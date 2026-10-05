AQSHda tibbiy samolyot halokatga uchradi: bortdagi olti kishi halok bo‘lgan deb taxmin qilinmoqda

·35·Dunyo
AQSHda tibbiy samolyot halokatga uchradi: bortdagi olti kishi halok bo‘lgan deb taxmin qilinmoqda

3 oktyabr kuni Bermuda orollaridan Bostonga uchayotgan tibbiy samolyot AQSHning Massachusets shtatidagi Nantaket oroli yaqinida Atlantika okeaniga qulagan. Bortda bo‘lgan olti kishining barchasi halok bo‘lgan deb taxmin qilinmoqda. Bu haqda AQSH Sohil muhofazasi xizmati va Reuters xabar berdi.

Qayd etilishicha, Kanadada ro‘yxatdan o‘tgan Gulfstream G100 rusumli samolyot Bermudadan Bostonga tibbiy evakuatsiya parvozini amalga oshirayotgan bo‘lgan. U Latitude Air Ambulance kompaniyasiga tegishli bo‘lib, bortda ikki nafar uchuvchi, ikki nafar tibbiy xodim, bir bemor va uning yaqini bo‘lgan.

Samolyot Nantaket yaqiniga yaqinlashganida ekipaj elektr tizimida nosozlik yuzaga kelgani haqida xabar bergan va favqulodda holat e’lon qilgan. Shundan so‘ng dispetcherlar bilan aloqa uzilgan. Parvoz ma’lumotlariga ko‘ra, samolyot taxminan 24 ming fut balandlikdan qisqa vaqt ichida keskin pastlagan.

Qidiruv-qutqaruv guruhlari Nantaket sohilidan samolyotga tegishli bo‘lgan parchalarni topgan. Shundan so‘ng AQSH Sohil muhofazasi xizmati 66 soat davom etgan qidiruv ishlarini 4 oktyabr kuni to‘xtatgan. Qidiruv davomida omon qolganlar aniqlanmagan.

Latitude Air Ambulance kompaniyasi samolyotdagi to‘rt nafar xodimi, bemor va uning yaqini halok bo‘lgan deb hisoblanayotganini ma’lum qilgan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, bortdagi to‘rt nafar ekipaj a’zosi Kanada fuqarolari, bemor va uning yaqini esa Bermuda fuqarolari bo‘lgan. Halokat sababi hozircha aniqlanmagan. Voqea yuzasidan AQSH va Kanada tegishli idoralari tergov olib bormoqda.

NantaketLatitude Air AmbulanceAviahalokatGulfstream G100
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)FlyDubai bortidagi qonli fojia: Uchuvchi samolyotni qulatmoqchi bo‘ldi (video)30 sentabr 15:13Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?Dubay—Tel-Aviv reysi Saudiyaga favqulodda qo‘ndi: Nega “olib qochish” signali berilgan?30 sentabr 13:31Dubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlariDubay — Tel-Aviv reysida teraktga urinish: Kabinadagi pichoqbozlik tafsilotlari1 oktabr 14:3074 yillik sir ochildi: Atlantika tubidan samolyot qoldiqlari topildi74 yillik sir ochildi: Atlantika tubidan samolyot qoldiqlari topildi28 iyul 22:04Havoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldiHavoda uzilib ketgan g‘ildirak va salon ichidagi dahshat: Eron samolyoti halokat yoqasiga keldi16 sentabr 09:10Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldiFilippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldi10 sentabr 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota