Andijon va Samarqand o‘rtasida yangi qatnov: Yo‘lovchilar uchun katta qulaylik kutilmoqda
Farg‘ona vodiysi aholisi va sayyohlar uchun yaqin yillarda Samarqand shahriga ortiqcha transferlarsiz, tez va qulay yetib olish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi Prezident qarori loyihasiga muvofiq, amaldagi tezyurar elektropoyezdlar yo‘nalishini sezilarli darajada kengaytirish taklif etilmoqda.
Mazkur tashabbus doirasida hozirda poytaxt va vodiy o‘rtasida qatnayotgan tarkiblar harakatini to‘g‘ridan to‘g‘ri Samarqand shahrigacha uzaytirish hamda vodiy viloyatlari ichidagi temiryo‘l qatnovlari sonini oshirish nazarda tutilgan.
Yangi loyihaning asosiy yo‘nalishlari va muddatlari
Muhokamaga qo‘yilgan hujjatda transport tizimini yaxshilash bo‘yicha qator muhim vazifalar belgilab berilgan:
Andijon — Samarqand yo‘nalishi: Loyihaga ko‘ra, tezyurar elektropoyezd qatnovi 2027 yil yakuniga qadar to‘liq yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirilgan;
Yo‘nalishni uzaytirish mexanizmi: Mazkur rejani amalga oshirish uchun ayni paytda faoliyat yuritayotgan «Toshkent — Andijon» yo‘nalishidagi tezyurar tarkiblarning so‘nggi manzili Samarqand stansiyasigacha yetkaziladi;
Hududlararo bog‘liqlik: Yangi marshrut bir vaqtning o‘zida Farg‘ona vodiysi viloyatlari, Toshkent shahri va viloyati, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarini yaxlit temiryo‘l zanjiri bilan bog‘laydi;
Vodiy ichki qatnovlari: Loyihada nafaqat viloyatlararo, balki Farg‘ona vodiysining o‘z ichidagi mahalliy yo‘lovchi poyezdlari qatnovini ham ko‘paytirish ko‘zda tutilgan.
Jamoatchilik muhokamasi va hujjatning hozirgi maqomi
Ushbu loyiha hozircha rasman qabul qilinmagan bo‘lib, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan:
Muhokama muddati: Hujjat fuqarolar va mutaxassislarning taklif-mulohazalari uchun 11 noyabrgacha ochiq bo‘ladi;
Loyihaning ahamiyati: Yangi qatnovning yo‘lga qo‘yilishi ichki turizm oqimini keskin oshiradi, avtomobil yo‘llaridagi yuk va tirbandlikni kamaytiradi hamda aholining safar vaqtini sezilarli darajada tejaydi.
Mazkur hujjat jamoatchilik muhokamasidan o‘tib, rasman imzolanganidan so‘ng 2027 yilgacha amaliy infratuzilma ishlari boshlanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…