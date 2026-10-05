«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shivon Zilis, Ilon Maskning to'rt nafar farzandining onasi va "Neuralink" kompaniyasining top-menejeri, milliarder bilan munosabatlari yakunlanganini ma'lum qildi.
- Bu qaror Ilon Maskning tashabbusi bilan qabul qilingan bo'lib, Zilis uchun kutilmagan zarba bo'ldi.
- Ajralishdan bir necha kun oldin Mask Zilisga muhabbat izhor qilgan va Oq uyda bo'lib o'tgan rasmiy kechki ovqatga uni taklif qilmaganidan afsusda ekanligini bildirgan.
Dunyoning eng boy odami, milliarder va ixtirochi Ilon Maskning shaxsiy hayotida navbatdagi kutilmagan va shov-shuvli burilish yuz berdi. Mask asos solgan miya chiplari ishlab chiqaruvchi «Neuralink» kompaniyasining top-menejeri hamda milliarderning to‘rt nafar farzandi onasi bo‘lgan Shivon Zilis ularning oilaviy munosabatlari butunlay yakun topganini ma’lum qildi.
Zilisning ochiqlashicha, ushbu keskin qaror aynan Ilon Mask tashabbusi bilan qabul qilingan bo‘lib, u uchun mutlaqo kutilmagan zarba bo‘lgan.
«Bu menga og‘ir botmoqda»: Zilisning xayrlashuv murojaati
Shivon Zilis o‘ziga tegishli X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi rasmiy sahifasida samimiy va og‘riqli bayonot qoldirdi:
«Farzandlarimiz uchun cheksiz minnatdorman. Ular hayotimning har bir kunini eng baxtli kunga aylantiradi! Bundan keyin Ilon bilan yaxshi do‘st hamda farzandlarimiz uchun g‘amxo‘r ota-ona bo‘lib qolishimizga chin dildan umid qilaman va shuni so‘rab qolaman.
Bo‘lib o‘tgan ishlar menga juda og‘ir botmoqda, biroq men “I” (Ilon) haqida doim qayg‘uraman va har soniyada uning baxtli bo‘lishini tilayman. Omad senga, Ilon. Sendek insonning bu dunyoda borligining o‘zi insoniyat uchun katta omaddir».
So‘nggi yozishmalar oshkor bo‘ldi: Bir necha kun oldin sevgi izhori bo‘lgandi
Zilis e’lon qilgan shaxsiy yozishmalar skrinshotlari juftlik munosabatlari kutilmagan tarzda sovuqlashganini tasdiqlamoqda:
«Men ham seni sevaman»: Ajralishdan atigi bir necha kun oldin Mask rafiqasiga muhabbat izhor qilib, samimiy sms-xabarlar yozgan;
Oq uydagi kechki ovqat: Milliarder yozishmalarda AQSH prezidenti qarorgohi — Oq uyda tashkil etilgan rasmiy kechki ovqatga Zilisni taklif qilmaganidan qattiq afsusda ekanini ta’kidlagan;
To‘satdan tugagan rishta: Oradan hech qancha vaqt o‘tmay, milliarder aloqalarni batamom uzish to‘g‘risida bir tomonlama qarorga kelgan.
Mask sukut saqlamoqda va tarmoqda «unfollow» qildi
Ilon Maskning o‘zi hozircha oilaviy ajralish yuzasidan birorta rasmiy izoh bergani yo‘q. Biroq internet foydalanuvchilari milliarder o‘z ijtimoiy tarmog‘ida Shivon Zilisni rasman kuzatuvchilar (following) safidan chiqarib tashlaganiga e’tibor qaratishdi.
Yuksak texnologiyalar olamining eng qudratli juftliklaridan biri sifatida qaralgan Mask va Zilis munosabatlarining bunday tezkor va sirli barham topishi global OAV hamda Silikon vodiysi doiralarida eng ko‘p muhokama etilayotgan shaxsiy dramaga aylandi.
Izohlar 0
…