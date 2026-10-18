Oyda tunni o‘tkazish qancha turadi? Narxi 10 million dollardan oshadi

·66·Dunyo
Oyda tunni o‘tkazish qancha turadi? Narxi 10 million dollardan oshadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • GRU Space nomli startap 2032-yilga qadar dunyodagi birinchi Oy mehmonxonasini ochishni rejalashtirmoqda va hozirdanoq sayyohlardan 1 million dollargacha dastlabki to‘lovlarni qabul qilmoqda.
  • Loyiha amalga oshsa, mehmonxona xonalarining yakuniy narxi 10 million dollardan oshishi mumkin, ammo mijozlar bu mablag‘ni bir yo‘la to‘lashlari shart emas.

Kaliforniyadagi startap Oyda qurilishi rejalashtirilayotgan mehmonxonada birinchi bo‘lib yashashni istagan sayyohlardan 1 million dollargacha bo‘lgan dastlabki to‘lovlarni qabul qilishni boshladi. Loyiha amalga oshsa, insonlar tarixda ilk bor Oy yuzasidagi mehmonxonada dam olish imkoniyatiga ega bo‘lishi mumkin.

21 yoshli Skayler Chan asos solgan GRU Space startapi 2032 yilgacha dunyodagi birinchi Oy mehmonxonasini ochishni rejalashtirmoqda. Kompaniya hozirdanoq kosmosga qiziquvchi va katta mablag‘ sarflashga tayyor bo‘lgan mijozlardan buyurtmalar uchun dastlabki to‘lovlarni qabul qilmoqda.

Mehmonxonadagi xonalarning yakuniy narxi hozircha aniq emas. Biroq Channing aytishicha, har bir xona qiymati 10 million dollardan oshishi mumkin. Shu bilan birga, mijozlar bu mablag‘ni bir yo‘la to‘lashlari shart emas. Tanlangan xizmatlar va shartlarga qarab, kompaniya 250 ming dollardan 1 million dollargacha oldindan to‘lov qabul qilmoqda.

Oyda mehmonxona qurishni rejalashtirayotgan kompaniyalar avval ham bo‘lgan. Biroq GRU Space loyihasining o‘ziga xos jihati qurilishni amalga oshirish usuli bilan bog‘liq. Kompaniya Yerdan Oyga qurilish materiallari va og‘ir texnikalarni tashish o‘rniga, robotlashtirilgan tizimlardan foydalanishni rejalashtirmoqda. Ushbu robotlar Oy tuprog‘idan mustahkam bloklar tayyorlab, ularni birlashtirish orqali Oyning og‘ir va murakkab sharoitlariga chidamli inshootlar barpo etishi kerak.

Loyiha bo‘yicha qurilish ishlarini 2029 yilda boshlash ko‘zda tutilgan. Biroq bu jarayon tegishli idoralarning ruxsatlari olinishiga bog‘liq.

Kosmik kema ichidagi oyna yonida joylashgan shinam yotoqxona.

«Biz insonlar hayotimiz davomida Yerdan tashqarida ham yashash imkoniyatiga ega bo‘lishimiz mumkin bo‘lgan muhim tarixiy davrda yashayapmiz. Agar maqsadimizga erishsak, Oy va Marsda milliardlab insonlar dunyoga kelib, u yerdagi hayotning go‘zalligini his qilishlari mumkin», — dedi GRU Space asoschisi o‘z bayonotida.

Kompaniyaning Yerdan tashqaridagi birinchi doimiy inshootni barpo etish maqsadi hozircha xayoliy rejadek tuyulishi mumkin. Biroq Skayler Chan oddiy startap asoschilaridan farq qiladi. U bolaligidan kosmosga katta qiziqish bildirib kelgan va o‘z hayotini shu orzusi yo‘liga bag‘ishlagan.

Chan o‘smirlik davrining o‘zidayoq Harbiy-havo kuchlari uchuvchisi bo‘lish uchun tayyorgarlik ko‘ra boshlagan. Shuningdek, u NASA ko‘magida ishlab chiqilgan va kosmosga yuborilgan 3D-bosib chiqarish tajribasini yaratishda ishtirok etgan. Keyinchalik Berkli universitetini tamomlashidan oldin ham o‘zining ilmiy-texnik loyihalari ustida ishlashni davom ettirgan.

O‘tgan yili esa Chan startaplarni qo‘llab-quvvatlovchi mashhur Y Combinator dasturiga qabul qilindi. Ushbu akselerator tarixida kosmos sohasida faoliyat yurituvchi eng yosh mustaqil asoschilardan biriga aylandi.

Agar GRU Space rejalari amalga oshsa, Oyda mehmonxona qurish g‘oyasi fantastikadan haqiqiy loyihaga aylanishi mumkin. Biroq uning qachon ishga tushishi, xonalarning yakuniy narxi va sayyohlarni Oyga yetkazish imkoniyatlari hali ko‘plab texnik va tashkiliy masalalar hal etilishiga bog‘liq.

GRU SpaceSkayler ChanOy mehmonxonasiY Combinator
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdiAyiq sayyohlar palatkasiga bostirib kirib, ayolni olib ketdi21 avgust 16:18Ulkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordiUlkan kit oilaviy qayiqqa urilib, cho‘ktirib yubordi12 avgust 11:55Yaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdiYaponiyada kuchli yog'ingarchilik favqulodda vaziyatni yuzaga keltirdi15 avgust 07:34Green Card lotereyasi qachon boshlanadi? Sud yangi muddat belgiladiGreen Card lotereyasi qachon boshlanadi? Sud yangi muddat belgiladiBugun 15:2424 yil kutilgan lahza: ota qizining yasagan qog‘oz galstugini uning to‘yida taqdi!24 yil kutilgan lahza: ota qizining yasagan qog‘oz galstugini uning to‘yida taqdi!Bugun 15:19Fransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindiFransiyada namoyishlar avj oldi: Dior va Louis Vuitton do‘konlari talon-toroj qilindiBugun 15:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi