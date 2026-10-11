AQSHning Pensilvaniya shtatida 9 kishi otib o‘ldirildi

·1·Dunyo
AQSHning Pensilvaniya shtatida 9 kishi otib o‘ldirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Pensilvaniya shtati Eri shahrida 9 oktyabr kuni sodir bo‘lgan otishmada to‘qqiz kishi, jumladan, ikki nafar yosh bola halok bo‘ldi.
  • Jinoyatchi politsiya bilan muzokaralar olib borishga urinishlarga qaramay, o‘z joniga qasd qildi.
  • Hodisa ko‘chada boshlanib, keyin turar-joy binosi ichida davom etgan.

AQSHning Pensilvaniya shtati Eri shahrida mudhish qurolli hujum sodir bo‘ldi. CBS telekanali mahalliy politsiya ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, otishma oqibatida jami to‘qqiz kishi, jumladan, ikki nafar yosh bola halok bo‘lgan.

Qonli jinoyatni sodir etgan qurollangan shaxs bino ichiga yashirinib, politsiya bilan muzokaralar yakunida o‘z joniga qasd qilgan.

Fojia qanday sodir bo‘ldi? Ko‘chadagi o‘q ovozlari va qurbonlar

Mahalliy huquq-tartibot organlari taqdim etgan dastlabki xronologiyaga ko‘ra, hodisa 9 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 17:00 larda yuz bergan:

  • Ko‘chadagi hujum: Guvohlarning so‘zlariga ko‘ra, bosqinchi turar-joy binosiga kirishdan oldin tashqaridagi odamlarni nishonga olib o‘t ochgan. Hududga yetib kelgan politsiya xodimlari ko‘chada ikki ayolning jasadini topgan;

  • Uy ichidagi qurbonlar: Uy ichkarisi tekshirilganda, u yerda yana bir necha kishi, xususan, ikki nafar voyaga yetmagan bola otib o‘ldirilgani aniqlangan;

  • Qamal va muzokaralar: Birinchi patrul ekipaji yetib kelgan vaqtda jinoyatchi hali tirik bo‘lgan va uy ichiga kirib olib, eshiklarni to‘sib qo‘ygan.

Hujumchi nega taslim bo‘lmadi?

Politsiyachilar gumonlanuvchini qurolni tashlab, taslim bo‘lishga ko‘ndirish uchun favqulodda muzokaralar olib borishga uringan:

  • Ichkaridan yangragan o‘q ovozlari: Taslim bo‘lish chaqiriqlariga javoban uy ichidan yangi o‘q ovozlari eshitilgan;

  • Jinoyatchining o‘limi: Xonadonga kirgan maxsus kuchlar bosqinchining o‘zini otib o‘ldirganiga guvoh bo‘lgan.

Ayni paytda Eri shahri politsiyasi mazkur mudhish jinoyatning kelib chiqish sabablari va hujumchining asl niyatini aniqlash bo‘yicha keng ko‘lamli tergov harakatlarini davom ettirmoqda.

Eri (Pennsylvania)CBSmudhish qurolli hujumPensilvaniya shtati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jurnalist liftda otib o‘ldirildi: 20 yillik qotillik siri ochilmadiJurnalist liftda otib o‘ldirildi: 20 yillik qotillik siri ochilmadiKecha 22:05Taniqli jurnalist Anna Politkovskaya qotilligiga 20 yil bo‘ldi, ammo buyurtmachi noma’lumTaniqli jurnalist Anna Politkovskaya qotilligiga 20 yil bo‘ldi, ammo buyurtmachi noma’lumKecha 13:318 yoshli bola baliq ovida qo‘rqinchli yirtqich baliqni tutib oldi8 yoshli bola baliq ovida qo‘rqinchli yirtqich baliqni tutib oldi13 avgust 10:29CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?CNN shov-shuvi: 80 yil ichida birinchi marta amerikalik harbiy otib o‘ldiriladimi?6 oktabr 21:14Shvetsiyada maktabga qilich bilan bostirib kirgan erkak otib o‘ldirildiShvetsiyada maktabga qilich bilan bostirib kirgan erkak otib o‘ldirildi21 avgust 20:17AQShda oʻlim jazosi tiklandi: Endi mahkumlar otib oʻldiriladiAQShda oʻlim jazosi tiklandi: Endi mahkumlar otib oʻldiriladi25 aprel 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi