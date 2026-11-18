O‘zbekiston Saudiya Arabistonini mag‘lub etib, FIFA reytingida ko‘tarildi
O‘zbekiston milliy jamoasi noyabr oyidagi ikkinchi o‘rtoqlik uchrashuvida muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi. Dohada Saudiya Arabistonini 2:1 hisobida mag‘lub etgan Fabio Kannavaro shogirdlari nafaqat mag‘lubiyatli seriyaga chek qo‘ydi, balki FIFA reytingida ham yuqorilashga erishdi.
Bu g‘alabaning bosh qahramoni esa ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qilgan Sherzod Esanov bo‘ldi.
Esanovning dubli O‘zbekistonga g‘alaba keltirdi
17 noyabr kuni Qatar poytaxti Dohada o‘tkazilgan bahsda O‘zbekiston terma jamoasi Saudiya Arabistoniga qarshi ishonchli o‘yin namoyish etdi.
19-daqiqada Sherzod Esanov hisobni ochdi. Biroq saudiyaliklar oradan to‘rt daqiqa o‘tib, Firas Al Buraykanning goli evaziga muvozanatni tiklashdi.
Birinchi bo‘lim yakunlanishiga o‘n daqiqa qolganida Esanov yana o‘zini ko‘rsatdi. U 35-daqiqada ikkinchi golini urib, O‘zbekistonni yana oldinga olib chiqdi. Uchrashuvning qolgan qismida hisob o‘zgarmadi — 2:1.
Shu tariqa, Esanovning dubli Kannavaro boshqaruvidagi jamoaga g‘alaba keltirdi.
O‘zbekiston FIFA reytingida nechta pog‘ona ko‘tarildi?
Saudiya Arabistoni ustidan qozonilgan g‘alaba O‘zbekiston milliy jamoasiga FIFA reytingi uchun ham muhim ochkolarni taqdim etdi.
Mazkur natija evaziga terma jamoa hisobidagi ochkolarga 5,35 ball qo‘shildi. Natijada umumiy ko‘rsatkich 1418,10 ochkoga yetdi va O‘zbekiston onlayn reytingda 59-o‘ringa ko‘tarildi.
Bu natija milliy jamoa uchun noyabr oyidagi ikkinchi uchrashuvdan keyingi ijobiy o‘zgarish bo‘ldi.
Rossiyaga qarshi mag‘lubiyatdan keyingi muhim javob
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston noyabr oyidagi ilk o‘rtoqlik uchrashuvida Rossiya terma jamoasiga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘lgandi.
O‘shanda «oq bo‘rilar» 2:0 hisobida oldinga chiqqaniga qaramay, ustunlikni saqlab qola olmagan va raqibga kambek qilish imkonini bergandi.
Saudiya Arabistoniga qarshi g‘alaba esa jamoa uchun muhim ruhiy javob bo‘ldi. Eng muhimi, O‘zbekiston bu safar hisobdagi ustunlikni saqlab qoldi va FIFA reytingidagi mavqeini yaxshiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…