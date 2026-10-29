Bo‘lajak kuyovlar diqqatiga: 5 daqiqada giyohvandlikni fosh etuvchi testlar qanday ishlaydi?

·5·Salomatlik
Bo‘lajak kuyovlar diqqatiga: 5 daqiqada giyohvandlikni fosh etuvchi testlar qanday ishlaydi?

So‘nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda namanganlik yosh startapchilar tomonidan atigi 5 daqiqada 70 turdagi narkotik moddani iste’mol qilganlikni aniqlab beruvchi innovatsion uskuna yaratilgani haqidagi xabarlar katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Bunday yangilik ayniqsa to‘y oldidan kuyovlarni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish niyatida bo‘lgan qaynona-qaynotalar hamda yo‘l harakati xavfsizligi xodimlari orasida qizg‘in muhokama qilinmoqda.

Inson tanasida taqiqlangan psixotrop va giyohvandlik vositalari mavjudligini aniqlash tibbiyot va amaliyotda aslida qanday yo‘lga qo‘yilgan? Quyida zamonaviy test tizimlari va uskunalarning ishlash prinsipi batafsil keltiriladi.

Tezkor va professional nazorat: Zamonaviy uskunalar turlari

Bugungi kunda giyohvand moddalarni nazorat qilishda qo‘llaniladigan asosiy qurilmalar 3 ta yirik guruhga bo‘linadi:

  • Mobil raqamli analizatorlar (YHXX va korxonalar uchun):

    • Yo‘l-patrul xizmati (GAI), bojxona va yirik tashkilotlarda xodimlarni tekshirish uchun Dräger DrugTest 5000 yoki Abbott SoToxa kabi portativ raqamli moslamalar ishlatiladi;

    • Maxsus tampon orqali insonning og‘iz suyuqligi (so‘lagi) olinadi va kassetaga qo‘yilib analizatorga joylanadi;

    • Uskuna 5–10 daqiqa ichida 6 dan 8 tagacha asosiy xavfli guruhlarni (marixuana, kokain, amfetamin, opiatlar, metamfetamin va boshqalar) aniqlab, natijani rasmiy chek ko‘rinishida chop etadi;

    • Mazkur usul shaxsning so‘nggi 24–48 soat ichida modda iste’mol qilgan-qilmaganini aniq ko‘rsatib beradi.

  • Ekspress-test kassetalari (Uy va oila sharoiti uchun):

    • Elektron qurilma talab qilmaydigan va dorixonalardan xarid qilish mumkin bo‘lgan oddiy chiziqli multipanellar keng qo‘llaniladi;

    • Siydik tahlili orqali bir vaqtning o‘zida 3, 5, 10 yoki 13 turdagi moddalarni aniqlash mumkin. Ushbu biologik suyuqlikda narkotik metabolitlari modda turiga qarab 2 kundan 2 haftagacha saqlanadi;

    • So‘lak orqali ishlaydigan ekspress-poloskalar ham mavjud bo‘lib, ular bir necha daqiqada rangli chiziqlar vositasida natijani ko‘rsatadi;

    • O‘zbekistonda ham 18 turdagi moddani bir vaqtda aniqlay oladigan mahalliy ekspress-testlar yaratilgan bo‘lib, ayni damda klinik sinovlardan o‘tkazilmoqda.

  • Laboratoriya uskunalari (Yuqori aniqlik va yuridik kuch):

    • Agar ekspress-test natijalari shubha uyg‘otsa, sud va qonun oldida yuridik kuchga ega yakuniy xulosani faqat ixtisoslashgan laboratoriyalar beradi;

    • Bunda GX-MS (Gaz xromatografiyasi - mass-spektrometriya) yuqori texnologik apparatlari qo‘llaniladi;

    • Laboratoriyalar qon va siydikdan tashqari soch tolasi va tirnoq namunalarini ham tahlil qila oladi. Eng qizig‘i, soch tahlili orqali shaxs oxirgi 3 oy (90 kun) ichida giyohvand modda iste’mol qilgan-qilmaganini 100 foizlik aniqlikda isbotlab berish imkoniyati mavjud.

Shubha tug‘ilganda nima qilish kerak?

Agar tezkor va shaxsiy tekshiruv zarur bo‘lsa, dorixonalarda sotiladigan multipanelli ekspress-testlardan foydalanish eng qulay va arzon yo‘l hisoblanadi. Biroq nizoli holatlarda rasmiy va qat’iy tibbiy xulosa olish uchun narkologik dispanserlarga yoki ixtisoslashgan davlat laboratoriyalariga murojaat qilish tavsiya etiladi.

Namangan startaplarinarkotik testlariekspress-testgiyohvandlikni aniqlash
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Bugun 09:43Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27«Yo'q» deya olmaslik kasal qiladimi? Ilm nima deydi?«Yo'q» deya olmaslik kasal qiladimi? Ilm nima deydi?15 avgust 11:47Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?Bostirilgan tuyg‘ular tanani kasal qiladimi? Ilm nima deydi?12 avgust 14:13Tungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlarTungi qo‘ng‘iroq sizni qo‘rqitadimi yoki quvontiradimi?: Ong ostimizdagi sirli dasturlar13 sentabr 13:52Dorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olganDorilarni qimmat sotgan 237 ta dorixona fosh bo‘ldi: 1,9 mlrd so‘m asossiz daromad olgan11 iyul 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi