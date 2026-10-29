Ispaniyada dahshatli temiryo‘l halokati: Ikki tezyurar poyezd to‘qnashib ketdi (video)

·1·Dunyo
Ispaniyada dahshatli temiryo‘l halokati: Ikki tezyurar poyezd to‘qnashib ketdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniyaning markaziy qismida ikkita tezyurar poyezdning to‘qnashuvi oqibatida kamida 68 nafar yo‘lovchi halok bo‘ldi va o‘nlab insonlar tan jarohati oldi.
  • Voqea joyida qutqaruv ishlari davom etmoqda, qurbonlar soni ortishi mumkinligi sababli maxsus komissiya halokat sabablarini o‘rganishni boshladi.
  • Bosh vazir Pedro Sanches 2026 yil 29–31 oktyabr kunlarini mamlakatda uch kunlik motam deb e’lon qildi.

Ispaniyaning markaziy qismida so‘nggi yillardagi eng yirik va dahshatli temiryo‘l halokatlaridan biri yuz berdi. Ikkita tezyurar yo‘lovchi poyezdining yuqori tezlikda o‘zaro to‘qnashib ketishi oqibatida kamida 68 nafar fuqaro hayotdan ko‘z yumdi, o‘nlab insonlar og‘ir tan jarohatlari oldi.

Mahalliy qutqaruv xizmatlari vayronalar ostida qidiruv-qutqaruv ishlarini davom ettirmoqda va rasmiylar qurbonlar soni yanada ortishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.

Fojia ko‘lami va rasmiy ma’lumotlar

Hodisa joyida favqulodda xizmatlar va tibbiyot brigadalari kuchaytirilgan tartibda ish olib bormoqda:

  • Qurbonlar va jarohatlanganlar: Hozirga qadar olingan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 68 kishi halok bo‘lgan, o‘nlab yo‘lovchilar og‘ir va o‘rta darajadagi jarohatlar bilan yaqin atrofdagi ixtisoslashgan shifoxonalarga yetkazilgan;

  • Qidiruv-qutqaruv ishlari: Poyezd vagonlarining kuchli zarba tufayli deformatsiyaga uchragani sababli qutqaruvchilar maxsus texnika yordamida vayronalar orasidan omon qolganlarni va jasadlarni chiqarib olishni davom ettirmoqda;

  • Qurbonlar sonining ortish ehtimoli: Og‘ir ahvolda bo‘lgan yaradorlar soni ko‘pligi bois talafot ko‘lami kengayishi mumkinligi aytilmoqda.

Mamlakatda 3 kunlik motam va tergov jarayoni

Yuz bergan mudhish fojia butun Ispaniya jamoatchiligini chuqur qayg‘uga soldi:

  • Milliy motam e’lon qilindi: Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches halok bo‘lganlarning oila a’zolariga hamdardlik bildirib, mamlakat bo‘ylab 2026 yil 29–31 oktyabr kunlari rasmiy uch kunlik motam e’lon qildi;

  • Bayroqlar tushirildi: Motam kunlari davomida barcha davlat muassasalarida milliy bayroqlar yarimga qadar tushiriladi va ko‘ngilochar tadbirlar bekor qilinadi;

  • Keng ko‘lamli tergov: Mazkur dahshatli halokat sabablarini — texnik nosozlik, dispetcherlik xatosi yoki avtomatik xavfsizlik tizimlaridagi uzilishlarni aniqlash maqsadida maxsus davlat tergov komissiyasi tashkil etilib, surishtiruv ishlari boshlandi.

Ispaniya hukumati jarohatlanganlarga va qurbonlarning yaqinlariga har tomonlama moddiy hamda psixologik yordam ko‘rsatilishini ma’lum qildi.

Ispaniyatemiryo‘l halokatiPedro Sanches
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniyada poyezd halokati sabab uch kunlik motam e’lon qilindiIspaniyada poyezd halokati sabab uch kunlik motam e’lon qilindiKecha 22:01Rossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdiRossiyada yirik temiryo‘l halokati: 20 ta vagon izdan chiqib, 7 ta sisterna yonib ketdi26 oktabr 13:08Pedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardiPedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardi28 iyul 14:45Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?Fransiyada yo‘lovchi poyezdi halokatga uchradi — Tezlikda ketayotgan poyezd nimaga urildi?12 sentabr 17:27Xitoyda bolakay poyezd va platforma orasiga tushib ketdi (video)Xitoyda bolakay poyezd va platforma orasiga tushib ketdi (video)9 oktabr 14:25San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)San-Fransiskoda mashinist uxlab qolib, boshqa poyezdga urildi (video)31 avgust 13:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda
G‘analik soxta payg‘ambar insoniyatni qutqarish uchun kemalar qurmoqda