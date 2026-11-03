AQSHda xususiy samolyot halokatga uchradi: bortdagi to‘qqiz kishining barchasi halok bo‘ldi
1 noyabr, yakshanba kuni AQSHning Florida shtatidagi Greenacres shahri yaqinida xususiy samolyot halokatga uchradi. Fojia oqibatida havo kemasida bo‘lgan to‘qqiz kishining barchasi hayotdan ko‘z yumdi.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot aholi istiqomat qiladigan hududga qulagan. Havo kemasi yerga urilishi bilan kuchli portlash sodir bo‘lgan va yong‘in boshlangan. Hodisa joyida katta chuqurlik paydo bo‘lib, atrofga vayronalar sochilgan.
Voqea hududida yong‘in va portlash yuz berganiga qaramay, dastlabki xabarlarga ko‘ra, yerda bo‘lgan fuqarolar orasida jabrlanganlar qayd etilmagan. Bu esa halokat aholi yashaydigan hududda sodir bo‘lganini hisobga olganda, muhim holat hisoblanadi.
Hozircha samolyotning nima sababdan qulagani, parvoz vaqtida texnik nosozlik yuz berganmi yoki boshqa omillar ta’sir qilganmi, noma’lum. Shuningdek, bortdagi to‘qqiz kishining shaxsi haqida ham qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Izohlar 0
…