Xitoyda ulkan tirnoqli yangi dinozavr turi aniqlandi

·8·Dunyo
Xitoyda ulkan tirnoqli yangi dinozavr turi aniqlandi

Xitoyda taxminan 125 million yil avval yashagan yangi dinozavr turi aniqlandi. Olimlar unga Kayrasaurus changliensis deb nom bergan. U ilk bo‘r davrida hozirgi Xitoyning Lyaonin provinsiyasi hududida yashagan. Bu haqda Phys.org xabar berdi.

Yangi tur terizinozavrlar guruhiga mansub. U ikki oyoqda yurgan va tashqi ko‘rinishi, ayniqsa, katta tirnoqlari sababli tadqiqotchilar tomonidan «patli ayiq»qa o‘xshatilgan. Uning old oyoqlaridagi uzun va egri tirnoqlari o‘ziga xos anatomik xususiyatlardan biri hisoblanadi.

Tadqiqotga asos bo‘lgan deyarli to‘liq skelet hali voyaga yetmagan dinozavrga tegishli bo‘lgan. Shunga qaramay, uning uzunligi 3,6 metrdan oshgan. Olimlar hayvonning vaznini taxminan 275 kilogramm deb baholagan.

Kayrasaurus'ning yana bir noodatiy jihati — tishlarining juda mayda va zich joylashganidir. Yuqori jag‘ining har bir tomonida 32 tadan ortiq, pastki jag‘ida esa kamida 45 ta tish uyasi aniqlangan. Shu sababli uning jami tishlari 77 tadan ko‘p bo‘lishi mumkin.

Patli va uzun tirnoqli Kayrasaurus dinozavri o‘simlik novdasini ushlab turibdi.

Terizinozavrlarning ajdodlari yirtqich teropodlar bo‘lgan. Biroq evolyutsiya davomida bu guruh vakillarida o‘simliklar bilan oziqlanishga moslashgan xususiyatlar rivojlangan. Kayrasaurus ham o‘simlikxo‘r bo‘lgan va ehtimol, balandroq o‘simliklar bilan oziqlangan.

Olimlarning fikricha, yangi turning topilishi Jexol biotasida yashagan terizinozavrlarning tana o‘lchami va ekologik moslashuvlari xilma-xil bo‘lganini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Kayrasaurus changliensisLyaoninterizinozavrPhys.org
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi15 iyul 22:03150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi150 million yillik ulkan dinozavr haqidagi sir ochildi11 iyul 22:2740 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdi40 yil saqlangan suyak Antarktidadagi ilk dinozavrga tegishli chiqdi4 iyul 13:0366 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi16 avgust 10:47Millionerlar dinozavr skeletlari uchun rekord mablag‘ sarflamoqdaMillionerlar dinozavr skeletlari uchun rekord mablag‘ sarflamoqda19 iyul 13:24Bangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindiBangkokda kuchli suv toshqini: barcha 50 tuman tabiiy ofat hududi deb e’lon qilindiBugun 02:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota