«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi

·81·Dunyo
«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shivon Zilis, Ilon Maskning to'rt nafar farzandining onasi va "Neuralink" kompaniyasining top-menejeri, milliarder bilan munosabatlari yakunlanganini ma'lum qildi.
  • Bu qaror Ilon Maskning tashabbusi bilan qabul qilingan bo'lib, Zilis uchun kutilmagan zarba bo'ldi.
  • Ajralishdan bir necha kun oldin Mask Zilisga muhabbat izhor qilgan va Oq uyda bo'lib o'tgan rasmiy kechki ovqatga uni taklif qilmaganidan afsusda ekanligini bildirgan.

Dunyoning eng boy odami, milliarder va ixtirochi Ilon Maskning shaxsiy hayotida navbatdagi kutilmagan va shov-shuvli burilish yuz berdi. Mask asos solgan miya chiplari ishlab chiqaruvchi «Neuralink» kompaniyasining top-menejeri hamda milliarderning to‘rt nafar farzandi onasi bo‘lgan Shivon Zilis ularning oilaviy munosabatlari butunlay yakun topganini ma’lum qildi.

Zilisning ochiqlashicha, ushbu keskin qaror aynan Ilon Mask tashabbusi bilan qabul qilingan bo‘lib, u uchun mutlaqo kutilmagan zarba bo‘lgan.

«Bu menga og‘ir botmoqda»: Zilisning xayrlashuv murojaati

Shivon Zilis o‘ziga tegishli X (sobiq Twitter) tarmog‘idagi rasmiy sahifasida samimiy va og‘riqli bayonot qoldirdi:

«Farzandlarimiz uchun cheksiz minnatdorman. Ular hayotimning har bir kunini eng baxtli kunga aylantiradi! Bundan keyin Ilon bilan yaxshi do‘st hamda farzandlarimiz uchun g‘amxo‘r ota-ona bo‘lib qolishimizga chin dildan umid qilaman va shuni so‘rab qolaman.

Bo‘lib o‘tgan ishlar menga juda og‘ir botmoqda, biroq men “I” (Ilon) haqida doim qayg‘uraman va har soniyada uning baxtli bo‘lishini tilayman. Omad senga, Ilon. Sendek insonning bu dunyoda borligining o‘zi insoniyat uchun katta omaddir».

So‘nggi yozishmalar oshkor bo‘ldi: Bir necha kun oldin sevgi izhori bo‘lgandi

Zilis e’lon qilgan shaxsiy yozishmalar skrinshotlari juftlik munosabatlari kutilmagan tarzda sovuqlashganini tasdiqlamoqda:

  • «Men ham seni sevaman»: Ajralishdan atigi bir necha kun oldin Mask rafiqasiga muhabbat izhor qilib, samimiy sms-xabarlar yozgan;

  • Oq uydagi kechki ovqat: Milliarder yozishmalarda AQSH prezidenti qarorgohi — Oq uyda tashkil etilgan rasmiy kechki ovqatga Zilisni taklif qilmaganidan qattiq afsusda ekanini ta’kidlagan;

  • To‘satdan tugagan rishta: Oradan hech qancha vaqt o‘tmay, milliarder aloqalarni batamom uzish to‘g‘risida bir tomonlama qarorga kelgan.

Mask sukut saqlamoqda va tarmoqda «unfollow» qildi

Ilon Maskning o‘zi hozircha oilaviy ajralish yuzasidan birorta rasmiy izoh bergani yo‘q. Biroq internet foydalanuvchilari milliarder o‘z ijtimoiy tarmog‘ida Shivon Zilisni rasman kuzatuvchilar (following) safidan chiqarib tashlaganiga e’tibor qaratishdi.

Yuksak texnologiyalar olamining eng qudratli juftliklaridan biri sifatida qaralgan Mask va Zilis munosabatlarining bunday tezkor va sirli barham topishi global OAV hamda Silikon vodiysi doiralarida eng ko‘p muhokama etilayotgan shaxsiy dramaga aylandi.

Ilon MaskShivon ZilisNeuralink
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask 4 farzandining onasi bilan ajrashdiIlon Mask 4 farzandining onasi bilan ajrashdi3 oktabr 21:51Neuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqNeuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroq1 iyul 12:26Elon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchiElon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchi2 iyul 13:28Elon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiElon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdi30 iyun 19:25Elon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadiElon Musk: Neuralink 2026-yilda odamlar oʻrtasida toʻgʻridan-toʻgʻri fikr almashishni yoʻlga qoʻyadi25 iyun 15:25Neyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqdaNeyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqda23 iyun 01:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota