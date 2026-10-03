Ilon Mask 4 farzandining onasi bilan ajrashdi
Amerikalik milliarder Ilon Mask Neuralink kompaniyasi rahbarlaridan biri va farzandlarining onasi Shivon Zilis bilan munosabatlarini tugatgani haqida xabar tarqaldi.
Zilis bu haqda o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasida ma’lum qilgan. U farzandlari uchun minnatdor ekanini bildirib, Mask bilan kelgusida yaxshi do‘st va farzandlarini birgalikda tarbiyalaydigan ota-ona bo‘lib qolishga umid qilgan.
Shivon Zilis, shuningdek, bu qaror unga og‘ir ta’sir qilganini yozgan. U Maskka kelgusi hayotida baxt tilagan.
Qizig‘i, Zilisning yozishicha, munosabatlar tugashidan biroz oldin ular o‘rtasida iliq muloqot davom etgan. U hatto Mask bilan so‘nggi yozishmalarini ham ommaga ko‘rsatgan.
Ushbu yozishmalarda Mask Zilisga uni sevishini bildirgani va uni Oq uydagi kechki ovqatga taklif qilmaganidan afsuslangani ko‘rinadi. Biroq oradan bir necha kun o‘tib, juftlik munosabatlarini yakunlagan.
Mask hozircha bu holat yuzasidan rasmiy izoh bermagan. Shu bilan birga, tadbirkor Zilisni X tarmog‘ida kuzatishni ham to‘xtatgani aytilmoqda.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Ilon Maskning shaxsiy hayoti ko‘p yillardan buyon jamoatchilik e’tiborida. Uning birinchi rafiqasi Jastin Uilson bilan nikohidan farzandlari bor. Keyinchalik u aktrisa Talula Rayli bilan ikki marta turmush qurgan.
Mask kanadalik xonanda Grayms bilan ham munosabatda bo‘lib, ularning uch nafar farzandi bor. Shivon Zilis bilan munosabatlaridan esa bir nechta farzandi dunyoga kelgan.
Shu tariqa, Maskning shaxsiy hayotidagi yangi o‘zgarish yana jamoatchilik diqqatini tortdi.
Izohlar 0
…