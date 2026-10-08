Turkiyada oddiy tirkamadan uyga aylanadigan avto-uylar sotilmoqda

·38·Dunyo
Turkiyada oddiy tirkamadan uyga aylanadigan avto-uylar sotilmoqda

Turkiyada tashqi ko‘rinishidan oddiy tirkamani eslatadigan, biroq joyiga yetib borgach kengayib, kichik uyga aylanadigan Mini House Caravan'lar sotuvga chiqarildi.

Yig‘ilgan holda 4×2,1 metr o‘lchamdagi tirkama maxsus mexanizm yordamida ochilgach, taxminan 20 kvadrat metrlik yashash maydoniga ega bo‘ladi. Unda alohida yotoqxona, dam olish uchun joy, oshxona va hammom mavjud. Oshxonada 90 litr sig‘imli muzlatkich ham o‘rnatilgan.

Bunday uylar ixchamligi va ko‘chma ekani bilan e’tiborni tortmoqda. Ularni tirkama sifatida bir joydan boshqa joyga olib borish, manzilga yetgach esa kengaytirib, yashash uchun foydalanish mumkin.

Ma’lumotlarga ko‘ra, modelning boshlang‘ich narxi 890 ming turk lirasini tashkil etadi. Biroq bu narxga QQS va yetkazib berish xarajatlari kiritilmagan.

Tabiat qo‘ynida ikki kishi quyosh panelli kemping tirkamasi yonida dam olmoqda.
Mini House CaravanTurkiyako‘chma uylartirkamalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar o‘z yulduziga teskari yo‘nalishda aylanadigan sayyorani topdiOlimlar o‘z yulduziga teskari yo‘nalishda aylanadigan sayyorani topdi28 sentabr 17:00Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:53Xitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqdaXitoyda hayvonlar dafni uchun millionlar sarflanmoqda6 sentabr 11:18Mushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadiMushuk to‘rt o‘g‘rini 45 daqiqa uyga kiritmadi29 sentabr 14:43AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)AQSHda dahshatli bo‘ron: 700 ta reys to‘xtadi va minglab uylar zulmatda qoldi (video)28 sentabr 09:1822 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi22 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi10 sentabr 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?