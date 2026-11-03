AQSHda xususiy samolyot halokatga uchradi: bortdagi to‘qqiz kishining barchasi halok bo‘ldi

·54·Dunyo
AQSHda xususiy samolyot halokatga uchradi: bortdagi to‘qqiz kishining barchasi halok bo‘ldi

1 noyabr, yakshanba kuni AQSHning Florida shtatidagi Greenacres shahri yaqinida xususiy samolyot halokatga uchradi. Fojia oqibatida havo kemasida bo‘lgan to‘qqiz kishining barchasi hayotdan ko‘z yumdi.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot aholi istiqomat qiladigan hududga qulagan. Havo kemasi yerga urilishi bilan kuchli portlash sodir bo‘lgan va yong‘in boshlangan. Hodisa joyida katta chuqurlik paydo bo‘lib, atrofga vayronalar sochilgan.

Voqea hududida yong‘in va portlash yuz berganiga qaramay, dastlabki xabarlarga ko‘ra, yerda bo‘lgan fuqarolar orasida jabrlanganlar qayd etilmagan. Bu esa halokat aholi yashaydigan hududda sodir bo‘lganini hisobga olganda, muhim holat hisoblanadi.

Hozircha samolyotning nima sababdan qulagani, parvoz vaqtida texnik nosozlik yuz berganmi yoki boshqa omillar ta’sir qilganmi, noma’lum. Shuningdek, bortdagi to‘qqiz kishining shaxsi haqida ham qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

FloridaGreenacresaviahalokatAQSH
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uch yoshli Nevada ismli bolaning 10 ta goli mojaro keltirib chiqardiUch yoshli Nevada ismli bolaning 10 ta goli mojaro keltirib chiqardi28 oktabr 14:59Suvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildiSuvda suzayotgan ayolga ulkan alligator hujum qildi12 avgust 12:1183 yillik turmush: Ginnes rekordini o‘rnatgan dunyodagi eng keksa juftlik83 yillik turmush: Ginnes rekordini o‘rnatgan dunyodagi eng keksa juftlik6 avgust 13:48Florida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqdaFlorida shtati elektromobillar zaryadlash mablagʻini aerotaxilarga yoʻnaltirmoqda2 avgust 16:55Jeff Bezosning «New Glenn» raketasi sinov paytida portlab ketdi (video)Jeff Bezosning «New Glenn» raketasi sinov paytida portlab ketdi (video)29 may 10:24AQSHda tibbiy samolyot halokatga uchradi: bortdagi olti kishi halok bo‘lgan deb taxmin qilinmoqdaAQSHda tibbiy samolyot halokatga uchradi: bortdagi olti kishi halok bo‘lgan deb taxmin qilinmoqda5 oktabr 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi