Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max global versiyalari batareyasida oʻzgarish boʻladi

·26·Texno
Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max global versiyalari batareyasida oʻzgarish boʻladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi 18 Pro va 18 Pro Max global versiyalari Xitoydagi mahalliy modellarga qaraganda kichikroq batareyalar bilan taqdim etiladi.
  • Xiaomi 18 Pro global versiyasi 6000 mA•ch batareyaga ega boʻlsa, Xitoy versiyasi 7000 mA•ch sigʻimni taqdim etadi.
  • Xiaomi 18 Pro Max global versiyasi 7050 mA•ch batareya bilan jihozlanadi, Xitoy versiyasi esa 8500 mA•ch sigʻimga ega.
  • Bu farqlar xalqaro transport va logistika xavfsizlik talablari bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Joriy yilning 23-sentabr sanasida Xitoy bozorida taqdim etilgan Xiaomi 18 Pro va Xiaomi 18 Pro Max flagman smartfonlari yuqori texnologik xususiyatlari, xususan, ulkan akkumulyatorlari bilan texnologiya olamida katta qiziqish uygʻotdi. Biroq, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu qurilmalarning xalqaro bozor uchun moʻljallangan global versiyalari Xitoyda sotuvga chiqarilgan modellarga qaraganda kichikroq hajmdagi batareyalar bilan jihozlanishi maʼlum boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Global versiyalar qancha quvvat yoʻqotadi?

Taniqli insayder Kacper Skrzypek HyperOS tizim kodlarini oʻrganish jarayonida ushbu farqlarni aniqlagan. Unga koʻra, Xitoy bozori uchun moʻljallangan Xiaomi 18 Pro smartfoni 7000 mA•ch sigʻimli akkumulyatorga ega boʻlsa, uning global versiyasi 6000 mA•ch batareya bilan taʼminlanadi. Natijada, xalqaro xaridorlar oʻz qurilmasida dastlabki quvvatning qariyb 14 foizini, yani 1000 mA•ch hajmini yoʻqotishiga toʻgʻri keladi.

Yanada sezilarli oʻzgarish Xiaomi 18 Pro Max modelida kuzatiladi. Xitoyda 8500 mA•ch akkumulyator bilan taqdim etilgan ushbu ilgʻor smartfonning global versiyasi 7050 mA•ch batareyani oladi. Bu yerda farq naqd 1450 mA•ch yoki taxminan 17 foizni tashkil etadi. Shunga qaramay, dastlabki maʼlumotlarga koʻra, qurilmalarning simli tezkor quvvatlash quvvati oʻzgarishsiz qoladi — mos ravishda 90 W va 100 W darajasida saqlanib qoladi.

Bunday qarorga nima sabab boʻlmoqda?

Hozircha kompaniya akkumulyator hajmining qisqarishi sabablarini rasman izohlagani yoʻq. Mutaxassislar va soha tahlilchilarining fikricha, asosiy omillardan biri xalqaro transport va logistika kompaniyalarining litiy-ishon batareyalarini tashish boʻyicha belgilangan qatʼiy xavfsizlik talablaridir. Koʻpincha ishlab chiqaruvchilar shu kabi qoidalar va bojxona reglamentlari tufayli global bozorlar uchun batareya tuzilmalarini oʻzgartirishga majbur boʻlishadi.

Mazkur holat Xiaomi brendining ilk bor duch kelayotgan holati emas. Oʻtgan avlod Xiaomi 17 seriyasida ham shunga oʻxshash holat kuzatilgan edi: oʻshanda xalqaro versiya Xitoydagi 7000 mA•ch oʻrniga 6330 mA•ch batareyani olgan, Xiaomi 17 Ultra modeli esa 6800 mA•ch oʻrniga 6000 mA•ch sigʻim bilan cheklangandi. Shuning uchun ham yangi flagmanlarni xarid qilishni rejalashtirayotgan xalqaro isteʼmolchilar ushbu texnik tafovutlarni inobatga olishlari muhim hisoblanadi.

XiaomiSmartfonBatareyaHyperOSTexnologiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildiXiaomi kompaniyasi HyperOS 4 yangilanishi grafigini eʼlon qildi17 sentabr 22:53Xiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladiXiaomi 18 Pro global versiyalari akkumulyatori kichikroq boʻladiBugun 00:55Xiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdiXiaomi mashhur smartfon va planshetlarni dasturiy qoʻllab-quvvatlashni toʻxtatdi20 avgust 11:53Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdiXiaomi Redmi Note 17 Pro Max smartfoni 10 000 mAch batareya bilan sinovdan oʻtdi27 avgust 21:54Xiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladiXiaomi 18 Fold va Pad 9 Pro Max faqat Xitoy bozorida sotiladi6 sentabr 03:22Xiaomi 18 Pro va Pro Max Xitoyda katta navbatlarni keltirib chiqardiXiaomi 18 Pro va Pro Max Xitoyda katta navbatlarni keltirib chiqardiBugun 13:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi