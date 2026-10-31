Mask ko‘zi ojiz insonlarga ko‘rish imkonini beruvchi qurilmani taqdim etdi

·55·Texno
Mask ko‘zi ojiz insonlarga ko‘rish imkonini beruvchi qurilmani taqdim etdi

Ilon Mask asos solgan Neuralink kompaniyasi ko‘rish qobiliyatini yo‘qotgan yoki tug‘ma ravishda ko‘rmaydigan insonlarga yordam berishga mo‘ljallangan Blindsight qurilmasini ishlab chiqdi. Maskning ma’lum qilishicha, qurilma texnik jihatdan tayyor, endi uni insonlarda sinash uchun tegishli idoralardan ruxsat olish kerak. Bu haqda u 30 oktyabr kuni X sahifasida yozdi.

Blindsight maxsus kamera orqali olingan tasvirlarni bevosita miyaning ko‘rish uchun mas’ul qismi — ko‘rish po‘stlog‘iga uzatishga mo‘ljallangan. Bunda qurilma shikastlangan ko‘zlar va ko‘ruv nervlarini chetlab o‘tib, miyaga vizual axborot yetkazadi.

AQSH Oziq-ovqat va dori vositalari sifatini nazorat qilish boshqarmasi (FDA) 2024 yil sentyabrida ushbu qurilmaga “Breakthrough Device” maqomini bergan. Bu maqom texnologiyani tekshirish va ruxsat olish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi, ammo uning xavfsizligi va samaradorligi tasdiqlanganini anglatmaydi.

Hozircha qurilma insonlarda sinalmagan. Neuralink hayvonlarda tajribalar o‘tkazganini, jumladan, 2025 yil o‘rtalarida maymunlardan biri implant bilan uch yildan beri yashayotganini bildirgan.

Mask kompaniyaning Telepathy texnologiyasini ham eslatdi. U falaj insonlarga miya signallari orqali kompyuterni boshqarish imkonini beradi. Kelajakda esa miya signallarini qo‘l-oyoqlarga uzatib, harakatlanish qobiliyatini yo‘qotgan bemorlarga yordam berish rejalashtirilgan.

NeuralinkIlon MaskBlindsightFDA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soch to‘kilishiga qarshi yangi tabletka: sinovlar qanday natija berdi?Soch to‘kilishiga qarshi yangi tabletka: sinovlar qanday natija berdi?22 oktabr 15:00«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi«Oq uydagi ziyofat va sirli yakun: Shivon Zilis Ilon Mask bilan ajrashganini e’lon qildi5 oktabr 09:58Ilon Mask 4 farzandining onasi bilan ajrashdiIlon Mask 4 farzandining onasi bilan ajrashdi3 oktabr 21:51Neuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroqNeuralink miya implantatsiyasida inqilobiy qadam: Endi jarrohlik amaliyoti xavfsizroq1 iyul 12:26Elon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchiElon Musk Neuralink va Optimus orqali falajlangan insonlarni oyoqqa turgʻizmoqchi2 iyul 13:28Elon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdiElon Musk Neuralink loyihasi inson va sunʼiy intellekt simbiozi uchun nega muhimligini tushuntirdi30 iyun 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max narxlari yangilandi: to‘liq ro‘yxat
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?