Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max global versiyalari batareyasida oʻzgarish boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max global versiyalari Xitoydagi mahalliy modellarga qaraganda kichikroq batareyalar bilan taqdim etiladi.
- Xiaomi 18 Pro global versiyasi 6000 mA•ch batareyaga ega boʻlsa, Xitoy versiyasi 7000 mA•ch sigʻimni taqdim etadi.
- Xiaomi 18 Pro Max global versiyasi 7050 mA•ch batareya bilan jihozlanadi, Xitoy versiyasi esa 8500 mA•ch sigʻimga ega.
- Bu farqlar xalqaro transport va logistika xavfsizlik talablari bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.
Joriy yilning 23-sentabr sanasida Xitoy bozorida taqdim etilgan Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max flagman smartfonlari yuqori texnologik xususiyatlari, xususan, ulkan akkumulyatorlari bilan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmalarning xalqaro bozor uchun moʻljallangan global versiyalari Xitoyda sotuvga chiqarilgan modellarga qaraganda kichikroq hajmdagi batareyalar bilan jihozlanishi maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Global versiyalar qancha quvvat yoʻqotadi?Taniqli insayder Kacper Skrzypek HyperOS tizim kodlarini oʻrganish jarayonida ushbu farqlarni aniqlagan. Unga koʻra, Xitoy bozori uchun moʻljallangan Xiaomi 18 Pro smartfoni 7000 mA•ch sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlsa, uning global versiyasi 6000 mA•ch batareya bilan taʼminlanadi. Natijada, xalqaro xaridorlar oʻz qurilmasida dastlabki quvvatning qariyb 14 foizini, yani 1000 mA•ch hajmini yoʻqotishiga toʻgʻri keladi.
Yanada sezilarli oʻzgarish Xiaomi 18 Pro Max modelida kuzatiladi. Xitoyda 8500 mA•ch akkumulyator bilan taqdim etilgan ushbu ilgʻor smartfonning global versiyasi 7050 mA•ch batareyani oladi. Bu yerda farq naqd 1450 mA•ch yoki taxminan 17 foizni tashkil etadi. Shunga qaramay, dastlabki maʼlumotlarga koʻra, qurilmalarning simli tezkor quvvatlash quvvati oʻzgarishsiz qoladi — mos ravishda 90 W va 100 W darajasida saqlanib qoladi.
Bunday qarorga nima sabab boʻlmoqda?Hozircha kompaniya akkumulyator hajmining qisqarishi sabablarini rasman izohlagani yoʻq. Mutaxassislar va soha tahlilchilarining fikricha, asosiy omillardan biri xalqaro transport va logistika kompaniyalarining litiy-ishon batareyalarini tashish boʻyicha belgilangan qatʼiy xavfsizlik talablaridir. Koʻpincha ishlab chiqaruvchilar shu kabi qoidalar va bojxona reglamentlari tufayli global bozorlar uchun batareya tuzilmalarini oʻzgartirishga majbur boʻlishadi.
Mazkur holat Xiaomi brendining ilk bor duch kelayotgan holati emas. Oʻtgan avlod Xiaomi 17 seriyasida ham shunga oʻxshash holat kuzatilgan edi: oʻshanda xalqaro versiya Xitoydagi 7000 mA•ch oʻrniga 6330 mA•ch batareyani olgan, Xiaomi 17 Ultra modeli esa 6800 mA•ch oʻrniga 6000 mA•ch sigʻim bilan cheklangandi. Shuning uchun ham yangi flagmanlarni xarid qilishni rejalashtirayotgan xalqaro isteʼmolchilar ushbu texnik tafovutlarni inobatga olishlari muhim hisoblanadi.
Izohlar 0
…