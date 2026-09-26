Real Madrid Kylian Mbappe jarohati sabab xavotirda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi safidagi o'yinda gol urgan bo'lsa-da, chap tizzasidan jarohat olib, maydonni erta tark etdi.
- Ushbu jarohat sababli futbolchi Ispaniyaga qaytarilib, Real Madrid shifokorlari tomonidan chuqurlashtirilgan tekshiruvlardan o'tkazilmoqda.
- Mutaxassislarning dastlabki taxminlariga ko'ra, Mbappe safdan 2 haftadan 12 haftagacha chiqishi mumkin, bu esa Real Madrid uchun jiddiy muammo tug'diradi.
Madridning Real klubi oʻzining yetakchi hujumchisi Kylian Mbappeining tizzasidan olgan jarohati sabab jiddiy xavotirga tushdi. Fransiya terma jamoasi sardori boʻlgan hujumchi milliy jamoa safidagi oʻyinda hal qiluvchi golni urganiga qaramay, maydonni jarohat tufayli erta tark etishga majbur boʻldi va bu qirollik klubining oldindagi muhim oʻyinlari oldidan murakkab vaziyatni yuzaga keltirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo xabar berishicha, Zinedine Zidane Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk uchrashuvini Turkiyada oʻtkazib, 1:0 hisobidagi gʻalabaga erishdi. Mazkur uchrashuvdagi yagona va gʻalaba keltirgan gol muallifi Kylian Mbappe boʻldi. Biroq uchrashuvning soʻnggi daqiqalarida sodir boʻlgan koʻngilsizlik jamoa quvonchini soyada qoldirdi.
Jarohat tafsilotlari va tibbiy koʻrikFransiya futbol federatsiyasi (FFF) bayonotiga koʻra, hujumchi chap tizzasining pay qismidan jarohat olib, boʻgʻimning haddan tashqari choʻzilishi (giperekstenziya) holatiga uchragan. Shu sababli futbolchi terma jamoaning qolgan yigʻinlaridan ozod etildi va zudlik bilan Ispaniyaga, Real Madrid shifokorlari huzuriga qaytarildi.
Klub tibbiyot xodimlari futbolchining aniq holatini baholash uchun chuqurlashtirilgan tekshiruvlarni boshlab yuborgan. Mutaxassislarning dastlabki taxminlariga koʻra, jarohat darajasidan kelib chiqib tiklanish muddati turlicha boʻlishi mumkin:
- Yengil choʻzilish — 2 haftadan 3 haftagacha tanaffus
- Oʻrtacha jarohat — 4 haftadan 6 haftagacha safdan chiqish
- Asoratlar yuzaga kelganda — 8 haftadan 12 haftagacha tiklanish davri
Real Madrid uchun ogʻir sinovMazkur jarohat Los Blancos uchun eng noqulay pallaga toʻgʻri keldi. Mavsumning oʻta masʼuliyatli bosqichida turgan Ispaniya grandi allaqachon bir qator muammolarga duch kelgandi. Xususan, Vinicius Juniorning soʻnggi haftalardagi oʻyinlarida barqarorlik yoʻqolgani jamoa hujum chizigʻiga taʼsir qilmoqda.
Shuningdek, klub lazaretida allaqachon Federico Valverde, Rodrygo va Brahim Diaz kabi futbolchilar davolanmoqda. Kylian Mbappeining safdan chiqishi murabbiylar shtabining imkoniyatlarini yanada cheklab qoʻyib, jamoaning oldindagi tigʻiz taqvimdagi bahslarga tayyorgarligini jiddiy qiyinlashtirmoqda.
Izohlar 0
…