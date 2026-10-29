O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkin

·64·O‘zbekiston
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi mumkin

O‘zbekistonda noyabr oyida havo harorati asta-sekin pasayib, ayrim kunlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda. Harorat sezilarli tushgan davrlarda yomg‘ir qisqa muddatga qorga aylanishi ham mumkin. Bu haqda O‘zgidromet ma’lum qildi.

Prognozga ko‘ra, noyabr oyining birinchi o‘n kunligi nisbatan iliq o‘tadi. Kechalari havo harorati 5–10 daraja iliq, kunduz kunlari esa 17–22 daraja iliq bo‘lishi kutilmoqda.

Oyning ikkinchi va uchinchi o‘n kunliklarida havo harorati pasayib boradi. Kechalari harorat 3–8 daraja iliqdan 2 daraja sovuqqacha, ayrim kunlarda esa 3 daraja iliqqacha o‘zgarib turishi mumkin. Kunduz kunlari havo harorati 5–20 daraja iliq oralig‘ida bo‘lishi prognoz qilinmoqda.

Shuningdek, oy davomida ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi ehtimoli bor. Sovuq havo kirib kelgan kunlarda yog‘ingarchilikning qisqa muddatli qor ko‘rinishida kuzatilishi ham istisno etilmaydi.

O‘zgidromet ma’lumotlariga ko‘ra, noyabr oyida respublika bo‘yicha o‘rtacha havo harorati me’yor atrofida, ayrim joylarda esa me’yordan 1–1,5 daraja yuqori bo‘lishi kutilmoqda. Oylik yog‘ingarchilik miqdori hududlarning ayrimlarida me’yordan kam, boshqa joylarda esa me’yor atrofida bo‘lishi prognoz qilingan.

O‘zgidrometob-havonoyabr oyi prognozi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqdaHarorat keskin pasayadi: Hafta davomida kechalari -2 darajagacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda26 oktabr 13:22Oktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqdaOktyabr sovuq keladimi? O‘zbekistonda harorat keskin pasayishi kutilmoqda1 oktabr 10:53Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?Bugun qaysi viloyatlarda yomg‘ir yog‘ishi mumkin?28 sentabr 10:37Bugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkinBugun ayrim hududlarda chang-to‘zon kuzatilishi mumkin10 sentabr 10:17O‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinO‘zbekistonda 18–20 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin16 iyul 10:47O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!O‘zbekistonda hafta o‘rtasida ob-havo keskin o‘zgaradi: Yomg‘ir va baland tog‘larda qor!28 sentabr 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)