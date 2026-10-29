Andijon va Samarqand o‘rtasida yangi qatnov: Yo‘lovchilar uchun katta qulaylik kutilmoqda

·0·O‘zbekiston
Andijon va Samarqand o‘rtasida yangi qatnov: Yo‘lovchilar uchun katta qulaylik kutilmoqda

Farg‘ona vodiysi aholisi va sayyohlar uchun yaqin yillarda Samarqand shahriga ortiqcha transferlarsiz, tez va qulay yetib olish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi Prezident qarori loyihasiga muvofiq, amaldagi tezyurar elektropoyezdlar yo‘nalishini sezilarli darajada kengaytirish taklif etilmoqda.

Mazkur tashabbus doirasida hozirda poytaxt va vodiy o‘rtasida qatnayotgan tarkiblar harakatini to‘g‘ridan to‘g‘ri Samarqand shahrigacha uzaytirish hamda vodiy viloyatlari ichidagi temiryo‘l qatnovlari sonini oshirish nazarda tutilgan.

Yangi loyihaning asosiy yo‘nalishlari va muddatlari

Muhokamaga qo‘yilgan hujjatda transport tizimini yaxshilash bo‘yicha qator muhim vazifalar belgilab berilgan:

  • Andijon — Samarqand yo‘nalishi: Loyihaga ko‘ra, tezyurar elektropoyezd qatnovi 2027 yil yakuniga qadar to‘liq yo‘lga qo‘yilishi rejalashtirilgan;

  • Yo‘nalishni uzaytirish mexanizmi: Mazkur rejani amalga oshirish uchun ayni paytda faoliyat yuritayotgan «Toshkent — Andijon» yo‘nalishidagi tezyurar tarkiblarning so‘nggi manzili Samarqand stansiyasigacha yetkaziladi;

  • Hududlararo bog‘liqlik: Yangi marshrut bir vaqtning o‘zida Farg‘ona vodiysi viloyatlari, Toshkent shahri va viloyati, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarini yaxlit temiryo‘l zanjiri bilan bog‘laydi;

  • Vodiy ichki qatnovlari: Loyihada nafaqat viloyatlararo, balki Farg‘ona vodiysining o‘z ichidagi mahalliy yo‘lovchi poyezdlari qatnovini ham ko‘paytirish ko‘zda tutilgan.

Jamoatchilik muhokamasi va hujjatning hozirgi maqomi

Ushbu loyiha hozircha rasman qabul qilinmagan bo‘lib, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirilgan:

  • Muhokama muddati: Hujjat fuqarolar va mutaxassislarning taklif-mulohazalari uchun 11 noyabrgacha ochiq bo‘ladi;

  • Loyihaning ahamiyati: Yangi qatnovning yo‘lga qo‘yilishi ichki turizm oqimini keskin oshiradi, avtomobil yo‘llaridagi yuk va tirbandlikni kamaytiradi hamda aholining safar vaqtini sezilarli darajada tejaydi.

Mazkur hujjat jamoatchilik muhokamasidan o‘tib, rasman imzolanganidan so‘ng 2027 yilgacha amaliy infratuzilma ishlari boshlanishi kutilmoqda.

Transport vazirligiAndijon — Samarqandtezyurar elektropoyezdFarg‘ona vodiysi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadiToshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadi30 sentabr 08:57Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari10 sentabr 15:49Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiToshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildi13 iyul 11:27Andijon xalqaro aeroporti qayta qurilmoqda: Shavkat Mirziyoyev bunyodkorlik bilan tanishdiAndijon xalqaro aeroporti qayta qurilmoqda: Shavkat Mirziyoyev bunyodkorlik bilan tanishdi23 sentabr 17:01O‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldi2 avgust 17:10Pegasus O‘zbekistonning uchta shahriga parvozlarni boshlashini e’lon qildiPegasus O‘zbekistonning uchta shahriga parvozlarni boshlashini e’lon qildiBugun 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)