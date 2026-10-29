Jigarrang tuxum oq tuxumdan foydaliroqmi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tuxum po‘stlog‘ining rangi uning ozuqaviy qiymatiga ta’sir qilmaydi, chunki oq va jigarrang tuxumlar tarkibidagi vitamin hamda minerallar miqdori deyarli bir xildir.
- Po‘stloq rangi faqat tovuq zotiga bog‘liq bo‘lib, jigarrang tuxumlarning qimmatroq sotilishi ularning foydaliroq ekanini emas, balki parvarishlash xarajatlari bilan bog‘liqdir.
- Tuxum sarig‘ining rangi esa tovuqning ozuqa ratsioniga bog‘liq holda o‘zgaradi.
Tuxum xarid qilayotganda ayrimlar jigarrang tuxumni oq tuxumdan foydaliroq deb hisoblaydi. Ammo mutaxassislar ma’lumotlariga ko‘ra, po‘stloq rangi tuxumning ozuqaviy qiymatini belgilamaydi. Oq va jigarrang tuxumlar tarkibidagi oqsil, vitamin va minerallar miqdori, odatda, bir-biriga yaqin bo‘ladi. Ularning asosiy farqi tovuqning zoti bilan bog‘liq, deb xabar beradi MSN sayti.
Tuxum rangi nimaga bog‘liq?
Tuxum po‘stlog‘ining rangi uni qo‘ygan tovuqning zotiga bog‘liq. Ayrim zotlar oq po‘stloqli, boshqalari esa jigarrang tuxum qo‘yadi. Boshqa zotlarda ko‘kimtir yoki yashilsimon po‘stloqli tuxumlar ham uchraydi.
Shuning uchun jigarrang tuxum tabiiyroq yoki sifatliroq, oq tuxum esa kamroq foydali degan fikr to‘g‘ri emas. Po‘stloq rangi tuxumdagi ozuqa moddalarining miqdori haqida ishonchli ma’lumot bermaydi.
Nega jigarrang tuxum qimmatroq bo‘lishi mumkin?
Ayrim do‘konlarda jigarrang tuxum oq tuxumga qaraganda qimmatroq sotiladi. Bu uning foydaliroq ekanini anglatmaydi. Jigarrang tuxum qo‘yadigan tovuqlar ayrim hollarda yirikroq bo‘ladi va ularni boqish uchun ko‘proq ozuqa talab etiladi. Bu esa ishlab chiqarish xarajatlariga ta’sir qilishi mumkin.
Sariqlikning rangi ham muhimmi?
Tuxum sarig‘ining och yoki to‘q sariq bo‘lishi ham uning po‘stlog‘i rangiga emas, asosan tovuqning ozuqasiga bog‘liq. Ratsionida karotinoidlarga boy mahsulotlar ko‘p bo‘lgan tovuqlar to‘qroq sariqlikli tuxum qo‘yishi mumkin.
Shuningdek, maxsus ozuqa bilan boqilgan tovuqlarning tuxumlarida omega-3 yog‘ kislotalari yoki D vitamini ko‘proq bo‘lishi mumkin. Bunday farq po‘stloq rangi tufayli emas, balki ozuqa tarkibi bilan bog‘liq.
Tuxum tanlashda nimalarga qarash kerak?
Tuxum xarid qilishda uning rangiga emas, yangiligi, saqlanish sharoiti va po‘stlog‘ining butunligiga e’tibor berish kerak. Yorilgan tuxumlarni xarid qilmaslik, mahsulotni to‘g‘ri saqlash va iste’mol qilishdan oldin yaxshilab pishirish muhim.
Demak, oq va jigarrang tuxum o‘rtasidagi asosiy farq po‘stloq rangidir. Qaysi birini tanlash esa xaridorning xohishi va narxga bog‘liq.
Izohlar 0
…