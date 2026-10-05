«Holand effekti»: Uning birgina roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Erling Holand ishtirokidagi reklama roligi Norvegiyada sabzi sotuvini 25 foizga oshirib, qo'shimcha 600 tonna mahsulot yetkazib berilishiga sabab bo'ldi.
- Oziq-ovqat bo'yicha mutaxassis Iselin Sagenning ta'kidlashicha, ushbu hodisa mashhur sportchilarning iste'molchilar odatlariga kuchli psixologik ta'siridan dalolat beradi.
- Holandning o'zi ham Angliya Premer-ligasining dastlabki 5 uchrashuvida 5 ta gol urib, to'purarlar poygasida peshqadamlik qilmoqda.
«Manchester Siti» va Norvegiya milliy terma jamoasi to‘purari Erling Holand o‘z yurtida nafaqat futbol maydonida rekordlar o‘rnatmoqda, balki butun boshli iste’mol bozori dinamikasini ham o‘zgartirib yubormoqda. Britaniyaning nufuzli talkSPORT nashri xabariga ko‘ra, yulduz hujumchining ishtiroki Norvegiya bo‘ylab oddiy sabzi savdosining keskin va misli ko‘rilmagan darajada oshishiga sabab bo‘ldi.
Oziq-ovqat bozori tahlilchilari ushbu hodisani mashhur sportchilarning jamiyat odatlariga ko‘rsatadigan kuchli psixologik ta’siri — zamonaviy marketing fenomeni sifatida baholamoqda.
+600 tonna mahsulot va 25 foizlik sakrash
Norvegiyalik oziq-ovqat bo‘yicha yetakchi mutaxassis Iselin Sagen e’lon qilgan hisob-kitoblarga ko‘ra, ko‘rsatkichlar ekspertlarni ham hayratda qoldirgan:
25 foizlik o‘sish: 2026 yilning iyul oyida mamlakatda sabzi sotuvi hajmi o‘tgan yilning mos davriga nisbatan naq chorak qismga ko‘paygan;
Qo‘shimcha 600 tonna: Iste’molchilar talabini qondirish maqsadida bozorga odatdagidan tashqari qo‘shimcha ravishda taxminan 600 tonna sabzi yetkazib berilgan.
Yuk mashinasidagi Holand: Reklama roligi qanday ish berdi?
Sagenning ta’kidlashicha, ushbu kutilmagan sakrash ortida bevosita Erling Holand ishtirokidagi ommaviy reklama kampaniyasi turibdi:
Rolik kontenti: Jahon chempionati bahslari arafasida mahalliy televideniye orqali muntazam namoyish etilgan videolavhada Holand yuk mashinasida ketayotgan holda ishtaha bilan sabzi iste’mol qilayotgani tasvirlangan;
Yoshlar uchun namuna: «Bu mutlaq faqat uning hissasi ekanini ilmiy jihatdan isbotlash qiyin, biroq fakt shuki — Holand Norvegiyada yoshlar va kattalar uchun ulkan namuna timsoli. Ko‘pchilik uning turmush tarzi, ovqatlanishi va parheziga taqlid qiladi. U ushbu kampaniyaning markazida edi va natija yaqqol ko‘rindi», — deya vaziyatga izoh berdi Iselin Sagen.
Maydondagi sermahsullik ham yuqori darajada
To‘g‘ri ovqatlanish va sog‘lom turmush tarzi targ‘ibotchisiga aylangan 26 yoshli norvegiyalik hujumchi yashil maydonda ham gol mashinasi vazifasini benuqson bajarmoqda:
Joriy mavsumda Holand Angliya Premer-ligasida o‘tkazilgan dastlabki 5 ta uchrashuvda 5 ta gol kiritishga erishdi;
Forvard ayni damda APL to‘purarlar poygasida yakkapeshqadamlikni mustahkam saqlab turibdi.
Erling Holand fenomeni yana bir bor isbotladiki, haqiqiy global superyulduzning maqomi nafaqat millionlab muxlislarni stadionlarga chorlaydi, balki butun bir mamlakatda sog‘lom ovqatlanish trendlarini ham osonlik bilan shakllantira oladi.
Izohlar 0
…