Neyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqda

·33·Texno
Neyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqda

Inson miyasi va kompyuter oʻrtasidagi bevosita aloqani taʼminlovchi Brain-Computer Interface (BCI) texnologiyalari soʻnggi ikki yil ichida keskin rivojlanish bosqichiga qadam qoʻydi. Klinik tadqiqotlar va tibbiy dasturlar tahliliga koʻra, miyasiga elektrodlar oʻrnatilgan insonlar soni ikki baravardan ziyodga ortib, qariyb 150 nafarga yetdi. Bu raqamlar texnologiyaning yopiq laboratoriya tajribalaridan real tibbiy amaliyotga oʻtayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu tizimlar miyaning elektr faolligini oʻqib, ularni raqamli qurilmalar uchun tushunarli buyruqlarga yoki sunʼiy nutqqa aylantirib beradi. Mazkur texnologiyaning eng yorqin namunalaridan biri sifatida Keysi Xarrell ismli bemorning holatini keltirish mumkin. Yon amiotrofik skleroz (ALS) kasalligidan aziyat chekuvchi ushbu shaxs Kaliforniya universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan implant tufayli falajlikka qaramay, yana "gapirish" va raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻldi.

Nutqni tiklash va raqamli muloqot

BCI tizimlarining ishlash mexanizmi murakkab jarayonni oʻz ichiga oladi. Miya poʻstlogʻiga oʻrnatilgan elektrodlar inson gapirishga harakat qilganida hosil boʻladigan signallarni qayd etadi. Soʻngra maxsus algoritmlar ushbu maʼlumotlarni fonemalarga — nutqning asosiy tovush birliklariga ajratadi va sunʼiy ovoz yordamida nutqni sintez qiladi. Keysi Xarrell misolida tizim hatto uning kasallikdan oldingi ovoz yozuvlaridan foydalanib, klonlashtirilgan shaxsiy ovozida soʻzlash imkonini bergan.

Hozirgi kunda ushbu sohada nafaqat AQSH, balki Xitoy ham yetakchilikka intilmoqda. iXBT.com maʼlumotlariga koʻra, Neuralink, Synchron, Precision Neuroscience va Xitoyning Neuracle kabi kompaniyalari klinik sinovlarni kengaytirmoqda. Xitoyda hatto bunday tizimlardan tibbiy maqsadlarda foydalanish boʻyicha dastlabki rasmiy ruxsatnomalar berila boshlandi. Bu esa global miqyosda neyrotexnologik poyga boshlanganini anglatadi.

BCI texnologiyalari invazivlik darajasiga koʻra bir necha turga boʻlinadi:

  • Toʻliq implantatsiya qilinadigan tizimlar (elektrodlar bevosita miya ichiga joylashtiriladi);
  • Kam invaziv yechimlar (miya poʻstlogʻi yuzasiga oʻrnatiladi);
  • Tashqi datchiklar (bosh suyagi ustidan signallarni oʻqiydi).
Miya ichiga chuqurroq kirib borish signalning aniqligini oshirsa-da, bu jarayon yuqori tibbiy xavflar bilan bogʻliq. Shunga qaramay, orqa miya jarohati yoki neyrodegenerativ kasalliklar tufayli muloqot qobiliyatini yoʻqotgan bemorlar uchun bu texnologiya hayot sifatini tubdan yaxshilashning yagona yoʻli boʻlib qolmoqda.

Kelajakdagi muammolar va istiqbollar

Texnologiyaning rivojlanishi bilan tizimlarga yangi funksiyalar, jumladan, shaxsiy daxlsizlik rejimlari va nutq filtrlar ham qoʻshilmoqda. Masalan, zamonaviy algoritmlar bemorning tasodifiy haqoratli soʻzlar yoki keraksiz tovushlarni chiqarishidan himoya qiluvchi mexanizmlarga ega. Bu esa sunʼiy intellekt va neyrobiologiya uygʻunligining yuksak namunasidir.

Biroq, sohada hali yechimini kutayotgan muammolar ham talaygina. Implantlarning uzoq muddatli ishonchliligi va nima uchun ayrim bemorlarda vaqt oʻtishi bilan qurilmalar ishlashdan toʻxtashi kabi savollar ochiq qolmoqda. Shunga qaramay, BCI texnologiyalari eksperimental bosqichdan oʻtib, tibbiyot va hisoblash tizimlari chorrahasida yangi davrni boshlab bermoqda.

NeuralinkBCINeyrotexnologiyaTibbiyotSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Five Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinFive Eyes ogohlantiradi: Sunʼiy intellekt davlat va biznesni falaj qilishi mumkinBugun, 02:28Microsoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiMicrosoft va Chevron AQSHda ulkan gaz elektr stansiyasini barpo etadiBugun, 01:57Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Sunʼiy intellekt olamida yangi davr: “Loop” texnologiyasi dasturlashni qanday oʻzgartiradi?Bugun, 01:54Google DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiGoogle DeepMind va A24 kinostudiyasi sunʼiy intellekt boʻyicha hamkorlikni boshladiBugun, 01:52NVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiNVIDIA sunʼiy intellektning suv sarfi muammosini hal qilganini eʼlon qildiBugun, 01:26Groq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiGroq sunʼiy intellekt chip ishlab chiqaruvchisi 650 million dollar sarmoya jalb qildiBugun, 01:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi
8000 mAs batareya va 200 Mp Leica kamera: Xiaomi 17 Max sotuvga chiqdi