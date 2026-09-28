Olimlar o‘z yulduziga teskari yo‘nalishda aylanadigan sayyorani topdi

·52·Dunyo
Olimlar o‘z yulduziga teskari yo‘nalishda aylanadigan sayyorani topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Astronomlar GJ 3090 b nomli, o‘z yulduzining aylanish yo‘nalishiga teskari harakatlanuvchi Neptun kattaligidagi ekzosayyorani aniqladi.
  • Bu kashfiyot sayyora tizimlarining shakllanishi haqidagi tasavvurlarni qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘lishi mumkin, chunki bunday retrograd orbitaga ega sayyoralar kichik va nisbatan sovuq yulduzlar atrofida avval kuzatilmagan.

Astronomlar o‘z yulduzining aylanish yo‘nalishiga qarama-qarshi harakatlanadigan, Neptun kattaligidagi noodatiy ekzosayyorani aniqladi. GJ 3090 b deb nomlangan ushbu obyektning kashfiyoti sayyora tizimlarining qanday shakllanishi haqidagi tasavvurlarni qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘lishi mumkin.

Xalqaro tadqiqotchilar guruhi sayyorani yuqori aniqlikdagi spektrograf yordamida aniqlagan. Kuzatuvlar GJ 3090 b retrograd orbitaga ega ekanini ko‘rsatgan. Uning orbital o‘qi taxminan 136 darajaga qiyalashgan. Shu sababli sayyora o‘z yulduzining aylanishiga teskari yo‘nalishda harakatlanadi.

Bunday holat kichik va nisbatan sovuq yulduzlar atrofida avval kuzatilmagan hodisalardan biri hisoblanadi. Odatda sayyoralar o‘z yulduzini hosil qilgan gaz va chang diskidan paydo bo‘ladi. Shu sababli ular aksariyat hollarda yulduzning aylanish yo‘nalishiga mos ravishda harakatlanadi.

Olimlar GJ 3090 b nega bunday noodatiy orbitaga ega bo‘lib qolganini aniqlash uchun tizimni batafsil o‘rgangan. Tadqiqotchilar dastlab sayyoraning harakat yo‘nalishini o‘zgartirgan boshqa yirik osmon jismi bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan. Biroq kuzatuvlar davomida bunday obyekt aniqlanmagan.

Shundan so‘ng olimlar yana bir ehtimolni ilgari surgan. Ularning fikricha, sayyora tizimi shakllanayotgan dastlabki davrda tashqi fazodan boshqa gaz va chang diski tortib olingan bo‘lishi mumkin. Keyinchalik ushbu diskdagi moddalar sayyoraning orbitasiga ta’sir ko‘rsatib, uning harakat yo‘nalishini o‘zgartirgan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Tadqiqotchilar GJ 3090 b tizimini kuzatishda davom etishni rejalashtirmoqda. Ular bunday retrograd orbitalar qizil mittilar atrofida qanchalik keng tarqalganini hamda tashqi muhit yosh sayyora tizimlarining shakllanishiga qanday ta’sir ko‘rsatishini aniqlashga umid qilmoqda.

GJ 3090 bretrograd orbitaekzosayyoraNeptun kattaligidagi noodatiy ekzosayyora
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildiKoinotda inqilobiy kashfiyot: Hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan ilk toshloq sayyora topildi19 iyul 02:51Astronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiAstronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdi6 iyul 13:57Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildi3 iyul 00:22Koinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldiKoinot xaritasi yangilandi: Euclid teleskopi Somon yoʻli markazining misli koʻrilmagan suratini oldi29 iyun 00:28TRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiTRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindi7 iyun 23:54James Webb 335 yorugʻlik yili uzoqlikdagi sayyorada metan borligini aniqladiJames Webb 335 yorugʻlik yili uzoqlikdagi sayyorada metan borligini aniqladi3 iyun 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota