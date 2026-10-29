Ispaniyada dahshatli temiryo‘l halokati: Ikki tezyurar poyezd to‘qnashib ketdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniyaning markaziy qismida ikkita tezyurar poyezdning to‘qnashuvi oqibatida kamida 68 nafar yo‘lovchi halok bo‘ldi va o‘nlab insonlar tan jarohati oldi.
- Voqea joyida qutqaruv ishlari davom etmoqda, qurbonlar soni ortishi mumkinligi sababli maxsus komissiya halokat sabablarini o‘rganishni boshladi.
- Bosh vazir Pedro Sanches 2026 yil 29–31 oktyabr kunlarini mamlakatda uch kunlik motam deb e’lon qildi.
Ispaniyaning markaziy qismida so‘nggi yillardagi eng yirik va dahshatli temiryo‘l halokatlaridan biri yuz berdi. Ikkita tezyurar yo‘lovchi poyezdining yuqori tezlikda o‘zaro to‘qnashib ketishi oqibatida kamida 68 nafar fuqaro hayotdan ko‘z yumdi, o‘nlab insonlar og‘ir tan jarohatlari oldi.
Mahalliy qutqaruv xizmatlari vayronalar ostida qidiruv-qutqaruv ishlarini davom ettirmoqda va rasmiylar qurbonlar soni yanada ortishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.
Fojia ko‘lami va rasmiy ma’lumotlar
Hodisa joyida favqulodda xizmatlar va tibbiyot brigadalari kuchaytirilgan tartibda ish olib bormoqda:
Qurbonlar va jarohatlanganlar: Hozirga qadar olingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 68 kishi halok bo‘lgan, o‘nlab yo‘lovchilar og‘ir va o‘rta darajadagi jarohatlar bilan yaqin atrofdagi ixtisoslashgan shifoxonalarga yetkazilgan;
Qidiruv-qutqaruv ishlari: Poyezd vagonlarining kuchli zarba tufayli deformatsiyaga uchragani sababli qutqaruvchilar maxsus texnika yordamida vayronalar orasidan omon qolganlarni va jasadlarni chiqarib olishni davom ettirmoqda;
Qurbonlar sonining ortish ehtimoli: Og‘ir ahvolda bo‘lgan yaradorlar soni ko‘pligi bois talafot ko‘lami kengayishi mumkinligi aytilmoqda.
Mamlakatda 3 kunlik motam va tergov jarayoni
Yuz bergan mudhish fojia butun Ispaniya jamoatchiligini chuqur qayg‘uga soldi:
Milliy motam e’lon qilindi: Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches halok bo‘lganlarning oila a’zolariga hamdardlik bildirib, mamlakat bo‘ylab 2026 yil 29–31 oktyabr kunlari rasmiy uch kunlik motam e’lon qildi;
Bayroqlar tushirildi: Motam kunlari davomida barcha davlat muassasalarida milliy bayroqlar yarimga qadar tushiriladi va ko‘ngilochar tadbirlar bekor qilinadi;
Keng ko‘lamli tergov: Mazkur dahshatli halokat sabablarini — texnik nosozlik, dispetcherlik xatosi yoki avtomatik xavfsizlik tizimlaridagi uzilishlarni aniqlash maqsadida maxsus davlat tergov komissiyasi tashkil etilib, surishtiruv ishlari boshlandi.
Ispaniya hukumati jarohatlanganlarga va qurbonlarning yaqinlariga har tomonlama moddiy hamda psixologik yordam ko‘rsatilishini ma’lum qildi.
Izohlar 0
…