Real Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirda

·41·Sport
Real Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi safidagi o'yinda gol urgan bo'lsa-da, chap tizzasidan jarohat olib, maydonni erta tark etdi.
  • Ushbu jarohat sababli futbolchi Ispaniyaga qaytarilib, Real Madrid shifokorlari tomonidan chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan o'tkazilmoqda.
  • Mutaxassislarning dastlabki taxminlariga ko'ra, Mbappe safdan 2 haftadan 12 haftagacha chiqishi mumkin, bu esa Real Madrid uchun jiddiy muammo tug'diradi.

Madridning Real klubi oʻzining yetakchi hujumchisi Kylian Mbappeining tizzasidan olgan jarohati sabab jiddiy xavotirga tushdi. Fransiya terma jamoasi sardori boʻlgan hujumchi milliy jamoa safidagi oʻyinda hal qiluvchi golni urganiga qaramay, maydonni jarohat tufayli erta tark etishga majbur boʻldi va bu qirollik klubining oldindagi muhim oʻyinlari oldidan murakkab vaziyatni yuzaga keltirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo xabar berishicha, Zinedine Zidane Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk uchrashuvini Turkiyada oʻtkazib, 1:0 hisobidagi gʻalabaga erishdi. Mazkur uchrashuvdagi yagona va gʻalaba keltirgan gol muallifi Kylian Mbappe boʻldi. Biroq uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida sodir boʻlgan koʻngilsizlik jamoa quvonchini soyada qoldirdi.

Jarohat tafsilotlari va tibbiy koʻrik

Fransiya futbol federatsiyasi (FFF) bayonotiga koʻra, hujumchi chap tizzasining pay qismidan jarohat olib, boʻgʻimning haddan tashqari choʻzilishi (giperekstenziya) holatiga uchragan. Shu sababli futbolchi terma jamoaning qolgan yigʻinlaridan ozod etildi va zudlik bilan Ispaniyaga, Real Madrid shifokorlari huzuriga qaytarildi.

Klub tibbiyot xodimlari futbolchining aniq holatini baholash uchun chuqurlashtirilgan tekshiruvlarni boshlab yuborgan. Mutaxassislarning dastlabki taxminlariga koʻra, jarohat darajasidan kelib chiqib tiklanish muddati turlicha boʻlishi mumkin:

  • Yengil choʻzilish — 2 haftadan 3 haftagacha tanaffus
  • Oʻrtacha jarohat — 4 haftadan 6 haftagacha safdan chiqish
  • Asoratlar yuzaga kelganda — 8 haftadan 12 haftagacha tiklanish davri
Turkiyadagi oʻyindan soʻng ijobiy deb baholash mumkin boʻlgan yagona holat shuki, Mbappe kiyim almashtirish xonasidan hassa yoki qoʻshimcha yordam vositalarisiz, garchi biroz oqsoqlanib boʻlsa-da, oʻzi chiqib ketdi.

Real Madrid uchun ogʻir sinov

Mazkur jarohat Los Blancos uchun eng noqulay pallaga toʻgʻri keldi. Mavsumning oʻta masʼuliyatli bosqichida turgan Ispaniya grandi allaqachon bir qator muammolarga duch kelgandi. Xususan, Vinicius Juniorning soʻnggi haftalardagi oʻyinlarida barqarorlik yoʻqolgani jamoa hujum chizigʻiga taʼsir qilmoqda.

Shuningdek, klub lazaretida allaqachon Federico Valverde, Rodrygo va Brahim Diaz kabi futbolchilar davolanmoqda. Kylian Mbappeining safdan chiqishi murabbiylar shtabining imkoniyatlarini yanada cheklab qoʻyib, jamoaning oldindagi tigʻiz taqvimdagi bahslarga tayyorgarligini jiddiy qiyinlashtirmoqda.

Real MadridKylian MbappeLa LigaFutbolJarohat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardiKylian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi18 sentabr 14:38Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirda17 sentabr 21:37Kylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardiKylian Mbappe Seuta shahridagi vaziyat boʻyicha tanqidlarga javob qaytardi17 sentabr 14:11Kylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdiKylian Mbappe Real Madrid safidagi ilk mukofotini qoʻlga kiritdi11 sentabr 10:12Kilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirdaKilian Mbappe jarohat oldi: Real Madrid va Fransiya terma jamoasi xavotirdaBugun 01:39Real Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosiReal Madrid va Real Betis uchrashuvidagi hakamlik mojarosi5 sentabr 02:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?