«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi

·53·Dunyo
«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Erling Holand ishtirokidagi reklama roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib, qo'shimcha 600 tonna mahsulot yetkazib berilishiga sabab bo'ldi.
  • Oziq-ovqat bo'yicha mutaxassis Iselin Sagenning ta'kidlashicha, ushbu hodisa mashhur sportchilarning iste'molchilar odatlariga kuchli psixologik ta'siridan dalolat beradi.
  • Holandning o'zi ham Angliya Premer-ligasining dastlabki 5 uchrashuvida 5 ta gol urib, to'purarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda.

«Manchester Siti» va Norvegiya milliy terma jamoasi to‘purari Erling Holand o‘z yurtida nafaqat futbol maydonida rekordlar o‘rnatmoqda, balki butun boshli iste’mol bozori dinamikasini ham o‘zgartirib yubormoqda. Britaniyaning nufuzli talkSPORT nashri xabariga ko‘ra, yulduz hujumchining ishtiroki Norvegiya bo‘ylab oddiy sabzi savdosining keskin va misli ko‘rilmagan darajada oshishiga sabab bo‘ldi.

Oziq-ovqat bozori tahlilchilari ushbu hodisani mashhur sportchilarning jamiyat odatlariga ko‘rsatadigan kuchli psixologik ta’siri — zamonaviy marketing fenomeni sifatida baholamoqda.

+600 tonna mahsulot va 25 foizlik sakrash

Norvegiyalik oziq-ovqat bo‘yicha yetakchi mutaxassis Iselin Sagen e’lon qilgan hisob-kitoblarga ko‘ra, ko‘rsatkichlar ekspertlarni ham hayratda qoldirgan:

  • 25 foizlik o‘sish: 2026 yilning iyul oyida mamlakatda sabzi sotuvi hajmi o‘tgan yilning mos davriga nisbatan naq chorak qismga ko‘paygan;

  • Qo‘shimcha 600 tonna: Iste’molchilar talabini qondirish maqsadida bozorga odatdagidan tashqari qo‘shimcha ravishda taxminan 600 tonna sabzi yetkazib berilgan.

Yuk mashinasidagi Holand: Reklama roligi qanday ish berdi?

Sagenning ta’kidlashicha, ushbu kutilmagan sakrash ortida bevosita Erling Holand ishtirokidagi ommaviy reklama kampaniyasi turibdi:

  • Rolik kontenti: Jahon chempionati bahslari arafasida mahalliy televideniye orqali muntazam namoyish etilgan videolavhada Holand yuk mashinasida ketayotgan holda ishtaha bilan sabzi iste’mol qilayotgani tasvirlangan;

  • Yoshlar uchun namuna: «Bu mutlaq faqat uning hissasi ekanini ilmiy jihatdan isbotlash qiyin, biroq fakt shuki — Holand Norvegiyada yoshlar va kattalar uchun ulkan namuna timsoli. Ko‘pchilik uning turmush tarzi, ovqatlanishi va parheziga taqlid qiladi. U ushbu kampaniyaning markazida edi va natija yaqqol ko‘rindi», — deya vaziyatga izoh berdi Iselin Sagen.

Maydondagi sermahsullik ham yuqori darajada

To‘g‘ri ovqatlanish va sog‘lom turmush tarzi targ‘ibotchisiga aylangan 26 yoshli norvegiyalik hujumchi yashil maydonda ham gol mashinasi vazifasini benuqson bajarmoqda:

  • Joriy mavsumda Holand Angliya Premer-ligasida o‘tkazilgan dastlabki 5 ta uchrashuvda 5 ta gol kiritishga erishdi;

  • Forvard ayni damda APL to‘purarlar poygasida yakkapeshqadamlikni mustahkam saqlab turibdi.

Erling Holand fenomeni yana bir bor isbotladiki, haqiqiy global superyulduzning maqomi nafaqat millionlab muxlislarni stadionlarga chorlaydi, balki butun bir mamlakatda sog‘lom ovqatlanish trendlarini ham osonlik bilan shakllantira oladi.

Erling HolandManchester SitiNorvegiyaAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti»da xavotir: Erling Holand Portugaliyaga qarshi o‘yinda jarohat oldi«Manchester Siti»da xavotir: Erling Holand Portugaliyaga qarshi o‘yinda jarohat oldiBugun 08:30Ekvadorda 469 kg kokain Holand surati tushirilgan paketlarda topildiEkvadorda 469 kg kokain Holand surati tushirilgan paketlarda topildiKecha 14:34Samolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdiSamolyotga «ulangan» sochlar mojarosi: Erling Holand yirik aviakompaniyani sudga berdi3 oktabr 14:08Shov-shuv: Erling Holand kelajakda faqat bitta klub safida o‘ynamoqchi...Shov-shuv: Erling Holand kelajakda faqat bitta klub safida o‘ynamoqchi...3 oktabr 09:29«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi«Husanov bor ekan, raqibga gol yo‘q»: «Manchester Siti» o‘zbek himoyachisining o‘yiniga qoyil qoldi2 oktabr 10:42Yevropada yangi transfer intrigasi: «Real» «Siti» futbolchilariga qiziqmoqdaYevropada yangi transfer intrigasi: «Real» «Siti» futbolchilariga qiziqmoqda26 sentabr 15:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota