Jigarrang tuxum oq tuxumdan foydaliroqmi?

·55·Salomatlik
Jigarrang tuxum oq tuxumdan foydaliroqmi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tuxum po‘stlog‘ining rangi uning ozuqaviy qiymatiga ta’sir qilmaydi, chunki oq va jigarrang tuxumlar tarkibidagi vitamin hamda minerallar miqdori deyarli bir xildir.
  • Po‘stloq rangi faqat tovuq zotiga bog‘liq bo‘lib, jigarrang tuxumlarning qimmatroq sotilishi ularning foydaliroq ekanini emas, balki parvarishlash xarajatlari bilan bog‘liqdir.
  • Tuxum sarig‘ining rangi esa tovuqning ozuqa ratsioniga bog‘liq holda o‘zgaradi.

Tuxum xarid qilayotganda ayrimlar jigarrang tuxumni oq tuxumdan foydaliroq deb hisoblaydi. Ammo mutaxassislar ma’lumotlariga ko‘ra, po‘stloq rangi tuxumning ozuqaviy qiymatini belgilamaydi. Oq va jigarrang tuxumlar tarkibidagi oqsil, vitamin va minerallar miqdori, odatda, bir-biriga yaqin bo‘ladi. Ularning asosiy farqi tovuqning zoti bilan bog‘liq, deb xabar beradi MSN sayti.

Tuxum rangi nimaga bog‘liq?

Tuxum po‘stlog‘ining rangi uni qo‘ygan tovuqning zotiga bog‘liq. Ayrim zotlar oq po‘stloqli, boshqalari esa jigarrang tuxum qo‘yadi. Boshqa zotlarda ko‘kimtir yoki yashilsimon po‘stloqli tuxumlar ham uchraydi.

Shuning uchun jigarrang tuxum tabiiyroq yoki sifatliroq, oq tuxum esa kamroq foydali degan fikr to‘g‘ri emas. Po‘stloq rangi tuxumdagi ozuqa moddalarining miqdori haqida ishonchli ma’lumot bermaydi.

Nega jigarrang tuxum qimmatroq bo‘lishi mumkin?

Ayrim do‘konlarda jigarrang tuxum oq tuxumga qaraganda qimmatroq sotiladi. Bu uning foydaliroq ekanini anglatmaydi. Jigarrang tuxum qo‘yadigan tovuqlar ayrim hollarda yirikroq bo‘ladi va ularni boqish uchun ko‘proq ozuqa talab etiladi. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlariga ta’sir qilishi mumkin.

Sariqlikning rangi ham muhimmi?

Tuxum sarig‘ining och yoki to‘q sariq bo‘lishi ham uning po‘stlog‘i rangiga emas, asosan tovuqning ozuqasiga bog‘liq. Ratsionida karotinoidlarga boy mahsulotlar ko‘p bo‘lgan tovuqlar to‘qroq sariqlikli tuxum qo‘yishi mumkin.

Shuningdek, maxsus ozuqa bilan boqilgan tovuqlarning tuxumlarida omega-3 yog‘ kislotalari yoki D vitamini ko‘proq bo‘lishi mumkin. Bunday farq po‘stloq rangi tufayli emas, balki ozuqa tarkibi bilan bog‘liq.

Tuxum tanlashda nimalarga qarash kerak?

Tuxum xarid qilishda uning rangiga emas, yangiligi, saqlanish sharoiti va po‘stlog‘ining butunligiga e’tibor berish kerak. Yorilgan tuxumlarni xarid qilmaslik, mahsulotni to‘g‘ri saqlash va iste’mol qilishdan oldin yaxshilab pishirish muhim.

Demak, oq va jigarrang tuxum o‘rtasidagi asosiy farq po‘stloq rangidir. Qaysi birini tanlash esa xaridorning xohishi va narxga bog‘liq.

TuxumSog‘lom OvqatlanishTuxum SifatiOziq-Ovqat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?26 oktabr 15:13Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?Tuxumni har kuni iste’mol qilish mumkinmi?25 may 12:45Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?Kuniga ikkita banan yeyilsa, organizmda qanday o‘zgarish bo‘ladi?5 avgust 09:21Bo‘lajak kuyovlar diqqatiga: 5 daqiqada giyohvandlikni fosh etuvchi testlar qanday ishlaydi?Bo‘lajak kuyovlar diqqatiga: 5 daqiqada giyohvandlikni fosh etuvchi testlar qanday ishlaydi?Bugun 10:50Uyquni yaxshilashga yordam berishi mumkin bo‘lgan 30 ta mahsulotUyquni yaxshilashga yordam berishi mumkin bo‘lgan 30 ta mahsulotBugun 10:04Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Uyqudan tetik turish: Nega birinchi qo‘ng‘iroqdan keyin darhol o‘rindan turmaslik kerak?Bugun 09:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi