi. Uning fikricha, bunday darajadagi futbolchiga qarshi 90 daqiqa davomida diqqatni bir joyga jamlab turish o‘ta mushkul vazifa hisoblanadi.

«Men o‘ylamaymanki, uning o‘yinini yanada yaxshilashning iloji bo‘lsa. Erling — o‘yin davomida maʼlum muddatga ko‘zdan g‘oyib bo‘la oladigan hujumchi. Uni umuman sezmaysiz. Ammo unga chorak imkoniyat bersangiz bas — u darhol gol uradi», — dedi Riemer Dagbladet nashriga tayanib.

Himoyadagi xatolar va standart vaziyatlar

Daniya bosh murabbiyi jamoasining mag‘lubiyatiga izoh berar ekan, himoyadagi sodda xatolarga, xususan, standart vaziyatlardagi eʼtiborsizlikka alohida to‘xtaldi. Hal qiluvchi gol burchak to‘pidan keyin urildi va bu vaziyatda mehmonlar himoyachilari Haalandni butunlay eʼtiborsiz qoldirgandi.

Riemer shunday vaziyatlarda Martin Edeгор kabi yetakchilarning individual mahorati o‘yin taqdirini hal qilishini tan oldi. Shunga qaramay, mutaxassis o‘z jamoasi Norvegiyadan keskin ortda qolmayotganini va hali o‘z so‘zini aytishini qo‘shimcha qildi.

Erling HaalandBrian RiemerMillatlar ligasiNorvegiyaManchester City
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiBrian Riemer Erling Xoland sinovi haqidagi mish-mishlarga izoh berdiKecha 09:38Erling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiErling Xoland Ronaldudan oʻzib ketdi va Norvegiya gʻalabasini taʼminladiBugun 01:54Stale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildiStale Solbakken Manchester Siti uchrashuvida Erling Xoland taqdirini muhokama qildi15 sentabr 17:31Erling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadiErling Xolandning noyob instinkti: Norvegiya ustozi hujumchini maqtadiBugun 13:15Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaStale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaBugun 12:34Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi16 sentabr 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?