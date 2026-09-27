Xitoyda ulkan tirnoqli yangi dinozavr turi aniqlandi
Xitoyda taxminan 125 million yil avval yashagan yangi dinozavr turi aniqlandi. Olimlar unga Kayrasaurus changliensis deb nom bergan. U ilk bo‘r davrida hozirgi Xitoyning Lyaonin provinsiyasi hududida yashagan. Bu haqda Phys.org xabar berdi.
Yangi tur terizinozavrlar guruhiga mansub. U ikki oyoqda yurgan va tashqi ko‘rinishi, ayniqsa, katta tirnoqlari sababli tadqiqotchilar tomonidan «patli ayiq»qa o‘xshatilgan. Uning old oyoqlaridagi uzun va egri tirnoqlari o‘ziga xos anatomik xususiyatlardan biri hisoblanadi.
Tadqiqotga asos bo‘lgan deyarli to‘liq skelet hali voyaga yetmagan dinozavrga tegishli bo‘lgan. Shunga qaramay, uning uzunligi 3,6 metrdan oshgan. Olimlar hayvonning vaznini taxminan 275 kilogramm deb baholagan.
Kayrasaurus'ning yana bir noodatiy jihati — tishlarining juda mayda va zich joylashganidir. Yuqori jag‘ining har bir tomonida 32 tadan ortiq, pastki jag‘ida esa kamida 45 ta tish uyasi aniqlangan. Shu sababli uning jami tishlari 77 tadan ko‘p bo‘lishi mumkin.
Terizinozavrlarning ajdodlari yirtqich teropodlar bo‘lgan. Biroq evolyutsiya davomida bu guruh vakillarida o‘simliklar bilan oziqlanishga moslashgan xususiyatlar rivojlangan. Kayrasaurus ham o‘simlikxo‘r bo‘lgan va ehtimol, balandroq o‘simliklar bilan oziqlangan.
Olimlarning fikricha, yangi turning topilishi Jexol biotasida yashagan terizinozavrlarning tana o‘lchami va ekologik moslashuvlari xilma-xil bo‘lganini yaxshiroq tushunishga yordam beradi.
Izohlar 0
…