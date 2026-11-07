Tovuqlarning “voleybol o‘yini” internet foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)

·2·Dunyo
Tovuqlarning “voleybol o‘yini” internet foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda go‘yo voleybol musobaqasida qatnashayotgandek harakatlanayotgan tovuqlar aks etgan video keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Videoda parrandalar xuddi ikki jamoaga bo‘lingandek ko‘rinadi. Ular o‘rtada turgan to‘p tomon navbatma-navbat yugurib, uni tumshuqlari bilan urishga urinadi. Tovuqlarning harakatlari esa tomoshabinlarda haqiqiy sport musobaqasini kuzatayotgandek taassurot uyg‘otadi.

Lavhalar internet foydalanuvchilarining ham e’tiboridan chetda qolmadi. Ko‘pchilik videoga hazilomuz munosabat bildirib, parrandalarning harakatlarini voleybol o‘yini qoidalari bilan bog‘lashga urindi.

Jumladan, foydalanuvchilardan biri: "Yutqazgan jamoa tovuq taomiga aylanadi", deya hazillashgan. Yana bir kishi esa: "Axir, bitta o‘yinchiga to‘pni ikki marta urish mumkin emas-ku!" degan kinoyali izoh qoldirgan.

Video tovuqlarning noodatiy harakatlari va unga bildirilgan kulgili izohlar sabab ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab tomoshabinlarning kayfiyatini ko‘tarmoqda.

ijtimoiy tarmoqlarvirus videovoleybol o‘ynayotgan tovuqlarqiziqarli voqealar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuzgi barglarda dumalagan tyulen uch kunda 10 million marta ko‘rildi (video)Kuzgi barglarda dumalagan tyulen uch kunda 10 million marta ko‘rildi (video)31 oktabr 22:52"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)"Bo‘ynini 180 darajaga burgan yigit": internetda tarqalgan video ortidagi haqiqat (video)19 sentabr 12:45Baland poshnali tuflida 100 metrga yugurish bo‘yicha rekord o‘rnatildiBaland poshnali tuflida 100 metrga yugurish bo‘yicha rekord o‘rnatildi8 oktabr 04:26Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)Toshkentda samokat haydayotgan it paydo bo‘ldi: Ijtimoiy tarmoqlarda trend (video)28 sentabr 14:08Qozog‘istonda voleybol murabbiyi musobaqa vaqtida yosh sportchi qizga qo‘l ko‘tardi (video)Qozog‘istonda voleybol murabbiyi musobaqa vaqtida yosh sportchi qizga qo‘l ko‘tardi (video)27 oktabr 21:36Hindistonda musulmon ayollar uchun alohida sport zali ochildiHindistonda musulmon ayollar uchun alohida sport zali ochildiBugun 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi