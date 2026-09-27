Xamdam Sobirov nega sun’iy intellektdan foydalanishni istamasligini aytdi

·25·Madaniyat
Xamdam Sobirov nega sun’iy intellektdan foydalanishni istamasligini aytdi

Xonanda Xamdam Sobirov intervyularidan birida ijod jarayonida sun’iy intellektdan foydalanishni yoqtirmasligini aytdi. U sun’iy intellektdan foydalanish ommalashib borayotganini, biroq bu jarayonni vaqtinchalik tendensiya deb hisoblashini bildirdi.

«Menimcha, sun’iy intellekt vaqtinchalik», — dedi xonanda.

Shundan so‘ng san’atkordan: «Hozir klip suratga olish jarayonlarining o‘zida ham bunga guvoh bo‘lyapman. Bugungi kunda ko‘plab san’atkorlar mablag‘ni tejash maqsadida sun’iy intellektdan foydalanmoqda. Siz nima uchun sun’iy intellektdan foydalanmadingiz?», — deb so‘raldi.

«Menimcha, sun’iy intellekt vaqtinchalik narsa. Biroz vaqt o‘tgach, barcha yurtdoshlarimiz uning kompyuter va sun’iy intellekt yordamida yaratilganini anglab yetadi. Keyin esa bu narsa odamlarning joniga tegishi mumkin. Shuning uchun haqiqiy, yurakdan mehnat qilish kerak, deb o‘ylayman. Har bir ish ustida astoydil mehnat qilinsa, Xudo beradi», — dedi Xamdam Sobirov.

Xamdam Sobirovsun’iy intellektXonandasan’atkorlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)Xamdam Sobirovning «Peshta» klipi rekord sur'atda tomosha qilinmoqda (video)16 avgust 00:51Xamdam Sobirovning kutilgan “Peshta” klipi qachon chiqadi? (video)Xamdam Sobirovning kutilgan “Peshta” klipi qachon chiqadi? (video)6 avgust 11:56Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)Xamdam Sobirov yangi qo‘shig‘idan ilk lavhani e’lon qildi (video)14 iyul 04:58O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...7 iyun 22:43"Spotify" san'atkorlarni sun'iy intellektdan himoya qilish uchun maxsus nishon joriy qildi"Spotify" san'atkorlarni sun'iy intellektdan himoya qilish uchun maxsus nishon joriy qildi4 may 19:52Xamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladiXamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladi8 sentabr 12:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh