AQSHning Pensilvaniya shtatida 9 kishi otib o‘ldirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning Pensilvaniya shtati Eri shahrida 9 oktyabr kuni sodir bo‘lgan otishmada to‘qqiz kishi, jumladan, ikki nafar yosh bola halok bo‘ldi.
- Jinoyatchi politsiya bilan muzokaralar olib borishga urinishlarga qaramay, o‘z joniga qasd qildi.
- Hodisa ko‘chada boshlanib, keyin turar-joy binosi ichida davom etgan.
AQSHning Pensilvaniya shtati Eri shahrida mudhish qurolli hujum sodir bo‘ldi. CBS telekanali mahalliy politsiya ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, otishma oqibatida jami to‘qqiz kishi, jumladan, ikki nafar yosh bola halok bo‘lgan.
Qonli jinoyatni sodir etgan qurollangan shaxs bino ichiga yashirinib, politsiya bilan muzokaralar yakunida o‘z joniga qasd qilgan.
Fojia qanday sodir bo‘ldi? Ko‘chadagi o‘q ovozlari va qurbonlar
Mahalliy huquq-tartibot organlari taqdim etgan dastlabki xronologiyaga ko‘ra, hodisa 9 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan taxminan soat 17:00 larda yuz bergan:
Ko‘chadagi hujum: Guvohlarning so‘zlariga ko‘ra, bosqinchi turar-joy binosiga kirishdan oldin tashqaridagi odamlarni nishonga olib o‘t ochgan. Hududga yetib kelgan politsiya xodimlari ko‘chada ikki ayolning jasadini topgan;
Uy ichidagi qurbonlar: Uy ichkarisi tekshirilganda, u yerda yana bir necha kishi, xususan, ikki nafar voyaga yetmagan bola otib o‘ldirilgani aniqlangan;
Qamal va muzokaralar: Birinchi patrul ekipaji yetib kelgan vaqtda jinoyatchi hali tirik bo‘lgan va uy ichiga kirib olib, eshiklarni to‘sib qo‘ygan.
Hujumchi nega taslim bo‘lmadi?
Politsiyachilar gumonlanuvchini qurolni tashlab, taslim bo‘lishga ko‘ndirish uchun favqulodda muzokaralar olib borishga uringan:
Ichkaridan yangragan o‘q ovozlari: Taslim bo‘lish chaqiriqlariga javoban uy ichidan yangi o‘q ovozlari eshitilgan;
Jinoyatchining o‘limi: Xonadonga kirgan maxsus kuchlar bosqinchining o‘zini otib o‘ldirganiga guvoh bo‘lgan.
Ayni paytda Eri shahri politsiyasi mazkur mudhish jinoyatning kelib chiqish sabablari va hujumchining asl niyatini aniqlash bo‘yicha keng ko‘lamli tergov harakatlarini davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…