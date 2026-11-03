Everestda mudhish halokat: 4 200 metr balandlikda ikki vertolyot to‘qnashib ketdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nepalning Pxeriche qishlog'idagi vertolyot maydonchasida Fishtail Air va Dynasty Air kompaniyalariga tegishli ikki vertolyotning to'qnashuvi oqibatida bir kishi halok bo'ldi va uch kishi jarohat oldi.
- Dastlabki surishtiruvlarga ko'ra, 4 200–4 371 metr balandlikda yuz bergan fojiyaga uchuvchilar o'rtasidagi noto'g'ri muloqot va o'zaro tushunmovchilik sabab bo'lgan.
Nepalda, dunyoning eng baland cho‘qqisi bo‘lmish Everest etaklarida inson o‘limi bilan yakunlangan og‘ir aviahalokat sodir bo‘ldi. Dengiz sathidan qariyb 4 200–4 371 metr balandlikda, Everest bazaviy lageridan bir oz pastroqda joylashgan Pxeriche (Pheriche) qishlog‘idagi vertolyot maydonchasida ikkita tijoriy havo kemasi qo‘nish chog‘ida o‘zaro to‘qnashib ketdi.
Mazkur fojia oqibatida bir sayyoh halok bo‘ldi, yana uch kishi og‘ir jarohatlar oldi.
Halokat qanday yuz berdi: Parraklarning havodagi to‘qnashuvi
Videotasvirlarda ikki vertolyotning maydonchaga yaqinlashish va yerga qo‘nish lahzalari hamda undan so‘ng yuz bergan halokat aniq aks etgan:
Uchuvchilar o‘rtasidagi tushunmovchilik: Dastlabki surishtiruvlarga ko‘ra, to‘qnashuvga uchuvchilar o‘rtasidagi noto‘g‘ri muloqot va o‘zaro tushunmovchilik sabab bo‘lgan. Mazkur balandlikdagi maydoncha Lukla aeroporti dispetcherlik minorasi nazorat hududidan tashqarida bo‘lgani bois, ekipajlar ochiq radioaloqa orqali mustaqil harakat qilishlari lozim edi;
Parraklar to‘qnashuvi va qulash: Bir vertolyot qorli maydonga qo‘nayotgan paytda ikkinchisi unga haddan tashqari yaqinlashgan va aylanayotgan parraklar bir-biriga tegib ketgan. Oqibatda havo kemalari qattiq silkinib, qor qoplagan yerga qulab tushgan va bo‘laklarga bo‘linib ketgan;
Ishtirok etgan kompaniyalar: Halokatga Nepalning xususiy Fishtail Air va Dynasty Air aviakompaniyalariga tegishli vertolyotlar uchragan. Ularning biri tog‘dan evakuatsiya qilinayotgan sayyohlarni tashiyotgan bo‘lsa, ikkinchisi ekspeditsiya yuklari bilan band bo‘lgan.
Qurbonlar, jarohatlanganlar va mavsumiy tig‘izlik
Hodisa ortidan qutqaruv va tibbiy yordam ko‘rsatish ishlari zudlik bilan tashkil etildi:
Bir sayyoh qurbon bo‘ldi: Fishtail Air vertolyoti bortida bo‘lgan 47 yoshli Hindiston fuqarosi olgan tan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etdi;
Jarohatlanganlar Katmanduga yuborildi: Shu kemadagi yana bir sayyoh — Yangi Zelandiya fuqarosi hamda ikkala vertolyotning uchuvchilari turli darajadagi og‘ir jarohatlar bilan mamlakat poytaxti Katmandudagi markaziy shifoxonaga evakuatsiya qilindi;
Mavsum avjidagi bosim: Ayni paytda Himoloy tog‘larida kuzgi trekking mavsumi avjida. Yaqinda yoqqan kuchli qordan so‘ng ob-havo ochilishi bilanoq minglab alpinistlar va sayyohlarning toqqa oqib kelishi Pxeriche va Lukla atrofidagi vertolyot reyslari qatnovini bir necha barobarga oshirib yuborgan.
Ayni paytda Nepal fuqaro aviatsiyasi boshqarmasi tomonidan parvoz xavfsizligi qoidalarining buzilishi yuzasidan rasmiy tekshiruv komissiyasi tuzilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Izohlar 0
…