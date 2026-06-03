265 metrlik tunneldan 45 million dollarlik yuk topildi

·137·Dunyo
265 metrlik tunneldan 45 million dollarlik yuk topildi
Audio versiyasi

Meksika xavfsizlik idoralari AQSH bilan chegara hududida joylashgan yirik yerosti tunnelini fosh qildi. Tergovchilarning fikricha, ushbu maxfiy yo‘lak orqali giyohvand moddalar, qurol-yarog‘ va boshqa taqiqlangan yuklar noqonuniy ravishda tashib kelingan bo‘lishi mumkin.

Meksika Bosh prokuraturasi ma’lum qilishicha, tunnel 31 may kuni Tixuana shahri yaqinida aniqlangan. Uning AQSH hududigacha yetib borishi ehtimoli yuqori baholanmoqda.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, yerosti yo‘lagining uzunligi qariyb 265 metr, chuqurligi esa 6 metrdan ortiqni tashkil etadi. E’tiborlisi, tunnel zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan bo‘lib, unda yoritish tizimi, havo almashtirish uskunalari hamda yuklarni tashish uchun maxsus elektron mexanizmlar mavjud bo‘lgan.

Tezkor tadbirlar davomida qiymati taxminan 45 million dollarga baholangan 1029 kilogramm kokain, shuningdek, metamfetamin, marixuana, o‘q-dorilar va turli hujjatlar musodara qilindi.

AQSH huquqni muhofaza qiluvchi organlari ushbu operatsiyani mamlakatdagi eng xavfli jinoiy guruhlardan biri sanalgan “Xalisko – Yangi avlod karteli” faoliyatiga berilgan jiddiy zarba sifatida baholamoqda.

Mazkur ish doirasida to‘rt nafar gumonlanuvchi qo‘lga olingan. Ularga giyohvand moddalar savdosi va noqonuniy tunnellardan foydalanish bilan bog‘liq ayblovlar qo‘yilgan. Agar sud ularning aybini isbotlasa, gumonlanuvchilar umrbod ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin.

Meksika prokuraturasi ma’lumotlariga ko‘ra, tunnel AQSHning San-Diyego shahridagi ko‘chalardan biriga tutashishi mumkin. Biroq uning Amerika tomonidagi aniq chiqish nuqtasi hozircha rasman tasdiqlangani yo‘q.

Rasmiylar ikki davlat chegarasidagi yerosti kontrabanda tarmoqlariga qarshi kurash yanada kuchaytirilishini bildirmoqda.

MeksikaAQSHTijuanaSan-DiyegoKaliforniyaXalisko Yangi Avlod Karteli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdiBugun, 11:4631 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi