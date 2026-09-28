Olimlar o‘z yulduziga teskari yo‘nalishda aylanadigan sayyorani topdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Astronomlar GJ 3090 b nomli, o‘z yulduzining aylanish yo‘nalishiga teskari harakatlanuvchi Neptun kattaligidagi ekzosayyorani aniqladi.
- Bu kashfiyot sayyora tizimlarining shakllanishi haqidagi tasavvurlarni qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘lishi mumkin, chunki bunday retrograd orbitaga ega sayyoralar kichik va nisbatan sovuq yulduzlar atrofida avval kuzatilmagan.
Astronomlar o‘z yulduzining aylanish yo‘nalishiga qarama-qarshi harakatlanadigan, Neptun kattaligidagi noodatiy ekzosayyorani aniqladi. GJ 3090 b deb nomlangan ushbu obyektning kashfiyoti sayyora tizimlarining qanday shakllanishi haqidagi tasavvurlarni qayta ko‘rib chiqishga sabab bo‘lishi mumkin.
Xalqaro tadqiqotchilar guruhi sayyorani yuqori aniqlikdagi spektrograf yordamida aniqlagan. Kuzatuvlar GJ 3090 b retrograd orbitaga ega ekanini ko‘rsatgan. Uning orbital o‘qi taxminan 136 darajaga qiyalashgan. Shu sababli sayyora o‘z yulduzining aylanishiga teskari yo‘nalishda harakatlanadi.
Bunday holat kichik va nisbatan sovuq yulduzlar atrofida avval kuzatilmagan hodisalardan biri hisoblanadi. Odatda sayyoralar o‘z yulduzini hosil qilgan gaz va chang diskidan paydo bo‘ladi. Shu sababli ular aksariyat hollarda yulduzning aylanish yo‘nalishiga mos ravishda harakatlanadi.
Olimlar GJ 3090 b nega bunday noodatiy orbitaga ega bo‘lib qolganini aniqlash uchun tizimni batafsil o‘rgangan. Tadqiqotchilar dastlab sayyoraning harakat yo‘nalishini o‘zgartirgan boshqa yirik osmon jismi bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan. Biroq kuzatuvlar davomida bunday obyekt aniqlanmagan.
Shundan so‘ng olimlar yana bir ehtimolni ilgari surgan. Ularning fikricha, sayyora tizimi shakllanayotgan dastlabki davrda tashqi fazodan boshqa gaz va chang diski tortib olingan bo‘lishi mumkin. Keyinchalik ushbu diskdagi moddalar sayyoraning orbitasiga ta’sir ko‘rsatib, uning harakat yo‘nalishini o‘zgartirgan bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Tadqiqotchilar GJ 3090 b tizimini kuzatishda davom etishni rejalashtirmoqda. Ular bunday retrograd orbitalar qizil mittilar atrofida qanchalik keng tarqalganini hamda tashqi muhit yosh sayyora tizimlarining shakllanishiga qanday ta’sir ko‘rsatishini aniqlashga umid qilmoqda.
Izohlar 0
…