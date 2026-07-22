Turkiyadagi mehmonxonada sayyohlar ommaviy zaharlandi
Turkiyaning Alanya shahridagi besh yulduzli mehmonxonada rossiyalik sayyohlarning ommaviy kasallanishi yuzasidan tekshiruv boshlandi. Hodisadan keyin Rospotrebnadzor Turkiya Sog‘liqni saqlash vazirligidan rasmiy ma’lumot va tergov natijalarini taqdim etishni so‘radi.
Dastlabki xabarlarga ko‘ra, o‘ndan ortiq mehmon, jumladan, bolalarda zaharlanish yoki bakterial infeksiyaga o‘xshash alomatlar kuzatilgan. Kasallikning aniq sababi hozircha rasman tasdiqlangan emas.
Rasmiy so‘rov Turkiyaga yuborildi
Rospotrebnadzor o‘zining Telegram-kanalida Alanyadagi voqea yuzasidan Turkiya Sog‘liqni saqlash vazirligiga murojaat qilganini ma’lum qildi.
Rossiya tomoni mehmonxonada o‘tkazilayotgan tekshiruv, sayyohlarning kasallanish sabablari va laboratoriya tahlillari natijalari haqida rasmiy axborot kutmoqda.
Xuddi shunday so‘rov Rossiya turoperatorlari assotsiatsiyasiga ham yuborilgan. Bu orqali mehmonxonaga yo‘llanma sotgan kompaniyalardan turistlarning holati va hodisa tafsilotlari haqida qo‘shimcha ma’lumot olish rejalashtirilgan.
Gap qaysi mehmonxona haqida ketmoqda?
Xabarlarda Alanyadagi besh yulduzli World Star Beach Resort & Spa mehmonxonasi tilga olingan.
Shot Telegram-kanali ma’lumotiga ko‘ra, o‘ndan ortiq dam oluvchida, jumladan, bolalarda salomatlik bilan bog‘liq muammolar paydo bo‘lgan. Mehmonlardan biri kasallikka basseyndagi bakterial ifloslanish sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan.
Biroq bu versiya hozircha laboratoriya tahlillari yoki rasmiy tekshiruv natijalari bilan tasdiqlanmagan.
Shuningdek, ayrim sayyohlar mehmonxona xonalaridagi sanitariya holatidan norozi bo‘lgani aytilmoqda. Mehmonxona 15 iyun kuni ta’mirlash ishlaridan keyin qayta ochilgan.
Sayyohlarga qanday tavsiya berildi?
Rospotrebnadzor Turkiyada dam olayotgan fuqarolarga shaxsiy gigiyena va oziq-ovqat xavfsizligi qoidalariga qat’iy amal qilishni tavsiya qildi.
Xususan, sayyohlarga:
ovqatlanishdan oldin qo‘llarni yaxshilab yuvish;
jamoat joylaridan qaytgach gigiyenaga rioya qilish;
faqat shishadagi yoki qaynatilgan suvni iste’mol qilish;
basseynda cho‘milganda suvni yutib yubormaslik;
infeksiya belgilari bo‘lgan odamlar bilan yaqin muloqotdan qochish tavsiya etildi.
Qusish, ich ketishi, harorat ko‘tarilishi yoki kuchli holsizlik kabi alomatlar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilish zarurligi ta’kidlandi.
Kushadasida ham 30 kishi tibbiy yordam so‘ragan
Bu Turkiya kurortlaridagi yagona shunday holat emas. 12 iyul kuni Aydin viloyatining Kushadasi shahridagi besh yulduzli mehmonxonada 30 nafar mijoz o‘tkir zaharlanish alomatlari bilan tibbiy yordamga murojaat qilgan.
Hodisadan keyin mutaxassislar mehmonxonadagi oziq-ovqat mahsulotlari va suv ta’minoti tizimidan laboratoriya tekshiruvi uchun namunalar olgan.
Ushbu ikki voqea o‘rtasida bog‘liqlik borligi haqida ma’lumot yo‘q. Har bir holat bo‘yicha tekshiruvlar alohida olib borilmoqda.
Tekshiruv natijalari kutilmoqda
Alanyadagi mehmonxonada sayyohlarning aynan nima sababdan kasallangani hozircha ochiqlanmagan. Oziq-ovqat, ichimlik suvi, basseyn yoki boshqa sanitariya omillaridan qay biri asosiy sabab bo‘lgani tahlillardan keyin ma’lum bo‘ladi.
Hozir asosiy e’tibor Turkiya rasmiy idoralarining xulosasi va mehmonxonadagi sanitariya tekshiruvi natijalariga qaratilgan.
…