Neyrotexnologiyalar inqilobi: Miya implantlari laboratoriyadan amaliyotga koʻchmoqda
Inson miyasi va kompyuter oʻrtasidagi bevosita aloqani taʼminlovchi Brain-Computer Interface (BCI) texnologiyalari soʻnggi ikki yil ichida keskin rivojlanish bosqichiga qadam qoʻydi. Klinik tadqiqotlar va tibbiy dasturlar tahliliga koʻra, miyasiga elektrodlar oʻrnatilgan insonlar soni ikki baravardan ziyodga ortib, qariyb 150 nafarga yetdi. Bu raqamlar texnologiyaning yopiq laboratoriya tajribalaridan real tibbiy amaliyotga oʻtayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu tizimlar miyaning elektr faolligini oʻqib, ularni raqamli qurilmalar uchun tushunarli buyruqlarga yoki sunʼiy nutqqa aylantirib beradi. Mazkur texnologiyaning eng yorqin namunalaridan biri sifatida Keysi Xarrell ismli bemorning holatini keltirish mumkin. Yon amiotrofik skleroz (ALS) kasalligidan aziyat chekuvchi ushbu shaxs Kaliforniya universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan implant tufayli falajlikka qaramay, yana "gapirish" va raqamli xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega boʻldi.
Nutqni tiklash va raqamli muloqotBCI tizimlarining ishlash mexanizmi murakkab jarayonni oʻz ichiga oladi. Miya poʻstlogʻiga oʻrnatilgan elektrodlar inson gapirishga harakat qilganida hosil boʻladigan signallarni qayd etadi. Soʻngra maxsus algoritmlar ushbu maʼlumotlarni fonemalarga — nutqning asosiy tovush birliklariga ajratadi va sunʼiy ovoz yordamida nutqni sintez qiladi. Keysi Xarrell misolida tizim hatto uning kasallikdan oldingi ovoz yozuvlaridan foydalanib, klonlashtirilgan shaxsiy ovozida soʻzlash imkonini bergan.
Hozirgi kunda ushbu sohada nafaqat AQSH, balki Xitoy ham yetakchilikka intilmoqda. iXBT.com maʼlumotlariga koʻra, Neuralink, Synchron, Precision Neuroscience va Xitoyning Neuracle kabi kompaniyalari klinik sinovlarni kengaytirmoqda. Xitoyda hatto bunday tizimlardan tibbiy maqsadlarda foydalanish boʻyicha dastlabki rasmiy ruxsatnomalar berila boshlandi. Bu esa global miqyosda neyrotexnologik poyga boshlanganini anglatadi.
BCI texnologiyalari invazivlik darajasiga koʻra bir necha turga boʻlinadi:
- Toʻliq implantatsiya qilinadigan tizimlar (elektrodlar bevosita miya ichiga joylashtiriladi);
- Kam invaziv yechimlar (miya poʻstlogʻi yuzasiga oʻrnatiladi);
- Tashqi datchiklar (bosh suyagi ustidan signallarni oʻqiydi).
Kelajakdagi muammolar va istiqbollarTexnologiyaning rivojlanishi bilan tizimlarga yangi funksiyalar, jumladan, shaxsiy daxlsizlik rejimlari va nutq filtrlar ham qoʻshilmoqda. Masalan, zamonaviy algoritmlar bemorning tasodifiy haqoratli soʻzlar yoki keraksiz tovushlarni chiqarishidan himoya qiluvchi mexanizmlarga ega. Bu esa sunʼiy intellekt va neyrobiologiya uygʻunligining yuksak namunasidir.
Biroq, sohada hali yechimini kutayotgan muammolar ham talaygina. Implantlarning uzoq muddatli ishonchliligi va nima uchun ayrim bemorlarda vaqt oʻtishi bilan qurilmalar ishlashdan toʻxtashi kabi savollar ochiq qolmoqda. Shunga qaramay, BCI texnologiyalari eksperimental bosqichdan oʻtib, tibbiyot va hisoblash tizimlari chorrahasida yangi davrni boshlab bermoqda.
…