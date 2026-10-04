Hindistondagi mehmonxonada qonunga xilof faoliyat aniqlandi: o‘zbekistonlik ayol ham qutqarildi

·71·Dunyo
Hindistondagi mehmonxonada qonunga xilof faoliyat aniqlandi: o‘zbekistonlik ayol ham qutqarildi

Hindistonning Haydarobod shahrida politsiya odam savdosiga qarshi kurash bo‘linmasi bilan birgalikda mehmonxonalardan birida reyd o‘tkazdi. Natijada noqonuniy faoliyat bilan bog‘liq holat aniqlanib, bir necha nafar xorijlik ayol qutqarildi.

The Hans India nashrining xabar berishicha, politsiya Rammoxan Reddi va Nixil ismli ikki erkakni qo‘lga olgan. Ular mehmonxonadan xonalar olib, noqonuniy faoliyatni tashkil qilish va turli shtatlardan mijozlarni jalb etishda gumonlanmoqda.

Dastlabki xabarlarda qutqarilgan ayollarning barchasi O‘zbekiston fuqarolari ekani aytilgan. Biroq keyinchalik O‘zbekistonning Hindistondagi elchixonasi va mahalliy politsiya o‘tkazgan tekshiruv natijasida ular orasida faqat bir nafar O‘zbekiston fuqarosi borligi aniqlashtirildi.

O‘zbekiston fuqarosining huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida elchixona Haydarobod politsiyasi bilan aloqa o‘rnatgan. Ayol shaharning Kukatpalli hududidagi ijtimoiy xizmatlar muassasasiga joylashtirilgan. Hozirda uni O‘zbekistonga qaytarish masalasi ustida ish olib borilmoqda.

Hodisa yuzasidan Hindiston qonunchiligiga muvofiq jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan, tergov harakatlari davom etmoqda.

HaydarobodOdam savdosiO‘zbekiston elchixonasiHindiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda fohishaxonadan O‘zbekiston fuqarosi qutqarildiHindistonda fohishaxonadan O‘zbekiston fuqarosi qutqarildiKecha 20:13Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)Putin Hindistonga qadam qo‘yishi bilan e’tibor markaziga tushdi (video)11 sentabr 16:26Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi9 sentabr 14:47Turkiyadagi mehmonxonada sayyohlar ommaviy zaharlandiTurkiyadagi mehmonxonada sayyohlar ommaviy zaharlandi22 iyul 15:17Hindistonda mehmonxonada sakkiz oy faoliyat yuritgan soxta politsiya bo‘limi fosh etildiHindistonda mehmonxonada sakkiz oy faoliyat yuritgan soxta politsiya bo‘limi fosh etildi17 sentabr 15:52Indoneziya sohillarida sayyohlar kemasi cho‘kdi: 19 kishi qutqarildi (video)Indoneziya sohillarida sayyohlar kemasi cho‘kdi: 19 kishi qutqarildi (video)30 sentabr 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota