Everestda mudhish halokat: 4 200 metr balandlikda ikki vertolyot to‘qnashib ketdi (video)

·57·Dunyo
Everestda mudhish halokat: 4 200 metr balandlikda ikki vertolyot to‘qnashib ketdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nepalning Pxeriche qishlog'idagi vertolyot maydonchasida Fishtail Air va Dynasty Air kompaniyalariga tegishli ikki vertolyotning to'qnashuvi oqibatida bir kishi halok bo'ldi va uch kishi jarohat oldi.
  • Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, 4 200–4 371 metr balandlikda yuz bergan fojiyaga uchuvchilar o'rtasidagi noto'g'ri muloqot va o'zaro tushunmovchilik sabab bo'lgan.

Nepalda, dunyoning eng baland cho‘qqisi bo‘lmish Everest etaklarida inson o‘limi bilan yakunlangan og‘ir aviahalokat sodir bo‘ldi. Dengiz sathidan qariyb 4 200–4 371 metr balandlikda, Everest bazaviy lageridan bir oz pastroqda joylashgan Pxeriche (Pheriche) qishlog‘idagi vertolyot maydonchasida ikkita tijoriy havo kemasi qo‘nish chog‘ida o‘zaro to‘qnashib ketdi.

Mazkur fojia oqibatida bir sayyoh halok bo‘ldi, yana uch kishi og‘ir jarohatlar oldi.

Halokat qanday yuz berdi: Parraklarning havodagi to‘qnashuvi

Videotasvirlarda ikki vertolyotning maydonchaga yaqinlashish va yerga qo‘nish lahzalari hamda undan so‘ng yuz bergan halokat aniq aks etgan:

  • Uchuvchilar o‘rtasidagi tushunmovchilik: Dastlabki surishtiruvlarga ko‘ra, to‘qnashuvga uchuvchilar o‘rtasidagi noto‘g‘ri muloqot va o‘zaro tushunmovchilik sabab bo‘lgan. Mazkur balandlikdagi maydoncha Lukla aeroporti dispetcherlik minorasi nazorat hududidan tashqarida bo‘lgani bois, ekipajlar ochiq radioaloqa orqali mustaqil harakat qilishlari lozim edi;

  • Parraklar to‘qnashuvi va qulash: Bir vertolyot qorli maydonga qo‘nayotgan paytda ikkinchisi unga haddan tashqari yaqinlashgan va aylanayotgan parraklar bir-biriga tegib ketgan. Oqibatda havo kemalari qattiq silkinib, qor qoplagan yerga qulab tushgan va bo‘laklarga bo‘linib ketgan;

  • Ishtirok etgan kompaniyalar: Halokatga Nepalning xususiy Fishtail Air va Dynasty Air aviakompaniyalariga tegishli vertolyotlar uchragan. Ularning biri tog‘dan evakuatsiya qilinayotgan sayyohlarni tashiyotgan bo‘lsa, ikkinchisi ekspeditsiya yuklari bilan band bo‘lgan.

Qurbonlar, jarohatlanganlar va mavsumiy tig‘izlik

Hodisa ortidan qutqaruv va tibbiy yordam ko‘rsatish ishlari zudlik bilan tashkil etildi:

  • Bir sayyoh qurbon bo‘ldi: Fishtail Air vertolyoti bortida bo‘lgan 47 yoshli Hindiston fuqarosi olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etdi;

  • Jarohatlanganlar Katmanduga yuborildi: Shu kemadagi yana bir sayyoh — Yangi Zelandiya fuqarosi hamda ikkala vertolyotning uchuvchilari turli darajadagi og‘ir jarohatlar bilan mamlakat poytaxti Katmandudagi markaziy shifoxonaga evakuatsiya qilindi;

  • Mavsum avjidagi bosim: Ayni paytda Himoloy tog‘larida kuzgi trekking mavsumi avjida. Yaqinda yoqqan kuchli qordan so‘ng ob-havo ochilishi bilanoq minglab alpinistlar va sayyohlarning toqqa oqib kelishi Pxeriche va Lukla atrofidagi vertolyot reyslari qatnovini bir necha barobarga oshirib yuborgan.

Ayni paytda Nepal fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi tomonidan parvoz xavfsizligi qoidalarining buzilishi yuzasidan rasmiy tekshiruv komissiyasi tuzilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

NepalEverestFishtail AirDynasty Air
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiEverestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildi4 iyun 22:51Everest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzaraEverest ham chiqindixonaga aylanmoqda: dunyoning eng baland cho‘qqisidagi ayanchli manzara13 sentabr 23:32Nepalda ulkan ko‘chki tog‘ning bir qismini daryoga ag‘darib yubordi (video)Nepalda ulkan ko‘chki tog‘ning bir qismini daryoga ag‘darib yubordi (video)29 sentabr 11:43Olimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladiOlimlar Nepal va Tibetdagi dahshatli fojianing asl sababini ochiqladi18 sentabr 16:25Nepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldiNepaldagi koʻchki vaqtida Huawei sunʼiy yoʻldosh aloqasi inson hayotini saqlab qoldi31 avgust 11:59Himolay sirlari: Everest cho‘qqisidagi dengiz qoldiqlari nimadan darak beradi?Himolay sirlari: Everest cho‘qqisidagi dengiz qoldiqlari nimadan darak beradi?12 iyul 13:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi