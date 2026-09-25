Samsung Xitoy bozoridan monitorlarni ham olib chiqib ketmoqda

·15·Texno
Samsung Xitoy bozoridan monitorlarni ham olib chiqib ketmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samsung Xitoy bozoridan monitorlar savdosini yakuniy bosqichga olib chiqmoqda va bu jarayon 2026-yil noyabr oyining oxirigacha toʻliq yakunlanishi rejalashtirilgan.
  • Ushbu qadam kompaniyaning Xitoydagi maishiy elektronika bozoridan bosqichma-bosqich chiqib ketish strategiyasining bir qismidir.
  • Milliy distribyutorlar va korporativ hamkorlar allaqachon Samsung monitorlarini yetkazib berishni toʻxtatgan.

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining Xitoy materigidagi monitorlar savdosini yakuniy bosqichga olib chiqdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, omborlar va savdo tarmoqlarini tozalash ishlari hamda mahsulot qoldigʻini sotish 2026-yilning noyabr oyi oxirigacha toʻliq yakunlanishi rejalashtirilgan. Bu qaror kompaniyaning Xitoydagi maishiy elektronika bozoridan bosqichma-bosqich chiqib ketish strategiyasining mantiqiy davomi boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, milliy distribyutorlar va korporativ hamkorlar allaqachon Samsung monitorlarini yetkazib berishni toʻxtatgan. Hozirgi vaqtda kompaniya qolgan mahsulotlarni inventarizatsiya qilmoqda hamda sotilmagan mahsulotlar hajmiga qarab hamkorlarga tegishli kompensatsiyalarni tayyorlamoqda. Ushbu oʻzgarishlar Xitoy isteʼmol bozoridagi raqobat muhiti keskinlashgani fonida yuz bermoqda.

Maishiy elektronikadan voz kechish strategiyasi

Joriy yilning 6-may kuni Samsung (China) Investment kompaniyasi Xitoyda televizorlar, monitorlar, tijoriy displeylar, konditsionerlar, muzlatgichlar, kir yuvish mashinalari, proyektorlar, audioutkushlar va boshqa isteʼmol texnikalarini sotishni toʻxtatishini rasman eʼlon qilgan edi. Shundan soʻng, Xitoy bozorida brend nomidan faqatgina Samsung smartphones (smartfonlar) savdosi qolishi belgilandi.

Qizigʻi shundaki, monitorlar yoʻnalishi Samsung kompaniyasining Xitoydagi isteʼmol biznesidagi eng muvaffaqiyatli tarmoqlaridan biri sifatida baholanib kelingan edi. Biroq, tashkiliy jihatdan ushbu boʻlinma kompaniya voz kechishga qaror qilgan boshqa maishiy elektronika toifalari bilan bitta umumiy tuzilmaga kirganligi sababli yopilish jarayoniga tushib qoldi.

Bozordagi oʻzgarishlar va xizmat koʻrsatish kafolatlari

Rasmiy eʼlon qilinganidan keyin ham yetkazib berishlar darhol toʻxtagani yoʻq. May oyida Xitoyning Hanlinhui distribyutori assortimentga 15 ta yangi monitor modelini qoʻshishga ulgurgan edi. Biroq 23-iyun kuni Samsung kompaniyasi WeChat ijtimoiy tarmogʻidagi rasmiy maishiy elektronika akkauntini yopdi, bu esa biznesning chinakamiga qisqarayotganidan dalolat beruvchi muhim qadam boʻldi.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, Xitoy qonunchiligiga muvofiq, ilgari sotib olingan qurilmalar uchun kafolat va sotuvdan keyingi xizmat koʻrsatish toʻliq hajmda saqlanib qoladi. Mijozlar uchun hech qanday xizmat koʻrsatish majburiyatlari buzilmaydi va barcha shartnomalar bajariladi.

1992-yildan beri davom etib kelgan tarix

Samsung Xitoy bozorida 1992-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. Biroq soʻnggi ikki oʻn yillik mobaynida mahalliy ishlab chiqaruvchilarning keskin kuchayishi fonida kompaniyaning mazkur mamlakatdagi mavqeyi sezilarli darajada pasayib ketdi. Xitoy brendlari maishiy texnika bozorida ustunlikni qoʻlga kiritgani koreys gigantini oʻz strategiyasini oʻzgartirishga majbur qildi.

Manbalarga koʻra, keng koʻlamli restruktrizatsiyadan soʻng Samsung Xitoyda faqat ikkita asosiy yoʻnalish — smartfonlar va xotira chiplari (memory) segmentlaridagina oʻzining toʻlaqonli mavjudligini saqlab qolishni rejalashtirmoqda. Qolgan maishiy elektronika yoʻnalishlari esa bosqichma-bosqich yopilmoqda.

SamsungXitoyMonitorlarTexnologiyaBiznes
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradiSamsung xotira inqirozi fonida hamyonbop smartfonlar ishlab chiqarishni oshiradi5 sentabr 20:52Xitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqdaXitoy yarimoʻtkazgichlar bozorida yetakchilarni quvib yetmoqda15 sentabr 23:22Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlash rejasi sud jarayonida fosh etildi4 sentabr 16:29Samsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindiSamsung texnologiyalarini oʻgʻirlagan muhandis 7 yilga hukm qilindi21 avgust 02:58Samsung Galaxy S27 flagmanlari xotira va tezkorlik borasida yangi bosqichga chiqadiSamsung Galaxy S27 flagmanlari xotira va tezkorlik borasida yangi bosqichga chiqadiKecha 14:28Samsung SmartThings yangilanishi muzlatgichlarni ishdan chiqardiSamsung SmartThings yangilanishi muzlatgichlarni ishdan chiqardi23 sentabr 16:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi