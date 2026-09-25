Samsung Xitoy bozoridan monitorlarni ham olib chiqib ketmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samsung Xitoy bozoridan monitorlar savdosini yakuniy bosqichga olib chiqmoqda va bu jarayon 2026-yil noyabr oyining oxirigacha toʻliq yakunlanishi rejalashtirilgan.
- Ushbu qadam kompaniyaning Xitoydagi maishiy elektronika bozoridan bosqichma-bosqich chiqib ketish strategiyasining bir qismidir.
- Milliy distribyutorlar va korporativ hamkorlar allaqachon Samsung monitorlarini yetkazib berishni toʻxtatgan.
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining Xitoy materigidagi monitorlar savdosini yakuniy bosqichga olib chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, omborlar va savdo tarmoqlarini tozalash ishlari hamda mahsulot qoldigʻini sotish 2026-yilning noyabr oyi oxirigacha toʻliq yakunlanishi rejalashtirilgan. Bu qaror kompaniyaning Xitoydagi maishiy elektronika bozoridan bosqichma-bosqich chiqib ketish strategiyasining mantiqiy davomi boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, milliy distribyutorlar va korporativ hamkorlar allaqachon Samsung monitorlarini yetkazib berishni toʻxtatgan. Hozirgi vaqtda kompaniya qolgan mahsulotlarni inventarizatsiya qilmoqda hamda sotilmagan mahsulotlar hajmiga qarab hamkorlarga tegishli kompensatsiyalarni tayyorlamoqda. Ushbu oʻzgarishlar Xitoy isteʼmol bozoridagi raqobat muhiti keskinlashgani fonida yuz bermoqda.
Maishiy elektronikadan voz kechish strategiyasiJoriy yilning 6-may kuni Samsung (China) Investment kompaniyasi Xitoyda televizorlar, monitorlar, tijoriy displeylar, konditsionerlar, muzlatgichlar, kir yuvish mashinalari, proyektorlar, audioutkushlar va boshqa isteʼmol texnikalarini sotishni toʻxtatishini rasman eʼlon qilgan edi. Shundan soʻng, Xitoy bozorida brend nomidan faqatgina Samsung smartphones (smartfonlar) savdosi qolishi belgilandi.
Qizigʻi shundaki, monitorlar yoʻnalishi Samsung kompaniyasining Xitoydagi isteʼmol biznesidagi eng muvaffaqiyatli tarmoqlaridan biri sifatida baholanib kelingan edi. Biroq, tashkiliy jihatdan ushbu boʻlinma kompaniya voz kechishga qaror qilgan boshqa maishiy elektronika toifalari bilan bitta umumiy tuzilmaga kirganligi sababli yopilish jarayoniga tushib qoldi.
Bozordagi oʻzgarishlar va xizmat koʻrsatish kafolatlariRasmiy eʼlon qilinganidan keyin ham yetkazib berishlar darhol toʻxtagani yoʻq. May oyida Xitoyning Hanlinhui distribyutori assortimentga 15 ta yangi monitor modelini qoʻshishga ulgurgan edi. Biroq 23-iyun kuni Samsung kompaniyasi WeChat ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy maishiy elektronika akkauntini yopdi, bu esa biznesning chinakamiga qisqarayotganidan dalolat beruvchi muhim qadam boʻldi.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, Xitoy qonunchiligiga muvofiq, ilgari sotib olingan qurilmalar uchun kafolat va sotuvdan keyingi xizmat koʻrsatish toʻliq hajmda saqlanib qoladi. Mijozlar uchun hech qanday xizmat koʻrsatish majburiyatlari buzilmaydi va barcha shartnomalar bajariladi.
1992-yildan beri davom etib kelgan tarixSamsung Xitoy bozorida 1992-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Biroq soʻnggi ikki oʻn yillik mobaynida mahalliy ishlab chiqaruvchilarning keskin kuchayishi fonida kompaniyaning mazkur mamlakatdagi mavqeyi sezilarli darajada pasayib ketdi. Xitoy brendlari maishiy texnika bozorida ustunlikni qoʻlga kiritgani koreys gigantini oʻz strategiyasini oʻzgartirishga majbur qildi.
Manbalarga koʻra, keng koʻlamli restruktrizatsiyadan soʻng Samsung Xitoyda faqat ikkita asosiy yoʻnalish — smartfonlar va xotira chiplari (memory) segmentlaridagina oʻzining toʻlaqonli mavjudligini saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Qolgan maishiy elektronika yoʻnalishlari esa bosqichma-bosqich yopilmoqda.
Izohlar 0
…