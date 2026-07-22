Turkiyadagi mehmonxonada sayyohlar ommaviy zaharlandi

·122·Dunyo
Turkiyadagi mehmonxonada sayyohlar ommaviy zaharlandi

Turkiyaning Alanya shahridagi besh yulduzli mehmonxonada rossiyalik sayyohlarning ommaviy kasallanishi yuzasidan tekshiruv boshlandi. Hodisadan keyin Rospotrebnadzor Turkiya Sog‘liqni saqlash vazirligidan rasmiy ma’lumot va tergov natijalarini taqdim etishni so‘radi.

Dastlabki xabarlarga ko‘ra, o‘ndan ortiq mehmon, jumladan, bolalarda zaharlanish yoki bakterial infeksiyaga o‘xshash alomatlar kuzatilgan. Kasallikning aniq sababi hozircha rasman tasdiqlangan emas.

Rasmiy so‘rov Turkiyaga yuborildi

Rospotrebnadzor o‘zining Telegram-kanalida Alanyadagi voqea yuzasidan Turkiya Sog‘liqni saqlash vazirligiga murojaat qilganini ma’lum qildi.

Rossiya tomoni mehmonxonada o‘tkazilayotgan tekshiruv, sayyohlarning kasallanish sabablari va laboratoriya tahlillari natijalari haqida rasmiy axborot kutmoqda.

Xuddi shunday so‘rov Rossiya turoperatorlari assotsiatsiyasiga ham yuborilgan. Bu orqali mehmonxonaga yo‘llanma sotgan kompaniyalardan turistlarning holati va hodisa tafsilotlari haqida qo‘shimcha ma’lumot olish rejalashtirilgan.

Gap qaysi mehmonxona haqida ketmoqda?

Xabarlarda Alanyadagi besh yulduzli World Star Beach Resort & Spa mehmonxonasi tilga olingan.

Shot Telegram-kanali ma’lumotiga ko‘ra, o‘ndan ortiq dam oluvchida, jumladan, bolalarda salomatlik bilan bog‘liq muammolar paydo bo‘lgan. Mehmonlardan biri kasallikka basseyndagi bakterial ifloslanish sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan.

Biroq bu versiya hozircha laboratoriya tahlillari yoki rasmiy tekshiruv natijalari bilan tasdiqlanmagan.

Shuningdek, ayrim sayyohlar mehmonxona xonalaridagi sanitariya holatidan norozi bo‘lgani aytilmoqda. Mehmonxona 15 iyun kuni ta’mirlash ishlaridan keyin qayta ochilgan.

Sayyohlarga qanday tavsiya berildi?

Rospotrebnadzor Turkiyada dam olayotgan fuqarolarga shaxsiy gigiyena va oziq-ovqat xavfsizligi qoidalariga qat’iy amal qilishni tavsiya qildi.

Xususan, sayyohlarga:

  • ovqatlanishdan oldin qo‘llarni yaxshilab yuvish;

  • jamoat joylaridan qaytgach gigiyenaga rioya qilish;

  • faqat shishadagi yoki qaynatilgan suvni iste’mol qilish;

  • basseynda cho‘milganda suvni yutib yubormaslik;

  • infeksiya belgilari bo‘lgan odamlar bilan yaqin muloqotdan qochish tavsiya etildi.

Qusish, ich ketishi, harorat ko‘tarilishi yoki kuchli holsizlik kabi alomatlar kuzatilsa, darhol shifokorga murojaat qilish zarurligi ta’kidlandi.

Kushadasida ham 30 kishi tibbiy yordam so‘ragan

Bu Turkiya kurortlaridagi yagona shunday holat emas. 12 iyul kuni Aydin viloyatining Kushadasi shahridagi besh yulduzli mehmonxonada 30 nafar mijoz o‘tkir zaharlanish alomatlari bilan tibbiy yordamga murojaat qilgan.

Hodisadan keyin mutaxassislar mehmonxonadagi oziq-ovqat mahsulotlari va suv ta’minoti tizimidan laboratoriya tekshiruvi uchun namunalar olgan.

Ushbu ikki voqea o‘rtasida bog‘liqlik borligi haqida ma’lumot yo‘q. Har bir holat bo‘yicha tekshiruvlar alohida olib borilmoqda.

Tekshiruv natijalari kutilmoqda

Alanyadagi mehmonxonada sayyohlarning aynan nima sababdan kasallangani hozircha ochiqlanmagan. Oziq-ovqat, ichimlik suvi, basseyn yoki boshqa sanitariya omillaridan qay biri asosiy sabab bo‘lgani tahlillardan keyin ma’lum bo‘ladi.

Hozir asosiy e’tibor Turkiya rasmiy idoralarining xulosasi va mehmonxonadagi sanitariya tekshiruvi natijalariga qaratilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildi«Yangi g‘oyalar kerak»: AQSH va Rossiya o‘rtasida sirli muzokaralar o‘tkazildiBugun, 00:26Yaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiYaponiyada insonga cho‘chqa buyragini ko‘chirishga tayyorgarlik boshlandiKecha, 21:28Yaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiYaponiyalik «Rolan Garros» chempioni Rika Xiraki hibsga olindiKecha, 20:2323 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindi23 yoshli Mehrona Noibovaning o‘limi yuzasidan prokuratura xodimi hibsga olindiKecha, 20:07Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiBog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdiKecha, 19:12Tarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiTarvuzlarni «qo‘riqlayotgan» mushukcha internet yulduziga aylandiKecha, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi